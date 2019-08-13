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 "Євросолідарність" пропонує Забродського на пост керівника комітету Ради з нацбезпеки і оборони, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" наполягає, що генерал-лейтенант Михайло Забродський має очолити комітет з національної безпеки та оборони у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Про це на пресконференції заявила перший заступник голови Верховної Ради України, кандидат у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навряд в парламенті можна знайти більш фахову людину, ніж Михайло Забродський на голову комітету з національної безпеки та оборони, тому що це правда. Він має за плечима досвід захисту територіальної цілісності та оборони, стратегічне бачення питань національної безпеки і оборони держави, в нього хороша англійська, навчання за кордоном, чітке розуміння, що таке країни НАТО, і чітка відповідь на запитання чи є в країн НАТО війська. Я переконана, що 400 новообраних депутатів можуть цього не знати", – наголосила Ірина Геращенко.

Розподіл комітетів у Верховній Раді має відбуватись відповідно до професійних компетенцій та досвіду кандидатів, – заявила Ірина Геращенко.

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"Ми не прийшли боротися за портфелі. Наша команда є надзвичайно професійною. Досвід членів "Європейської Солідарності" може посилити комітети, які стосуються питань нацбезпеки та оборони, європейської інтеграції, прав людини, захисту ветеранів", – наголосила Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" закликає "Батьківщину" та "Голос" об’єднати зусилля та обговорити пропозиції по керівництву комітетів, – сказала Ірина Геращенко.

"Ми звертаємося до колег по парламенту, які не входять до монобільшості – це партії "Батьківщина" та "Голос" з пропозицією скоординувати зусилля наших політичних сил для дотримання норми регламенту про пропорційне представництво і керівництво комітетами парламенту. Поки що ми не отримали відповідь, але чекаємо. Скоординувавши зусилля ми зробимо більше для демократії і правильного функціонування Верховної Ради", – сказала вона.

Представники опозиції мають очолити комітети з питань регламенту та свободи слова – це забезпечить якісний контроль за більшістю партії "Слуга народу" в парламенті, – наголосила Ірина Геращенко.

"Опозиції мають бути передані комітет з регламенту та свободи слова, тим фракціям, які не належать до монобільшості. З цих позицій ми виходимо на консультації і вважаємо, що дуже правильно боротись не за портфелі та крісла, а за принципи організації роботи парламенту, адже не в прізвищах справа", – прокоментувала політик.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142702
 
 
 Топ коментарі
 
якогось клоуна кварталівського призначать.
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ПЕС , вы лузеры и вонючки . Будет так , как решит правящая партия "Евросолидарность" предлагает Забродского на пост руководителя комитета Рады по нацбезопасности и обороне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9795
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За свои 5 лет - одни из самых сложных для Украины в её истории! - он сделал для неё НЕВЕРОЯТНО много полезного. Учитивая величину этого КПД, весьма близкую к 100%, все минусы - особенно мнимые - просто теряются на этом фоне. Безусловно, великая позитивная историческая личность!
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Вас чем-то опыляют перед тем как на ЦН запустить или то просто копи-паст?
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Та кого не став на чолі ПЄСів від токсчного шлейфу Блоку Панамських Патріотів не сховаєтесь, мародери і свинарчуки.
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Гыыыы, ирка сдурела, дайте ей справку как у палубия😀
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сыньочек, гуляй. ПЕСики это отбросы уже, а потужного рэформатора под сраку и на помойку😀😀😀
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бойового генераа та на комітет? та бігме! скільки фотографів, рестораторів можуть зайняти цю посаду! вони ж Зе команди, а отже точно розбираються в безпеці краще ніж Забродський. знаєте ховатися від призову та мобілізації, та уставать ат вайни справа не з легких
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Что она там вякает с 25 депутатами, им даже Юлька с Голосом отвечать не желают.))
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