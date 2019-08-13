 Відключення електроенергії в шахті на Донбасі може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить, - Корольчук

Про це повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, пишуть Українські новини.

За його словами, найбільш можливий песимістичний алгоритм розвитку ситуації. "Після відключення електроенергії через пару годин шахта буде затоплена, а відновити її після такого - практично неможливо. Роботу втратить 2500 співробітників. Видобуток вугілля на цій шахті буде припинено назавжди. Через місяць шахтні води вийдуть на поверхню і отруять воду в колодязях і на сільськогосподарських землях", - пише Корольчук.

На думку експерта, головна проблема полягає в керівництві шахтного управління (директор шахти - Володимир Коломієць - ред), яке "самовпевнено чекає манни небесної і фактично виявляє злочинний намір, оскільки очікує, що шахту ніхто не відключить. Хоча на ділі її відключать, щоб там собі не думало керівництво, адже про це говорять вимоги законодавства".

У своєму пості Юрій Корольчук називає два виходи з ситуації, що склалася. Перший - отримання шахтою коштів від Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Другий варіант - розірвати договір з нинішнім постачальником і укласти договір з ПОН (постачальник останньої надії), яким є компанія "Укренерго".

"Більш того, це зробити настільки просто, що буває, здається, що керівники шахти не знають азів законодавства або не вміють навіть читати. Адже після розриву договору з постачальником, система автоматично зарахує шахту "Південнодонбаська №1" на поставку в ПОН. Звичайно, ціна електроенергії в ПОН більша, але чому керівники шахти "Південнодонбаської №1" свідомо доводять ситуацію до кризової - це мають розбиратися в Міненерго", - зазначає Корольчук.

Варто зазначити, що шахта "Південнодонбаська №1" видобуває 10% всього вугілля державних шахт (460 тис. тонн). Ця шахта, а також шахта імені Сургая єдині є прибутковими. Решта 10 державних шахт об'єднання - збиткові. "Здавалося б, для чого різати курку, яка несе золоті яйця? Або таке безладне і безгосподарне ставлення керівників шахти до своїх працівників і майна?", - переймається питанням експерт

Як стверджує Корольчук, про очікуваний колапс стало відомо з початку липня.

Зокрема 30 липня енергопостачання шахти було частково обмежено через борг в 132 млн грн, Який накопичився в 2016-2018 роках. Згідно з умовами поставки електроенергії, компанія ТОВ "ЕК "Укренерговугілля", яка є постачальником для "Південнодонбаської №1", має відключити шахту. За словами експерта, про проблему шахти "Південнодонбаська №1" знали всі - міністр енергетики Ігор Насалик, глава РНБО Олександр Данилюк і новий глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, але ніхто не зробив і кроку для вирішення ситуації

Як раніше повідомляли ЗМІ, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець 8 липня повідомив про те, що Шахта "Південнодонбаська № 1" може повністю піти під воду.