 Росія оголосила співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомили в МЗС РФ.

"У відповідь на такий недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити персоною нон ґрата співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в МЗС РФ.

Раніше у вівторок прес-центр Служби безпеки України повідомив, що контррозвідка СБУ в Львівській області виявила місцевого жителя, який збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх "російському розвіднику під дипломатичним прикриттям", дипломата вже видворено з України.

Згідно з повідомленням пресцентру, оперативники встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій був завербований російськими спецслужбами в 2014 році.

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові".

"За діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосив дипломата-шпигуна persona non grata. Він уже покинув територію України", - повідомляє СБУ.

У МЗС РФ, у свою чергу, зазначили, що СБУ три місяці зволікала з оприлюдненням цієї інформації.

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