EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3294  188
Все про:допит (508) Порошенко (9574) поліграф (34) ДБР (425)

 Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР

Суд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п'ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомили в прес-службі ДБР.

"Було рішення суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згоди", - заявили в ДБР.

Раніше Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив можливість допиту експрезидента Порошенка із застосуванням поліграфа.

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний в ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР в тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142718
 
   
 Топ коментарі
 
После общения с Петром полиграф сам начнет брэхать не моргнув лампочкой
 показати весь коментар
 
Неужели ? а зеля может говорить по украинский? Бодя вон, вообще отказался на украинском общаться , и вместе с зе хотят дать статус русского государственного русскоязычным регионам.Позорище , согласна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Интересно, кто кого - пэпа полиграф или полиграф пэпу.
 показати весь коментар
 
 
Если вся надежда на полиграф, значит с фактами полный швах.
 показати весь коментар
 
 
ой, не факт від порушень законодавства, роттердамів, дюссельдорфів, сплати податків в бюджет окупантів не відмахнешся просто так
 показати весь коментар
 
 
Дані, здобуті на поліграфі, не є доказами в суді... Видно в Труби діло труба.
 показати весь коментар
 
Знаєш, порочитав що ти накарябала Люциперу у відповідь, кажучи що ніколи не жила в Краматорську. Ти підказала ідею. Потрібно писати Лєнка з Славянська тріпло.
 показати весь коментар
 
 
как на раз палятся лахтинские, у них Порошенко «пэпа», а ***** «пыня».

 показати весь коментар
 
А какой смысл?! В любом случае это не показатель, да и суд не имеет право ссылаться в своих приговорах на детектор лжи.

А уж как Петя врать умеет, ни один детектор не различит!
 показати весь коментар
 
 
Жопоблок курує кум пуйла Мудачук. Слугу - співучасник окупації Криму Порнов. Ідеологічно вони дуже схожі. Особиливо щодо капітуляції і прямих перемовин з ВВХ. Щодня відбувається якийсь малопомітний на перший погляд, ватний відкат. Сьогодні відпустили корито, скинули Безсмертного і так щодня по півкроку не помітете як опинитесь у вже забутому Митному союзі.
 показати весь коментар
 
 
та потягають потягають і на цьому закінчиться....там домовленності вже давно.з часів Кравчука--як з кучмою було--теж тягали...бджоляра там теж щось шили...януковощ втік--гадьониш..тепер черга петра..
 показати весь коментар
 
Вау, ця гілка форуму перетворилася на...

 показати весь коментар
 
 
Да, тут немало набежало целователей Зеленого слоника в хобот...
 показати весь коментар
 
 
Так Порошенко їм й запропонував це, тіки у прямому ефірі на "Прямому" щоби дурість Труби й зєкаМанди усім було видно...
 показати весь коментар
 
 
Плюс, что бы результаты оголосили в прямом эфире. Что бы не было фальсификаций потом. Так сказать, зебаранов сразу на месте опустить.
 показати весь коментар
 
 
РОМАН ТРУБА. Скоро услышим от Порошенко: "Я в этой камере сидеть не буду, лучше дома посижу"
Петя живёт в выдуманном мире. Если мы вызываем тебя на допрос с полиграфом, то нам пофиг нравится тебе это или нет, это не просьба
Петя, мне кажется, ты до сих пор живёшь в выдуманном мире, если мы вызываем тебя на допрос с полиграфом, то нам пофиг нравится тебе это или нет, это не просьба. Также нам все равно на твоё предложение касательно прямого эфира на канале "Прямой" . Не ты диктуешь условия. А то скоро услышим: "Я в этой камере сидеть не буду, лучше дома посижу"
PORTNOV
Друзья, сегодняшними заявлениями и действиями Порошенко доволен. Фамилию мою назвал около десяти раз, на допросы ходит, полностью переместился в уголовную повестку, ассоциируется с хищениями, офшорами, мародёрством и тюрьмой, увеличивает уровень токсичности и находится в парадигме десятков предстоящих допросов и судов.
Это именно то, что мы ожидали. В ближайшее время усилим напор, а то всё ещё много пафоса. Надо немного отрегулировать фигуранта.
____________________________
Порошенко привёл под Госбюро расследований своего младшего сына Михаила. Скандировать в свою поддержку и «Портнов - Труба - ФСБ!».
Александра и Евгения, две дочери Порошенко - также под зданием Госбюро расследований. Если сын Михаил держит флаг (https://t.me/KlymenkoTime/5000), то дочери - держат плакаты.
Таким образом, остается только удивиться, почему на месте нет сына Алексея. Наверное, потом справку от врача принесет о причинах отсутствия.
Порошенко заявил, что не видел своих детей под Госбюро расследований. Да, видимо они сами приехали, на метро ?♂️.
К слову, в этот раз Порошенко после допроса поступил умно. Все подумали, что он пройдет из здания ГБР по коридору Нацгвардии, а он в внезапно пошел в толпу журналистов. И не зря. Неизвестные хотели бросить в него яйца. Уезжал быстро, отъезжал от здания в окружении бегущей охраны. Отцы нации так и ездят, у Ким Чен Ына спросите.https://ua24ua.net/roman-truba-skoro-uslishim-ot-poroshenko-ya-v-etoy-kamere-sidet-ne-budu-luchshe-doma-posigu/
 показати весь коментар
 
до тех пор, пока рада не примет Закон о применении полиграфа в Украине, который обяжет ЛЮБОГО чиновника(или экс) пройти эту процедуру, без личного согласия тестируемого, тест провести ФИЗИЧЕСКИ невозможно. Проблема в том, что сегодня в Украине, в госучебных заведениях штампуют "специалистов", работающих по самым одиозным расиянским методикам....................
 показати весь коментар
 
Бред какой-то...
Где номер и дата судебного решения?
 показати весь коментар
 
 
Судебное решение вынесли для ГБР, дали им право на проведение, а не обязали Порошенка пройти поллиграф, это добровольное прлхождение, по своему желанию
 показати весь коментар
 
Може тобі ще й пісюном по губах поводить,шваль *************?
 показати весь коментар
 
К самолету главы Минобороны РФ подлетел истребитель F-18.



В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости»предоставили в оборонном ведомстве.
На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел российский министр.
 показати весь коментар
 
Чомусь кацапські ЗМІ мовчать чи встиг Шойгу добідати до клозету.
І мовчать про ядерний вибух під Сєвєродвінськом.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо йому клозет коли в нього три пари памперсів одягнути.
 показати весь коментар
 
 
Коэффициент увеличения значимости ответов от применения во время допроса полиграфа, по сравнению с допросом без него, ровно 0.00
 показати весь коментар
 
 
прежде, чем что-то хрюкнуть, нужно иметь, хоть каплю понятия, лично ты в своей жизни, когда-нибудь, хотя бы раз, сталкивался с полиграфом, или твое суждение из интернета?
 показати весь коментар
 
 
есть способы обмануть полиграф...например метод искусственной шизофрении, когда на прямой вопрос, типа: "Ты убил Тараса Голожопэнко?" - отвечать - нет, мысленно прибавляя, что это сделала моя правая рука с кирпичом....главное искренне верить, что это действительно сделал не ты, а твоя рука.

Этот метод широко применяется в спецслужбах и довольно успешно - более 90% вероятности не спалиться...
 показати весь коментар
 
 
полная чушь, опытный полиграфолог, прежде, чем задать прямой вопрос про голожопенка, минимум, трижды разжует ему суть вопроса, а именно, что когда я говорю ты, я имею в в виду вас как личность, и как тело, в целом. И что бы ты в своем сознании не прокручивал, подсознние будет кричать(сосудами, сердцем, легкими и потовыми железами), что ответ "нет", это ЛОЖЬ.....
 показати весь коментар
 
Полиграф Полиграфович Бариженко фон ПЕСикович
 показати весь коментар
 
 
Вважаю конче необхідним провести аудит псевдоблагодійних фондів петі і марини - 1,7 лярда гривень з бюджету воюючої країни на їхні забаганки - це занадто.. Також , сподіваюсь, що слідство згадає про виплату зарплатні в конвертах працівникам одного телеканалу найчесніших і найсолодших новин - це усвідомлене ухиляння від сплати податків і військового збору в бюджет воюючої країни.. Легендарний Аль Капоне загримів до Алькатрасу - саме через несплату податків.. Чому б сивочолому не повторити нікчемний кінець легендарного "хрещеного батька"?
 показати весь коментар
 
 
Ідіот!
Є Фонд Президента України, бюджетний фонд, гроші з якого виділяються на передбачені статутом фонду цілі (заохочення, винагороди, допомогу постраждалим, тощо). Такий фонд у тому чи іншому вигляді існував завжди, при всіх президентах. Мета - оперативне реагування на потреби, наприклад: виграв якийсь вундеркінд всесвітню олімпіаду з математики - стипендію йому з цього фонду, завоював спортсмен несподівано медаль - премію йому з цього фонду і т.д.
І є Благодійний фонд Петра Порошенка, який фінансується особисто Петром Порошенком. Це приватний фонд, гроші в який надає особисто Петро Порошенко з прибутків своїх бізнесів і гроші з бюджету туди не можуть потрапити апріорі!
Ти менше Гнапа та Шарія з Рабиновичем слухай, психіка здоровішою буде. Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР - Цензор.НЕТ 4377
 показати весь коментар
 
Зарплати в конвертах, у фірмах що належать Порошенку, НІКОЛИ не виплачували.
 показати весь коментар
 
Дело в том что внашей стране никто никому не верит и полиграфу в том числе.Результаты будут никчемни..А может так и лучше чкм бесконечная брехня.Нет веры,то и брехать не надо.И пусть будет что будет.Хоть по делам судить научимся. Худа без добра не бывает.
 показати весь коментар
 
 
Да не будет никаких результатов в деле, в котором решающую роль играют финансовые документы, которые, судя по жалким потугам Трубы хоть шото замутить, в полном порядке.
 показати весь коментар
 
 
Вести из ГБР. У ГБР открыто 18 (!) "досудових проваджень" в которых фигурирует Порошенко. Во всех восемнадцати - как свидетель. Отчаянные усилия Трубы и К прикрутить ему хоть один статус "обвиняемого" пока безрезультатны. Специалисты эти дела видевшие, говорят, что это обычный юридический троллинг в надежде что в процессе расследования что то всплывет. Пока что ничего не всплыло. Порошенко был у следователей почти 3 часа. Предоставил 186 страничное объяснение по поводу "Ленинской кузни", по принципу - "читайте !". Ответил на все вопросы. В конце в кабинете появился Труба с угрозами использовать "детектор лжи" на следующем допросе. Видимо дела у Трубы совсем труба. Петя мило улыбаясь поинтересовался у Трубы, знает ли директор ГБР, что результаты обследования на "детекторе лжи" не являются доказательством в украинских судах, но сказал что он готов и к этому. Труба молча ушел.
Пока что Вовина операция "Все будут сидеть" распространяется лишь на ее исполнителей - все сели в лужу.(с)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мамка твоя , зебил ?
 показати весь коментар
 
 
Интересно почитать коменты зебилов, и еще раз убеждаюсь что они свое прозвище получили законно.
 показати весь коментар
 
 
Ще й подякую за "Зе"і в знак вдячності дарую "Де" разом із своїм ніком "Біл",як не як "Зе"-Президентська приставка,а не якесь там "По"Па"Пітерка.
 показати весь коментар
 
 
Рыговскок говно Портнов через трубу просит ?
 показати весь коментар
 
 
А смысл? Все равно на суде это не является доказательством, фигней страдают вместо реальной работы по сбору фактов.
 показати весь коментар
 
 
Що,памороки прибило?Вже й не памятаєте,як жалілися:"40% керівного складу Міністерства оборони провалили тест на детекторі брехні"?Тепер бумерангом і вас,цеховиків усіх на поліграф потягнуть та пропустять.От і побачимо,який буде процент у Пітерків!
 показати весь коментар
 
 
В 2014 році більшість українців бажала суду над п'Утіним, а в 2019 році бажають суду над П. Порошенко. Отак, всього за мить, пропаганда зробила з українців малоросів. По крайній мірі з 73% від кількості голосувавших!
 показати весь коментар
 
 
Его на шашлык надо пустить, тварь!
 показати весь коментар
 
 
А його то за що ? Хіба за те що бажає когось пустить на шашлик ! Тоді я приєднуюсь.
 показати весь коментар
 
Не треба було Петру красти у Народа та Армії,може тоді він би і зараз був Президентом,але жадібність його згубила))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я ХОЧУ ЩОБ ПОРОШЕНКО ЩЕ РАЗ ОБІКРАВ КРАЇНУ!

Якщо не хоче обкрадати всю країну, то, дуже прошу, щоб мене особисто обікрав. Ну і ще мого кума. Бажано якнайшвидше. В мене немає, особливо що красти, але є телевізор, жменя доларів (я потім покажу де лежать).
Пояснюю всю тактику і стратегію цих моїх маневрів з обкраданням.
1. В 14му році Порошенко отримав країну з пустою скарбницею. Потім він безупинно днями та ночами обкрадав Україну! І це не вигадка. Він це робив не ховаючись. 73% людей це неподобство щоденно бачили. І так сильно-пресильно наобкрадав, я вам скажу, що за 5 років в скарбниці країни з'явилось кільканадцять мільярдів доларів золотовалютних резервів. Круто! - Ні? От і я про це!
2. А коли на Україну напала Росія - то в України не було Армії, щоб оборонятись і не було танків які їздять і стріляють водночас. Тобто деякі танкі могли їздити тільки, а деякі не могли їздити, але проте могли стріляти. Не було, також, зброї. Не було військової форми. Можна тоді було побачити воїнів в спортивних штанах і гумових капцях. Не було набоїв. А Порошенко став після своєї інаугурації Головнокомандуючим. І взявся за звичну для себе справу - за обкрадання. Щиро кажу - обкрадав він армію щоденно. Ну і в ночі він теж її обкрадав. Я брехати не буду - в мене є багато свідків. Бо Порох не ховався,- ці самі 73% населення присягають що бачили це обкрадання. Вони мені не дадуть збрехати.
Не раз Порох був помічений, як лізе через паркан з величезним мішком вкраденого військового майна. Крав усе що можна вкрасти.
Отож пройшло 5 довгих років обкрадання Порохом нашої армії,- і в армії з'явились і танки і форма і літаки! А техніка не тільки змогла їздити, а й змогла стріляти! Зарплатня солдатів, після таких рясних обкрадань, як ви вже самі здогадались, збільшилась у кількадесятків разів. Мало того, то ще й починали годувати солдатів дуже ситно та смачно. Але, на жаль, більше йому не дозволили красти. І це все постачання може швиденько зупинитись.
І це я вам привів тільки 2 приклади обкрадань злочинним Порошенком нашої бідної країни. А ще ж він не тільки тут крав, а й у інших сферах! І якби його ще раз обрали президентом - то в Україні б майже нічого не залишилось такого, що не вкрав цей барига.
От все зваживши, пошкрябав потилицю я прошу,
Порох, ну не будь таким! Обкради Україну ще раз! А як не хочеш обкрадати всю країну - обкради особисто мене. Ну і ще мого кума обкради. Дуже подобається мені таке обкрадання і кінцевий матеріальний результат цього обкрадання - теж!
Дуже сподіваюсь і дякую!(с)
 показати весь коментар
 
 
Ну давай тогда факты что Порошенко вор. Слушаю внимательно.
 показати весь коментар
 
 
Малорус-це Галич,а великорус-Київ з 1370-го року,але звідки про це знати Пітер-расам?Цукрову вату ПороРигів таке не цікавить-вони ж тільки українські гниди на шиї України з історією московіта карамзіна.
 показати весь коментар
 
 
Зе_дрот, де тобі казали за малорУсів? Тобі казали за малоросів, за українських зе_гнід, які гірші, ніж москальскі воші! Зе_б!
 показати весь коментар
 
Просто смешно. Вся Украина знает, что Порошенко паталогический лгун. Он уже даже извинялся за свою ложь. А насчет Прямого канала даже самый пробитоголовый порохобот понимает, что этот канал принадлежит Порошенко. Зачем нужен полиграф? Берите за ухо Макеенко, Ганапольского, Киселева, Вересня, Орловскую и тащите на очные ставки. Как получали деньги за свою пропагандистскую деятельность, от кого, в конвертах какого цвета и т.п.
 показати весь коментар
 
 
уж более паталогических лгунов, чем зрадойопы, зелупенский, козе-***** и зебилы - придумать невозможно.
брешут не просто на 100,0 %.
брешут не просто окружающим.

