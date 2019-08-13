EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1185  71
Все про:Житомирщина (429) заява (109) Зеленський (2383) звільнення (606)

 Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський написав заяву про звільнення.

Заяву він опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу Вас звільнити мене за угодою сторін", - йдеться в заяві.

Документ датовано 12 серпня.

Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення 01

Також Курінський опублікував відкритий лист президенту, в якому вказує, що Зеленський був "свідомо чи несвідомо введений в оману", коли на нараді в Олевську заявив про причетність Куринського до бурштинових схем. У листі також йдеться про основні проблеми лісової галузі області.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінского "не корисним державі" і змусив написати заяву на звільнення за власним бажанням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142722
 
 
 Топ коментарі
 
Так надо было писать не за згодою сторін, по требованию Президента, пускай бы прокуратура разбиралась имел право торчок что-то требовать или это было за пределами его компетенции
 показати весь коментар
 
Вы зебил?
Янтарь моют из-за этого человека?
Или вы с рашкостана и для вас суда и следствия не нужно?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это мало . Надо еще все майно отжать и на зону лет на 18 .
 показати весь коментар
 
я ж кремлевский агент , обсуждали уже 456 раз .
 показати весь коментар
 
Вы зебил?
Янтарь моют из-за этого человека?
Или вы с рашкостана и для вас суда и следствия не нужно?
 показати весь коментар
 
 
А шоб жизнь малиной не казалась , вдобавок отжать то , шо он успел переписать на своих коррупционных родственничков .
 показати весь коментар
 
 
Да знаю, отнять и поделить в истории было.
А коррупция где?))
 показати весь коментар
 
 
Он на 12-ой минуте допроса , начнет давать показания . Наложит в штаны и всех сдаст .
 показати весь коментар
 
Йому ще житло треба придбати на кревні тиньгє на 17-му поверсі...Як Чічьйоткєнд--літун.
 показати весь коментар
 
 
Зебобик, учи матчасть. Что является доказательством?
А лень учить - смотри сватов
 показати весь коментар
 
 
У таких как ты и "зеленые человечки" не являются доказательством , это же просто была крымская самооборона . Да ? Малыш , это скучно . Я всю эту хню триста миллионов раз слышал . Давай шонибудь поновее Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення - Цензор.НЕТ 6980
 показати весь коментар
 
Революционный дух плющит?
Мокша, это у тебя в столице тела зеподобных ОМОН без суда и следствия, по твоему желанию вяжет)))
 показати весь коментар
 
Это все , на шо ты способен ? Якось не дюже воно ...
 показати весь коментар
 
А на 13-й уже следак не устоит от предложения от которого не возможно отказаться, или оно судье достанется ? Как думаешь, назначат вместо, большего ворюгу или меньшего ? Или такого же ?
 показати весь коментар
 
" А на 13-й уже следак не устоит от предложения от которого не возможно отказаться "

Может и такое быть , но если следак на такое поведется , то нехай делит камеру с этим лесником . При желании все решается . И это не так сложно , как можно себе представить .
 показати весь коментар
 
 
Вас курв коррупционных , давить надо как клопов .
 показати весь коментар
 
Як я можу бути корупціонером, коли жодного дня не працював на державній службі?
 показати весь коментар
 
 
Та я вже зрозумів, маленький песик до старості щеня.
 показати весь коментар
 
Хлопчику, іди пограйся, поки погода добра, бо тут дяді дорослі, а то модератор побачить то ще й забанить. Він юмора не розуміє і не буде виясняти чи не опечатка. Виповниться хочаб 14 тоді приходь
 показати весь коментар
 
Я наказан , я себе плохо вел и меня не пускают погулять
 показати весь коментар
 
Може, він почне ще й зарплати встановлювати? І пенсії?
Ну, зебіли на це якраз сподіваються...
 показати весь коментар
 
 
Так надо было писать не за згодою сторін, по требованию Президента, пускай бы прокуратура разбиралась имел право торчок что-то требовать или это было за пределами его компетенции
 показати весь коментар
 
 
Ботокс, у него по лесу рыльце в пушку, какая прокуратура! Будет сидеть тихо. Если это вообще не обоюдный договорняк и спектакль.
 показати весь коментар
 
Ні Семен, це голова обласного управління, не лісничий, не голова лісгоспа, він так, полювання організувати, до лісу ніхто його не пускає, там київські сидять.
 показати весь коментар
 
 
Что бы не спорить, я лично знаю кто, что, как и за сколько. Сам понимаешь, тема скользкая, лучше я помолчу об остальном.
 показати весь коментар
 
Куринский просто назначен стрелочником. Впрочем, как и другие, попавшие под раздачу. Руководит совсем другой человек украинским янтарем и он не в Ровно, Луцке или в Житомире. Он в Киеве. Но он, похоже, уже неприкасаемый и именно его сейчас выводят из-под удара, сваливая все на стрелочников.
 показати весь коментар
 
 
И будучи народным депутатом поехал «разбирался» с копачами где ему побили пяток джипов . Со временем по тихому со всеми обидчиками разобрался и продолжил дальше своё бурштынове ремесло .
 показати весь коментар
 
