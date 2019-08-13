 "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Безсмертний сказав в ефірі телеканалу 24.

"Таємниці в цьому немає. Є моя публічна позиція. І це позиція не тільки стосовно тактики дій у переговорній групі, а й стосовно тактики дій на лінії розмежування. Якщо взяти історію за три останні місяці, то я чесно, коректно, відкрито говорив, що тут треба діяти так, а тут ось так ... І очевидно, така позиція не до двору. Але це право президента - призначити, звільнити", - пояснив свою точку зору Безсмертний.

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