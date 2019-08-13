 Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Заяву він опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу Вас звільнити мене за угодою сторін", - йдеться в заяві.

Документ датовано 12 серпня.

Також Курінський опублікував відкритий лист президенту, в якому вказує, що Зеленський був "свідомо чи несвідомо введений в оману", коли на нараді в Олевську заявив про причетність Куринського до бурштинових схем. У листі також йдеться про основні проблеми лісової галузі області.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінского "не корисним державі" і змусив написати заяву на звільнення за власним бажанням.

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