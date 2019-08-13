 На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У звіті Світового банку за 2017 рік говорилося, що на ремонт 24 тис. км доріг в Україні потрібно 150 млрд грн, нагадав Новак. Однак ці розрахунки грунтувалися на цінах чотирирічної давності, зазначив він.
"Вони порахували вартість у цінах 2015 року. Відразу хочу сказати, що це не 150 млрд. Буде набагато більше. Ми зараз це рахуємо. В Україні майже немає власного виробництва бітумів. Підрядники 80% всіх бітумів імпортують з Польщі, Білорусі, Туреччини, інших країн. За останні роки ціни на бітум зросли на 70%", – розповів він.
Новак повідомив, що "Укравтодор" спільно з командою президента України Володимира Зеленського готує програму ремонту доріг на 2020-2025 роки.
"24 тис. км за п'ять років – це можливо. Вважаю, що на 24 тис. десь приблизно 300-350 млрд грн може бути. Ми повинні бути готові на щось таке", – додав він.
чи "стукаєш" хз куди?!
Я прав, новак?
В жовтні 2016 року отримав громадянство України.[5]
Це ще пєтя...
І в мене вийшло 12.5 мільйонів гривень на кілометр..
І це на ремонт...
Хто розбирається нову збудувати скільки коштує?
Які цифри нас чекатимуть цього року? Дізнаємось згодом.20 березня 2018
Я тут загуглив ... В графі власники фірми два Новака...
Це надіюсь однофамільці... Чи тупо і нагло конфлікт інтересів і корупція?)
Новак. Садись. Или уезжай. Но все равно посадят.
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Ремонт, а не прокладка новой! Т.е. цена одной "латки" на 10м имеющегося полотна!
І прийшли його в Україну...
Ну б... все однаково...
Биг босс КАЛОмойский Беня, он же кукловод одного известного "маэстро" имитирующего игру х..м на рояле и по совместительству так называемый президент без диплома клоуна, за 10 лет вывел через филиал ПриватБанка на Кипре 470 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ из Украины. Кстати, одному, фигляру и собственнику ТОВ "Квартал 95" ну, тому, что в офшоре зарегистрировано на Кипре, так же перепали 41 миллион ворованных у нас с вами долларов. США сейчас этим очень плотно занимаются. НУ ОЧЕНЬ ПЛОТНО.