 
Стас, если ты намекаешь на житомирского нардепа, то это не он. Там куда крупнее фигура "папик".
 показати весь коментар
 
Я могу и намекать . Могу сказать прямо - Продиус
 показати весь коментар
 
СтаХу,забули Ви про Разін-бладта?Риб"яти зхватільє усьйо.
 показати весь коментар
 
та если только этим и закончиться (без аудита и инвентаризации)))) то он ничего и не потерял
 показати весь коментар
 
 
Це не голова лісгоспа, це голова обласного управління, дрібна комашка, любий лісничий круче нього .
 показати весь коментар
 
 
Василику,либонь кількох лимончиків таки не дорахується бідолашка.
 показати весь коментар
 
 
зато живий і на волі...тільки трішки переляканий...а там... хто зна? може приде до тями і почне відновлюватися на посаді)))) (і таке ж бувало, правда у інших відомствах)
 показати весь коментар
 
 
Зеля, не забудь ещё их уборщицу уволить. Она там главный коррупционер. Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 9549
 показати весь коментар
 
 
теперь люди Коломойского оседлают эти схемы и всех дел ...

"Президент Владимир Зеленский назначил главой Житомирской ОГА Виталия Бунечко, который является братом руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно брат новоиспеченного главы Житомирской ОГА представлял интересы компании из орбиты Игоря Коломойского в судебных тяжбах с Национальным антикоррупционным бюро. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча"."
 показати весь коментар
 
 
Он в одном прав, что лесное хозяйсво выведено из под центрального управления и пущено на самотек, но досталось ему, хотя должно было достаться высшему руководству. Стандартная ситуация со стрелочником, который и занести не знает кому, и и выполнять приказы не знает чьи.Зачем вообще вертикаль власти? В общем ждем новый кабмин, а сейчас это сотрясание воздуха.
 показати весь коментар
 
Що ви маєте на увазі під лісовим господарством, вирубку лісів чи полювання?
 показати весь коментар
 
Вырубка лесов конечно, я прочел его открытое письмо и там это все изложено, в части того что полностью отсутствует управление лесным хозяйством со стороны Кабмина, а это так и есть.
 показати весь коментар
 
А що він має до вирубки, лісорубні квитки видає лісгосп, а квоти саме кабмін.
 показати весь коментар
 
Там и учета, и аудита нету, кабмин выдает квоты не зная на что. Нет ни единой базы лесов, их состояния и прочих показателей.
 показати весь коментар
 
Все є, в лісгоспах так точно, навіть прокубіковано багато вже, просто ховають від людей.
 показати весь коментар
 
 
Ну если об этом говорит начальник областного лесхоза, то все намного хуже, если и есть данные, то они очень спрятаны.
 показати весь коментар
 
Прочтите его открытое письмо президенту, ссылка в статье.
 показати весь коментар
 
Виталий, прочту, конечно. Но я в теме уже много лет. И лес, и янтарь, и люди. По всем 3 янтарно-лесным областям. Поэтому и помалкиваю.
 показати весь коментар
 
Да я представляю что там с этим янтарем, но про янтарь я ничего не заметил в его письме. Бываю в житомирской области и вижу как редеют леса и обидно, в моей памяти там были шикарные леса, а сейчас вырубка на вырубке.
 показати весь коментар
 
Так он и не "янтарист". А лес рубят не только на Житомирщине. Это всеукраинская беда.
 показати весь коментар
 
Да, и еще, часть янтарных копанок во всех 3-х янтарных областях находится на радиоактивнозагрязненных землях. Но об этом вообще молчок, а это куда хуже, чем просто "лунный ландшафт" после копанок. Табу!
 показати весь коментар
 
Дивився вчора відео з Житомирщини, вщент вирубаєть, набагато страшніше ніж в Карпатах, а там пісчані грунти, значить будуть пісчані бурі.
 показати весь коментар
 
 
Грунты серые лесные и дерново-подзолистые прежде всего. Кстати, очень много сухостоя в сосновых лесах, лес усыхает целыми кварталами, оттого и вырубки, иногда сплошные. Короеды, слыхал? Зверствуют. Плюс пожары. Это я так, популярно излагаю.
 показати весь коментар
 
Лесное хозяйство это лесоведение, лесовосстановление, лесопользование, лесозащита. Как-то вот так.
 показати весь коментар
 
 
Вот так надо работать! Что, порохоботы, съели? Ха-ха-ха! Ваш барыга 5 лет ничего не мог сделать (или не хотел), а Зеленский за один раз положил конец янтарной мафии! Вот так!
 показати весь коментар
 
Объясняю, почему все эти гаврики пишут сразу заяву "по собственному". Потому что к сожалению любого нашего чиновника есть за что посадить всерьез и надолго. Они это понимают и "выходят на пенсию" пока еще можно. К сожалению, это плохо, т.к. каждого из них нужно бы пропустить через жернова проверок прокуратуры и прочих структур.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору