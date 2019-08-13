 Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомили в прес-службі ДБР.

"Було рішення суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згоди", - заявили в ДБР.

Раніше Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив можливість допиту експрезидента Порошенка із застосуванням поліграфа.

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний в ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР в тому, що ті зливають інформацію Портнову.