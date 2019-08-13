EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  667  42
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5412) Донбас (12738)

 Від початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, - пресцентр ОС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Всі обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Талаківки з напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • двічі в районі Водяного з напряму Ужівка - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу Гнутового з напряму Зайченкова - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • в районі Новогнатівки з напрямку Стила - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новотроїцького з напряму Докучаєвська - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
  • поблизу Красногорівки з напрямку Трудовської - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогневої активності противника не зафіксовано.

12 серпня збройні формування РФ і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: З початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ на приморському напрямку. Втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Пищевик, Широкине (двічі), Новотроїцьке, Павлопіль, Талаківка, Піски, Гнутове, Зайцеве, Майорське. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.

Впродовж минулої доби представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 грабіж, 8 крадіжок, 1 незаконне поводження з вогнепальною зброєю, 12 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 20 000 осіб і понад 2 тисячі транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 141 осіб і 2 372 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування було відмовлено 35 особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142731
 
 
 Топ коментарі
 
"Верните пацанов", - кричал Зе Президенту Порошенко. Став президентом, он не только не вернул пацанов, но и угробил других ©

потери на фронте увеличиваются с каждым днём. все это стало возможным благодаря карликовому маларосу и дибилов которые его выбрали.
 показати весь коментар
 
Перемир'я. Одним словом.
Кажуть, що сєпарня познущалась над тілом загиблого азовця.
Який може бути мир з тими істотами ?
Знищити їх нахрін.
 показати весь коментар
 
Кто остановит мародера? Почему он наживается на войне ДО СИХ ПОР? С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1876
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто остановит мародера? Почему он наживается на войне ДО СИХ ПОР?
 показати весь коментар
 
 
ЗэБэня боїться Пуйла як кролік пітона. Чим його гномік налякав? Обидва ж гноміки.
 показати весь коментар
 
 
Один - карлик-педофил, а другой карлик-зедебил!
 показати весь коментар
 
 
А як же ви, представники міністерства інформполітики, красіво верещали за каденцію порошенка, що він ні за що не відповідає і чого тут, на Цензорі, ще всі не з окопів пишуть.
 показати весь коментар
 
 
Так Данилюк же сказал, что перемирие достигнуто!
 показати весь коментар
 
 
Ніколи не думав, що данілюк такий пє.ік. На вигляд нормальний мужик.
 показати весь коментар
 
 
это Зе-перемирие называется?!. или я ошибаюсь?!
 показати весь коментар
 
 
На підарaшкє пьілает теплоходь «Содомскій Грехь».

 показати весь коментар
 
 
***
на теплоходе музыка играет...
а я одна стою на берегу...
машу рукой, а сердце замирает...
и ничего поделать не могу... )))))))
 показати весь коментар
 
 
На поеторії вискочив віршик-артішок (це нова модифікація порошків, з іншим розміром, але такою ж шок-кінцівкою):

огонь перекинулся даже на сталь
и пламя так великолепло
что весь теплоход неожиданно стал
пепло
 показати весь коментар
 
 
А Данилюк же сказал, что перемирие достигнуто. Это как же понимать?
Куда смотрит Зеленский? Он обещал перемирие, а теперь что?
Ролик с пьяной шаурмой?
 показати весь коментар
 
 
Алех, я у тебя не списывал, мамой клянусь! Просто сразу вспомнилось.
 показати весь коментар
 
 
Правильная мысль имеет право посетить каждого.
 показати весь коментар
 
 
"Верните пацанов", - кричал Зе Президенту Порошенко. Став президентом, он не только не вернул пацанов, но и угробил других ©

потери на фронте увеличиваются с каждым днём. все это стало возможным благодаря карликовому маларосу и дибилов которые его выбрали.
 показати весь коментар
 
 
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения (с)
--------------------
Одужання воїну..........
 показати весь коментар
 
 
Перемир'я. Одним словом.
Кажуть, що сєпарня познущалась над тілом загиблого азовця.
Який може бути мир з тими істотами ?
Знищити їх нахрін.
 показати весь коментар
 
 
из проверенных источников - они не издевались над телом в прямом смысле этого слова (оно и так ужасно разорвано взрывом) просто не выдавали 3 дня...на жаре... - это тоже издевательство и использовать тело "как приманку" для желающих его вытащить и накрывать тех смельчаков огнем - тоже издевательство (были раненные побратимы) и фото убитого во всех рашаговносми - это тоже издевательство... над душой и родственниками...
а потом они не захотели забирать своего "200" т.к. он им не нужен в полуразложеном виде (был обмен... телами... ибо просто так... они не хотели возвращать нашего Героя)...
так что Ваши слова об издевательствах по-своему верны...
 показати весь коментар
 
 
Толи ещё будет когда они укрепят позиции. Что тогда скажет Данилюк?
 показати весь коментар
 
 
_Не было никакой Второй Всемирной, враки всё это! Было перемирие, нарушавшееся обстрелами, провокациями, авианалётами и массовыми батальными инцидентами, ****!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ-"перемирие"!...
Ёп твою через коромысло.
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Нищить ворога кацапа без болю та жалю!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шо та маловато будет, вчера грят раз сто пуляли в белый свет, як в грывню
 показати весь коментар
 
Вашу інформацію взято до уваги. Вона є дуже важливою для усіх присутніх
(йди на струк)
 показати весь коментар
 
 
Я вважаю , що Зе не повинен сцати , а мусить набратися сміливості і терміново подзвонити х у й л у . Це буде його ще один героїчний вчинок .
 показати весь коментар
 
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.

(хокку)
 показати весь коментар
 
 
Не може такого бути ! То якісь неправильні повідомлення з фронту. "Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе
 показати весь коментар
 
 
Кончайте звиздеть!Данилюк сказал,что перемирие достигнуто...Деблоиды офисные!
 показати весь коментар
 
 
Слабенька пам"ять у ботоферми. Ще декілька місяців тому, і кожне "перемир"я" до того, ви писали, що мирний план гідранта правильний і безальтернативний. Що в методичці помінялось?
 показати весь коментар
 
 
Поменялся президент.
А нового плана нет и не предвидится.
Значит все было обманом
 показати весь коментар
 
Главное придерживаться перемирья и не стрелять сказал дезертир Зе
 показати весь коментар
 
 
ЩО ТИ РОБИШ ПОРОШЕНКО...))))))). ???!! Так. тре казати ..довбойопи ......?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору