 Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомили в прес-службі ДБР.
"Було рішення суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згоди", - заявили в ДБР.
Раніше Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив можливість допиту експрезидента Порошенка із застосуванням поліграфа.
Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний в ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.
Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР в тому, що ті зливають інформацію Портнову.
А уж как Петя врать умеет, ни один детектор не различит!
Петя живёт в выдуманном мире. Если мы вызываем тебя на допрос с полиграфом, то нам пофиг нравится тебе это или нет, это не просьба
Петя, мне кажется, ты до сих пор живёшь в выдуманном мире, если мы вызываем тебя на допрос с полиграфом, то нам пофиг нравится тебе это или нет, это не просьба. Также нам все равно на твоё предложение касательно прямого эфира на канале "Прямой" . Не ты диктуешь условия. А то скоро услышим: "Я в этой камере сидеть не буду, лучше дома посижу"
PORTNOV
Друзья, сегодняшними заявлениями и действиями Порошенко доволен. Фамилию мою назвал около десяти раз, на допросы ходит, полностью переместился в уголовную повестку, ассоциируется с хищениями, офшорами, мародёрством и тюрьмой, увеличивает уровень токсичности и находится в парадигме десятков предстоящих допросов и судов.
Это именно то, что мы ожидали. В ближайшее время усилим напор, а то всё ещё много пафоса. Надо немного отрегулировать фигуранта.
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Порошенко привёл под Госбюро расследований своего младшего сына Михаила. Скандировать в свою поддержку и «Портнов - Труба - ФСБ!».
Александра и Евгения, две дочери Порошенко - также под зданием Госбюро расследований. Если сын Михаил держит флаг (https://t.me/KlymenkoTime/5000), то дочери - держат плакаты.
Таким образом, остается только удивиться, почему на месте нет сына Алексея. Наверное, потом справку от врача принесет о причинах отсутствия.
Порошенко заявил, что не видел своих детей под Госбюро расследований. Да, видимо они сами приехали, на метро ?♂️.
К слову, в этот раз Порошенко после допроса поступил умно. Все подумали, что он пройдет из здания ГБР по коридору Нацгвардии, а он в внезапно пошел в толпу журналистов. И не зря. Неизвестные хотели бросить в него яйца. Уезжал быстро, отъезжал от здания в окружении бегущей охраны. Отцы нации так и ездят, у Ким Чен Ына спросите.https://ua24ua.net/roman-truba-skoro-uslishim-ot-poroshenko-ya-v-etoy-kamere-sidet-ne-budu-luchshe-doma-posigu/
Где номер и дата судебного решения?
В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости»предоставили в оборонном ведомстве.
На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел российский министр.
І мовчать про ядерний вибух під Сєвєродвінськом.
Этот метод широко применяется в спецслужбах и довольно успешно - более 90% вероятности не спалиться...
Є Фонд Президента України, бюджетний фонд, гроші з якого виділяються на передбачені статутом фонду цілі (заохочення, винагороди, допомогу постраждалим, тощо). Такий фонд у тому чи іншому вигляді існував завжди, при всіх президентах. Мета - оперативне реагування на потреби, наприклад: виграв якийсь вундеркінд всесвітню олімпіаду з математики - стипендію йому з цього фонду, завоював спортсмен несподівано медаль - премію йому з цього фонду і т.д.
І є Благодійний фонд Петра Порошенка, який фінансується особисто Петром Порошенком. Це приватний фонд, гроші в який надає особисто Петро Порошенко з прибутків своїх бізнесів і гроші з бюджету туди не можуть потрапити апріорі!
Ти менше Гнапа та Шарія з Рабиновичем слухай, психіка здоровішою буде.
Пока что Вовина операция "Все будут сидеть" распространяется лишь на ее исполнителей - все сели в лужу.(с)
Якщо не хоче обкрадати всю країну, то, дуже прошу, щоб мене особисто обікрав. Ну і ще мого кума. Бажано якнайшвидше. В мене немає, особливо що красти, але є телевізор, жменя доларів (я потім покажу де лежать).
Пояснюю всю тактику і стратегію цих моїх маневрів з обкраданням.
1. В 14му році Порошенко отримав країну з пустою скарбницею. Потім він безупинно днями та ночами обкрадав Україну! І це не вигадка. Він це робив не ховаючись. 73% людей це неподобство щоденно бачили. І так сильно-пресильно наобкрадав, я вам скажу, що за 5 років в скарбниці країни з'явилось кільканадцять мільярдів доларів золотовалютних резервів. Круто! - Ні? От і я про це!
2. А коли на Україну напала Росія - то в України не було Армії, щоб оборонятись і не було танків які їздять і стріляють водночас. Тобто деякі танкі могли їздити тільки, а деякі не могли їздити, але проте могли стріляти. Не було, також, зброї. Не було військової форми. Можна тоді було побачити воїнів в спортивних штанах і гумових капцях. Не було набоїв. А Порошенко став після своєї інаугурації Головнокомандуючим. І взявся за звичну для себе справу - за обкрадання. Щиро кажу - обкрадав він армію щоденно. Ну і в ночі він теж її обкрадав. Я брехати не буду - в мене є багато свідків. Бо Порох не ховався,- ці самі 73% населення присягають що бачили це обкрадання. Вони мені не дадуть збрехати.
Не раз Порох був помічений, як лізе через паркан з величезним мішком вкраденого військового майна. Крав усе що можна вкрасти.
Отож пройшло 5 довгих років обкрадання Порохом нашої армії,- і в армії з'явились і танки і форма і літаки! А техніка не тільки змогла їздити, а й змогла стріляти! Зарплатня солдатів, після таких рясних обкрадань, як ви вже самі здогадались, збільшилась у кількадесятків разів. Мало того, то ще й починали годувати солдатів дуже ситно та смачно. Але, на жаль, більше йому не дозволили красти. І це все постачання може швиденько зупинитись.
І це я вам привів тільки 2 приклади обкрадань злочинним Порошенком нашої бідної країни. А ще ж він не тільки тут крав, а й у інших сферах! І якби його ще раз обрали президентом - то в Україні б майже нічого не залишилось такого, що не вкрав цей барига.
От все зваживши, пошкрябав потилицю я прошу,
Порох, ну не будь таким! Обкради Україну ще раз! А як не хочеш обкрадати всю країну - обкради особисто мене. Ну і ще мого кума обкради. Дуже подобається мені таке обкрадання і кінцевий матеріальний результат цього обкрадання - теж!
Дуже сподіваюсь і дякую!(с)
брешут не просто на 100,0 %.
брешут не просто окружающим.
брешут - самое главное - еще и себе самим.
Теперь за злодеяния предыдущей власти приходится платить.
Суд обязал допросить соевого хряка на полиграфе - так будет намного правильней сформулировано.
И не может служить никаким доказательством виновности или невиновности кого либо!
Ось вам одна новина, але подання яке!???
Якщо виявиться що було саме так... ну то тоді слід звільняти і Трубу і суддю...
Источник: https://censor.net.ua/n3142718
А сам Труба согласен пройти полиграф по сливу дел, расследуемых ГБР, Портнову?