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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов

Звільнення Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі послаблює позиції президента Володимира Зеленського на переговорах з Росією.

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Перший призначенець Зеленського звільнений через 36 днів з моменту призначення після озвучення принципової позиції на переговорах з РФ - він заявив про необхідність припинити роботу в "мінському форматі" після продовження загибелі наших бійців на фронті.

Навіть якщо погляди Безсмертного суперечать в цьому питанні думці президента, звільненням ми показали Путіну (і що не менш небезпечно - показали нашому суспільству), що переговори рухаються в дуже вузькому коридорі, і вся ставка зроблена на те, що Путін таки погодиться, альтернативних думок бути не повинно.

У будь-якому випадку - радикальні заходи в дипломатії не працюють, особливо з огляду на той факт, що ми на переговорах із РФ у нерівних умовах. Це вони окупують нашу землю, захоплюють наших заручників, вони тиснуть на нас силою. Україна ж володіє політичною ініціативою, ми тиснемо можливостями політичними і правовими. Путін погрожує нам, але Путін і зв'язаний війною, і на переговорах про припинення війни нам не варто відкидати сценарію загострення. Безсмертний озвучив переговорну позицію, це цілком можна було подати як радикальну позицію, демонстрацію заклопотаності. Після звільнення ця переговорна позиція перетворилася в демарш".

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Зазначимо, що Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019 року. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Нагадаємо, що після загибелі на Донбасі чотирьох українських морпіхів 6 серпня в результаті обстрілу з боку найманців РФ Безсмертний заявив, що після цього "Україна повинна була припинити участь у Мінських переговорах".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142701
 
 
 Топ коментарі
 
Какие альтернативные мнения..?? Для зебобика есть только одно авторитетное мнение...и это мнение хуйла....
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Увольнение Бессмертного ослабляет позиции Украины.

Коленно-локтевая позиция ЗЕлупы перед Хуйлом вполне устойчивая и ее ничто не сможет ослабить.
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Зеля розвалить всю нашу стратегію і зовнішню політику.
фуйло його просто з'їсть.
а заразом і нас всіх.
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А может он и хочет быть слабым. И беззащитным.
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главное вовремя кому то позвонить и поплакать в трубку
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Чому в Україні не йде формування "Російської освабадительной армии"? Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1378
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От халепа, пане Бутусов! Ви своєю ремаркою поставили зебілів в незручне становище. Вони ж в попередній статті хором "співали", що великий зЕ все вірно зробив і Безсмертний ніц не вартий! Ризикуєте впасти з "п'єдесталу", в їхніх очах!
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главное , что бы колени не ослабли ...
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От этого Невмырущего толку все равно никакого. Лишь ********** с умным видом по петиным телеканалам, как и Геращенки. Кучма такой же мудак, но со связями. Со временем и ему дадут поджопник. Петя за пять лет создал лишь видимость активной деятельности, а на самом деле воровал и обогащался.
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Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7500 Это тот Рома что прославился активным вылизыванием кучмырю зада? Во время кассетного скандала и после него особенно?
Конечно помним!
Потом у Березовского бабло брал типа для ющерки? Конечно помним!
Это тот Рома, чей двоюродный ранее судимый за грабёж брат , участвовал в групповом избиении и изнасиловании 21 девушки в 2006 году, которая возвращалась с помнок по своему отцу. За что был посажен на кичу на 5 лет с последующим досрочным освобождением? Конечно помним! Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4148
Рома - молодец!
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Стало понятно, что Рома играет на стороне Путина, и потому он был немедленно уволен. Отказ Украины от переговоров в Минске - лучшего подарка Путин не ждет. Браво, Рома !
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А кто играет не на стороне путина?
Продолжение обстрелов под видом перемирия лучше?
Может это план ***** ,что бы зеленский делал из украинцев идиотов и они устроили майдан,а потом ввести воиска?
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В ОБЩЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, ДОЛЖНА БЫТЬ КОМАНДНОЙ РАБОТОЙ. ПОЭТОМУ ЛЮБЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОБСУЖДАТЬСЯ, ЧТО БЫ ПОТОМ НЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ, И НЕ ДЕЛАТЬ ШАГ НАЗАД. ПОЭТОМУ БЕЗСМЕРНЫЙ ПОСТУПИЛ НЕ ПРАВИЛЬНО, ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПРОСТЫЕ ПОЛИТИКИ, ИЛИ ПИАРЩИКИ ДЕПУТАТЫ.
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