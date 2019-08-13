 Офіс Президента про звільнення Безсмертного: Ми зараз формуємо найефективнішу команду для захисту інтересів України в ТКГ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

"Президент делегував організацію відстоювання позицій України в складному переговорному процесі другому президентові України Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми зараз формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську", - заявили в ОП.

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В Офісі президента наголосили, що Мінський переговорний процес на сьогодні залишається єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести переговори з важливих питань, що стосуються Донбасу, зокрема, про припинення вогню, повернення ув'язнених, обмін утримуваними особами.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.