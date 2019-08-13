 ДСНС оголосила тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.
Згідно з інформацією, літак повинен мати термін служби не менше 16 тис. годин або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років).
Також літак має бути обладнаний вузлами під монтаж санітарного обладнання для перевезення хворих чи поранених у кількості 24 осіб.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 вересня, аукціон має відбутися 21 жовтня. Термін поставки - до 8 червня 2020 року.
Впервые вижу запрос на то чтоб техника была как можно более изношена.))
Источник: https://censor.net.ua/n3142711Источник: https://censor.net.ua/n3142711
И об изношенности эти цифры ничего не говорят, скорее о самолете не новом, но в нормальном рабочем состоянии.
По состоянию на 2015 год ориентировочная стоимость одного модернизированного самолёта Ан-32 составляла 15 млн долларов.[2].
Просто кто то очень хочет заработать себе немножечко на карман....
самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов.