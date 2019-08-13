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 Суспільство
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Все про:пожежа (1716) літак (707) тендер (124) ДСНС (2008)

 ДСНС оголосила тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосив тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П або еквівалентного з очікуваною вартістю 500 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з інформацією, літак повинен мати термін служби не менше 16 тис. годин або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років).

Також літак має бути обладнаний вузлами під монтаж санітарного обладнання для перевезення хворих чи поранених у кількості 24 осіб.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 вересня, аукціон має відбутися 21 жовтня. Термін поставки - до 8 червня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142711
 
 
 Топ коментарі
 
Согласно информации, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов.
Впервые вижу запрос на то чтоб техника была как можно более изношена.))
Источник: https://censor.net.ua/n3142711Источник: https://censor.net.ua/n3142711
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Не здивуюсь, якщо випадково десь вже чекає літак саме з такими характеристиками. ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П - Цензор.НЕТ 2280
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Свинарчук может недорого сделку сообразить...
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Согласно информации, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов.
Впервые вижу запрос на то чтоб техника была как можно более изношена.))
Источник: https://censor.net.ua/n3142711Источник: https://censor.net.ua/n3142711
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Я вообще офигел, а что, за такое время и бабки нельзя Антонову новый заказать? Или Антонов уже все? Не делает бошьше?
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Комплектующие в другой стране остались. Или вообще больше не производится. Может и нельзя его новый сделать. А запасы/расходники под небольшой текущий ремонт на складах наличествуют.
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Да вообще непонятно, что за условия не менее 4 тыс. полетов на пожаротушение, это же не пилот чтоб опыт требовался.))
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Срок службы - это время, через которое изделие надо списывать по причине неремонтопригодности. Записано в паспорте изделия.
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А який термін служби твого холодильника?
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срок службы не менее 20 лет, ресурс не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение - это очень много. Это же не регулярные пассажироперевозки, где из-за интенсивной эксплуатации такие налеты выбиваются за несколько лет.

И об изношенности эти цифры ничего не говорят, скорее о самолете не новом, но в нормальном рабочем состоянии.
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Одну штуку покупать и делать глупо. Потому что - пара проще в обслуживании, взаимозаменяема запчастями, при критической ситуации когда рассчитывали на эту технику, даже выход одной из машин из строя остается вторая. А надо конечно брать минимум 3шт.
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Да никто его делать и не собирается... хотят купить БУ ...а так как в Украине такие самолеты только у ГСЧС есть...то скорее всего надеются на иностранных продавцов....тех кто обновил свой парк....
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Да идиотизм, почему не заказать новый, пусть даже и дороже, часть денег вернется в бюджет в виде налогов и у украинских предприятий будет работа.
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Почему дороже..?? Дешевле... Они хотят купить БУ за 500 лимнов гривен...а новый стоит 375 лимонов....
По состоянию на 2015 год ориентировочная стоимость одного модернизированного самолёта Ан-32 составляла 15 млн долларов.[2].

Просто кто то очень хочет заработать себе немножечко на карман....
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Ну тогда это еще больший идиотизм а скорее преступление.
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Ну 16 тыс. летных часов это новый АН 32. Это спец техника, она всегда чуть дороже серийной... остальное от лукавого. Рыночная экономика, а брать идентичную сущесвующей это вполне разумно, плюс поддержка внутреннего производства.
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Им старая галоша нужна? Я правильно понял? Что за трэш?
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И чем старее тем лучше.... ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П - Цензор.НЕТ 5195 вот так прямо и написали..
самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов.
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Що за манера купляти поношену техніку, якщо український завод простоює і чекає замовлень?
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Вот кто-то обрадуется возможности впарить старую рухлядь за полмиллиарда.
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Не здивуюсь, якщо випадково десь вже чекає літак саме з такими характеристиками. ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П - Цензор.НЕТ 2280
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Свинарчук может недорого сделку сообразить...
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Люди, вы читать не умеете? Или понимать прочитанное? Указанные сроки это требуемые остаточные сроки службы и число полетов. Т.Е. не менее указанного. Самолёт новый или близкий к новому. Ан32п отличается от АН32 в более дорогую стоимость из за доп гборудования. Это в любом случае заказ для Антонова. Зрада отменяется.
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Переоборудование,если его будут в пожарный делать частники,будет стоить в 5 раз дешевле,нежели гос хозяин !
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А сертифицировать тоже частники будут? Самолёт это не бляха в гараже переделанная.
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Один из "свинарчуков" ,хотя у него другое имя при Пете хапнул за бесценок практически новый ан 32 ( около 1 млн долл) для продажи за рубеж,но контракт не случился и теперь его красивенько ,за наши с вами деньги купят,только уже за 20 млн долларов !
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