 "Євросолідарність" пропонує Забродського на пост керівника комітету Ради з нацбезпеки і оборони, - Ірина Геращенко

Про це на пресконференції заявила перший заступник голови Верховної Ради України, кандидат у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навряд в парламенті можна знайти більш фахову людину, ніж Михайло Забродський на голову комітету з національної безпеки та оборони, тому що це правда. Він має за плечима досвід захисту територіальної цілісності та оборони, стратегічне бачення питань національної безпеки і оборони держави, в нього хороша англійська, навчання за кордоном, чітке розуміння, що таке країни НАТО, і чітка відповідь на запитання чи є в країн НАТО війська. Я переконана, що 400 новообраних депутатів можуть цього не знати", – наголосила Ірина Геращенко.

Розподіл комітетів у Верховній Раді має відбуватись відповідно до професійних компетенцій та досвіду кандидатів, – заявила Ірина Геращенко.

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"Ми не прийшли боротися за портфелі. Наша команда є надзвичайно професійною. Досвід членів "Європейської Солідарності" може посилити комітети, які стосуються питань нацбезпеки та оборони, європейської інтеграції, прав людини, захисту ветеранів", – наголосила Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" закликає "Батьківщину" та "Голос" об’єднати зусилля та обговорити пропозиції по керівництву комітетів, – сказала Ірина Геращенко.

"Ми звертаємося до колег по парламенту, які не входять до монобільшості – це партії "Батьківщина" та "Голос" з пропозицією скоординувати зусилля наших політичних сил для дотримання норми регламенту про пропорційне представництво і керівництво комітетами парламенту. Поки що ми не отримали відповідь, але чекаємо. Скоординувавши зусилля ми зробимо більше для демократії і правильного функціонування Верховної Ради", – сказала вона.

Представники опозиції мають очолити комітети з питань регламенту та свободи слова – це забезпечить якісний контроль за більшістю партії "Слуга народу" в парламенті, – наголосила Ірина Геращенко.

"Опозиції мають бути передані комітет з регламенту та свободи слова, тим фракціям, які не належать до монобільшості. З цих позицій ми виходимо на консультації і вважаємо, що дуже правильно боротись не за портфелі та крісла, а за принципи організації роботи парламенту, адже не в прізвищах справа", – прокоментувала політик.

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