 Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Заяву він опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу Вас звільнити мене за угодою сторін", - йдеться в заяві.
Документ датовано 12 серпня.
Також Курінський опублікував відкритий лист президенту, в якому вказує, що Зеленський був "свідомо чи несвідомо введений в оману", коли на нараді в Олевську заявив про причетність Куринського до бурштинових схем. У листі також йдеться про основні проблеми лісової галузі області.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінского "не корисним державі" і змусив написати заяву на звільнення за власним бажанням.
Янтарь моют из-за этого человека?
Или вы с рашкостана и для вас суда и следствия не нужно?
А коррупция где?))
А лень учить - смотри сватов
Мокша, это у тебя в столице тела зеподобных ОМОН без суда и следствия, по твоему желанию вяжет)))
Может и такое быть , но если следак на такое поведется , то нехай делит камеру с этим лесником . При желании все решается . И это не так сложно , как можно себе представить .
кумы рулят !!!
когда это кумовство закончится ???
Ну, зебіли на це якраз сподіваються...
"Президент Владимир Зеленский назначил главой Житомирской ОГА Виталия Бунечко, который является братом руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно брат новоиспеченного главы Житомирской ОГА представлял интересы компании из орбиты Игоря Коломойского в судебных тяжбах с Национальным антикоррупционным бюро. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча"."