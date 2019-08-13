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 Політика України
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Все про:дороги (766) ремонт (540) Укравтодор (165) Новак Славомир (33)

 На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак

Глава "Укравтодору" Славомір Новак вважає, що на ремонт 24 тис. км основних магістралей в Україні потрібно не менше 300 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У звіті Світового банку за 2017 рік говорилося, що на ремонт 24 тис. км доріг в Україні потрібно 150 млрд грн, нагадав Новак. Однак ці розрахунки грунтувалися на цінах чотирирічної давності, зазначив він.

"Вони порахували вартість у цінах 2015 року. Відразу хочу сказати, що це не 150 млрд. Буде набагато більше. Ми зараз це рахуємо. В Україні майже немає власного виробництва бітумів. Підрядники 80% всіх бітумів імпортують з Польщі, Білорусі, Туреччини, інших країн. За останні роки ціни на бітум зросли на 70%", – розповів він.

Новак повідомив, що "Укравтодор" спільно з командою президента України Володимира Зеленського готує програму ремонту доріг на 2020-2025 роки.

"24 тис. км за п'ять років – це можливо. Вважаю, що на 24 тис. десь приблизно 300-350 млрд грн може бути. Ми повинні бути готові на щось таке", – додав він.

Читайте також: Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142725
 
 
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і шо, ти по дорогам), їздиш?
чи "стукаєш" хз куди?! На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 2583
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При наших чинушах - дели эту суму на два. Бо они в эти бюджеты намертво замуровывают половину своих откатов.
Я прав, новак?
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Ну этот уже поскромнее, Омелян вообще триллион недавно просил и 10 лет на ремонт.))
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Дорога державного значення Н-14 "Кропивницкий - Миколаїв" в минулу суботу:

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Зелений Членограй виділить.. Його ніхто за язика перед виборами не тягнув..
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лучше пусть поляки дороги делают или турки,дешевле будет,с гарантией
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і треба визнати (по їх майновому стану і матеріальним благам) не погано працюють!!! На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 4913
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та нормальні дороги...чого причепились
На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 7509
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Це вже покращення від нової влади, чи Порошенко у всьому винуватий?🤔
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19 жовтня 2016 року був призначений Кабінетом Міністрів України виконувачем обов'язків голови «Укравтодору».[4]

В жовтні 2016 року отримав громадянство України.[5]

Це ще пєтя...
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Я тут поділив 300 мільярдів на 24 тисячі...
І в мене вийшло 12.5 мільйонів гривень на кілометр..

І це на ремонт...
Хто розбирається нову збудувати скільки коштує?
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Середня вартість ремонту 1 км дороги становить більше 11,24 млн грн, що майже дорівнює вартості капітальних ремонтів територіальних доріг державного значення, які також увійшли в ТОП-10 контрактів і виконуються польською компанією DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.
Які цифри нас чекатимуть цього року? Дізнаємось згодом.20 березня 2018
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https://rejestr.io/krs/178865/drog-bud

Я тут загуглив ... В графі власники фірми два Новака...
Це надіюсь однофамільці... Чи тупо і нагло конфлікт інтересів і корупція?)
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Це по рахункам зебілів лише річна зарплата всіх вчителів.
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.

Новак. Садись. Или уезжай. Но все равно посадят.
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В Украине теперь 2 беды: зебилы и дороги.
На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 3243
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На трассе Новая Одесса - Еланец застрял грузовик
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На трассе «Новая Одесса - Еланец» застрял грузовик [ФОТО ...
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300 миллиардов украинских гривен =
11 925 000 000 долларов СШАпроэкт Space X для полетов на Марс около 500 мил дол На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак - Цензор.НЕТ 6505
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Пилять.. дебил! Так делайте с бетона, да в конце концов с пластиковых отходов, от которых утопает весь мир!! Не уж то наши ученые тупее голандцев или индусов! Писец какой то, какое же тупое руководство стоит во главе.. ТУПЫЕ!
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1метр-12.5тис. грн.
Ремонт, а не прокладка новой! Т.е. цена одной "латки" на 10м имеющегося полотна!
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І пішли його в польщі з посади міністра через корупційний скандал.... Загрожувало три роки тюрми...
І прийшли його в Україну...
Ну б... все однаково...
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за два года(!) у пацанчика цены выросли в два(!) раза...Украина - страна сказочных возможностей для любого проходимца!
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ВСЕГО ТО 300 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН!? На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак - Цензор.НЕТ 7018
Биг босс КАЛОмойский Беня, он же кукловод одного известного "маэстро" имитирующего игру х..м на рояле и по совместительству так называемый президент без диплома клоуна, за 10 лет вывел через филиал ПриватБанка на Кипре 470 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ из Украины. Кстати, одному, фигляру и собственнику ТОВ "Квартал 95" ну, тому, что в офшоре зарегистрировано на Кипре, так же перепали 41 миллион ворованных у нас с вами долларов. США сейчас этим очень плотно занимаются. НУ ОЧЕНЬ ПЛОТНО. На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак - Цензор.НЕТ 999
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Да? А если сравнить эту сумму с тем, что у нас украл Петя вместе со своей командой паразитов? Больше или меньше?
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Теж апетит непоганий. Омелян, правда, захотів трильйон, але на десять років.
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