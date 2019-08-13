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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Безсмертний: Зеленський - як миша, яка довірилася коту

Роман Безсмертний, якого сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив із Тристоронньої контактної групи, вважає, що ні глава держави, ні його команда не розуміють, як діяти в протистоянні президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Безсмертний розповів, що за час роботи в тристоронній групі підготував проєкт закону, "де закладена зовсім інша модель досягнення миру" на Донбасі.

За словами політика, під час роботи він спілкувався з обраними депутатами від Слуги народу. "Там є бажання знайти відповіді на складні питання, але, як і в Офісі президента, там не вистачає ні знань, ні розуміння ситуації", - зазначив Безсмертний.

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"Нинішня ситуація небезпечна тим, що за бажанням (а я вірю в чесне бажання Зеленського зробити краще) він, на жаль, зараз лізе в пастку. Він не розуміє, з ким має справу", - додав політик.

При цьому Безсмертний вважає, що президент робить це сам, його ніхто не спрямовує.

За словами Безсмертного, у Зеленського є помилкова переконаність, що Путін може бути союзником. "Він зараз у цьому протистоянні має вигляд миші, яка довірилася коту. Цей кіт пограє з мишею, а потім її покарає за це", - резюмував колишній представник України в Мінську.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142728
 
   
 Топ коментарі
 
У слуг уродов не хватает знаний, а Трускавец? Это тебе не хухры мухры!
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ЗЕ не мышь, это подлый и мстительный крысёнышь
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Дебилы проголосовали за шута горохового, а исправлять эту ошибку будут патриоты и мыслящие люди
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ЗеЛя падаль крысиная...которая скоро будет драпать на ростов
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цікаво, скільки грошей отримають рахунки "галабародьки", коли він разом зі своєю ********** таки втягнуть всю Україну до цієї мишоловки за сценарієм х*йла і під контролем кремлівських смотрящіх, якими кишить оточення цтого кловавана...
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Порохоботики, а что, что-то случилось? Или вы всегда возбуждаетесь не от реальной действительности и реальных событий, а только от того, что вдруг видите зеленый палец? И это мелкое 8%-е кодло с 22 депутатами называет себя мыслящим? Копии ляжковцев. Хватайте корову и идите с вилами на трибуну в раду. Это теперь ваше предназначение на следующие 5 лет.
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Як будеш перевзуватися після того, як Зе втратить авторитет?
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«Роман Безсмертний висловив думку, що після загибелі військових Україна мала б призупинити участь у Мінському процесі. "Після подій у Павлополі (обстрілу наших військових, в результаті чого загинуло чотири морпіхи ЗСУ) перше, що треба було сказати: Україна припиняє роботу в Мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано "нормандський формат", - сказав він» - https://www.bbc.com/ukrainian/news-49335102 - відео


От в чому проявилися причини його звільнення.
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Он мне еще при Ющенко не понравился,дали пинка пусть и валит..
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Любая политическая новость (и не только политическая) приводит на цензоре к одному:
Сторонники Зе и Пе начинают дружно и истошно забрасывать друг друга дерьмом, чем больше тем лучше
Под одобрительное улюлюканье единомышленников
Вам не надоело?
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Безсмертний: Зеленський - як миша, яка довірилася коту - Цензор.НЕТ 1992 Vitalii Ovcharenko @vital_ovchar·6 ч

Спочатку Зеленський хоче робити російськомовний канал для «не таких русскіх».
Тепер він хоче їм давати цим «не таким спрощене громадянство».
Президент @ZelenskyyUa - ви президент України, а не «не такіх рускіх».
Полегшуйте життя українців, а не росіян.
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Не оскорбляйте мышей. Скоморох он и есть скоморох, это от рождения...
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Чувак відразу став сміливий та розумний. А чого ж раніше не бачив до кого пішов служити?
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