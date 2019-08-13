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 Політика України, За кордоном
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Все про:консульство (181) МЗС РФ (510) СБУ (4606) шпигунство, шпіонаж (332)

 Росія оголосила співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі у відповідь на аналогічні дії Києва щодо російського представника у Львові

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомили в МЗС РФ.

"У відповідь на такий недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити персоною нон ґрата співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в МЗС РФ.

Раніше у вівторок прес-центр Служби безпеки України повідомив, що контррозвідка СБУ в Львівській області виявила місцевого жителя, який збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх "російському розвіднику під дипломатичним прикриттям", дипломата вже видворено з України.

Згідно з повідомленням пресцентру, оперативники встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій був завербований російськими спецслужбами в 2014 році.

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові".

"За діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосив дипломата-шпигуна persona non grata. Він уже покинув територію України", - повідомляє СБУ.

У МЗС РФ, у свою чергу, зазначили, що СБУ три місяці зволікала з оприлюдненням цієї інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила шпигунську діяльність полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142727
 
 
 Топ коментарі
 
все как всегда.
симметрично-ассиметричный кацапский всхлип...
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Стареющему нац-Лидеру нужно было не в Крыму, прячась от народных протестов, своими дряблыми сиськами трясти перед мужиками в кожаной одежде с мотоцеклетами, а ехать на рыбалку в Неноксу (Архангельськ) ь пиплу, что там с радиацией всё в порядке... Все же знают, что главшпан от опасностей держится подальше и в радиоактивную зону не полезет..
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пущай по радиациям смерды бегают,а барин в крым,с мотоклубом голубая устрица
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все как всегда.
симметрично-ассиметричный кацапский всхлип...
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"Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) в Львовской области выявила местного жителя, который собирал данные для спецслужб Анчурии и передавал их резиденту ФСБ Анчурии, который прикидывался "дипломатом".

Горе-разведчика с диппаспортом бантустана, который сотрудничал с подозреваемым, МИД Украины объявил персоной нон грата и выдворил его из страны." С горя, скоро бомжей начнут вербовать.
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Та гоніть їх всіх,кацапів,не помилитесь...
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сразу ответка за львовского...учитесь у кацапов.они моментально зеркальную ответку дают.а не понькаются.и у нас так будет..дело времени
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так говорят, шо сбу давно всех москальских шпиенов переловило, а тут опять
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не успел бабченко воскреснуть.
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Та то добре , що рвуться зв'язки з русньою . Політики туплять , морозяться , але життя все розставляє на свої місця . Ще в 2014му треба було вводити візи і розривати стосунки з країною , уряд якої фінансує міжнародний тероризм , рюзьке мір і вбивства людей по всьому світу .
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