брешут - самое главное - еще и себе самим.
 показати весь коментар
 
 
зеле-бид.о верещить в радісному екстазі. Як мало насєкомим потрібно для щастя. Вже не потрібні ані мир, ані боротьба з карупцієй, ані низькі ціни і високі зарпалти.. тільки задй свого ватно-сепарській мразі і буде тобі щастя. Ситуація з ющенком - один до одного. Тоді здали уркам проукраїнського президента. Сьогдні бид.о здаєє **** Порошенка під вереск і улюлюкання іуд.
 показати весь коментар
 
 
73% бывших Украинцев стали малоросами, оскоторусинились по полной.
 показати весь коментар
 
 
Если бы не отменили гос. регулирование цен на социально значимые продукты, не отменили гос. регулирование тарифов, то до детектора лжи дело бы не дошло.
Теперь за злодеяния предыдущей власти приходится платить.
 показати весь коментар
 
Південнокорейці саджають майже кожного свого попереднього президента.. І нічого - добре живуть.. Може й нам треба , нарешті, посадити попередника, щоб його наступники почали боятися невідворотності покарання - може після цього пересічним буде жити легше?
 показати весь коментар
 
 
Пройдёт год может два. Пройдет истерия. Зеленский грохнется со своего трона на который вы его посадили, с помощью вас же. Порошенко не посадят. Мечты ваши коту под хвост пойдут. Как жить то будете дальше? На кого говно лить будете?
 показати весь коментар
 
 
на кого Г+Г пальчиком покажет на того и будут, ведь ума своего нет
 показати весь коментар
 
 
Нікчемна українська нація. Така шариківщина навіть рашкам не снилась.
 показати весь коментар
 
 
Скоро войне конец. Остались считанные дни. Вот посадят мародера и все закончится, некому будет наживаться на крови! Как он достал!
 показати весь коментар
 
 
А как закончится? Совместным парадом лднр с войсками зе?
 показати весь коментар
 
 
Ну как же, посадят барыгу, на войне зарабатывать будет некому, там станет невыгодно и все разойдутся по домам. В войне просто не будет смысла. Ну где-то так наш гарант объясняет это. Просто все перестанут стрелять. Это же просто понять.
 показати весь коментар
 
 
Воевать за офшоры Зеленцмана? Нет уж, спасибо. Хорошая попытка, но - нет.
 показати весь коментар
 
 
Шо значит "разрешил"? Шо за формулировка?
Суд обязал допросить соевого хряка на полиграфе - так будет намного правильней сформулировано.
 показати весь коментар
 
обязать тебя может только твой работодатель из козе-манды писАть херь на бенины денежки.
 показати весь коментар
 
 
Полиграф, это ПРОФАНАЦИЯ!
И не может служить никаким доказательством виновности или невиновности кого либо!
 показати весь коментар
 
 
навіть самий упоротий суддя не дасть дозвіл на призначення експертизи на поліграфі, без згоди особи. Тим паче, що ця особа так само має право ставити питання експерту і суддя має про це зазначити в своїй Ухвалі. Тому можливий тільки один варіант. Пеця сам заявив клопотаннянна поліграф, узгодили питання, звернулись за дозволом до судді, а Труба нам тут розповідає, мовляв він звернувся, суд постановив, а тепер чекаємо чи погодиться Пеця...
Ось вам одна новина, але подання яке!???
Якщо виявиться що було саме так... ну то тоді слід звільняти і Трубу і суддю...
 показати весь коментар
 
 
Аааа)))) это капец! зебилы, оказывается, прекрасно знают, что Порох спокойно пройдет полиграф и теперь орут, что он его обманет
 показати весь коментар
 
 
Упети вилка, отказаться-заплюют, пройти-заклюют а сидеть придется in any way.
 показати весь коментар
 
 
Это вершина, ловушка века - самому брехливому существу предложили пройти детектор лжи! Сейчас он будет искать тысяча и один способ его обойти, хотя все знают, что он не может служить никаким доказательством виновности... Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР - Цензор.НЕТ 4314
 показати весь коментар
 
 
педро! это тебе не уши лохов - заниматься твоим любимым делом(врать) тут не получится!!!
 показати весь коментар
 
"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - заявили в ГБР. "

Источник: https://censor.net.ua/n3142718

А сам Труба согласен пройти полиграф по сливу дел, расследуемых ГБР, Портнову?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору