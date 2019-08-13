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 Політика України
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Все про:декларація (554) Житомирщина (429) нерухомість (180) ОДА (642)

 Новий голова Житомирської ОДА Бунечко задекларував два елітні годинники, $70 тис. І жодної нерухомості

Новий голова Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко у своїй декларації за 2018 рік вказав, що володіє двома елітними годинниками і майже 70 тисячами доларів США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в декларації Бунечка за 2018 рік.

У декларації зазначено, що з 2014 року він володіє двома елітними годинниками - Frank Muller і Zenit. Вартість годинника в декларації не вказана.

Також зазначається, що він має гроші: 39 тис. доларів і 32 тис. євро.

Крім того, його зарплата за минулий рік становила 365 409 грн.

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У декларації Бунечка немає інформації про склад сім'ї, нерухомість, автомобілі та інше цінне майно.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142700
 
 
 Топ коментарі
 
наш человек, - не алигарх, не краде. А часы подкинул порошенко
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наш человек, - не алигарх, не краде. А часы подкинул порошенко
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пару элитных часов . а дома в которые они встроены не считаются
Новый председатель Житомирской ОГА Бунечко задекларировал пару элитных часов, $70 тыс. и ни одной недвижимости - Цензор.НЕТ 3793
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Для новых лиц это нормально... Пара элитных часов, 70 штук зелени и живёт под мостом в коробке из-под холодильника Днепр.
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Часы называются Zenith. Ничё такие часы... по миллиону и больше гривен. Красиво жить не запретишь. Тянутся люди к прекрасному.
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І як це в бомжа можуть бути часи вартістю в дві квартири ???
Це ж чергове корупційне рило, мільйонер доларовий, який крав і красти буде.
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Ну и чта??? У Диогена жившего в бочке и понявшего смысл жизни, тоже были всего то ......пара часов Adriatica.
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крім часів і трусів ніц нема у волоцюги за душею...скупа сльоза до долу впала
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Значить заздалегіть готовий до втечі
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А может, он с мамой живет? И часы мама подарила. Щас разрыдаюсь.
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Він кругла сирота, важке дитинство, дерев'яні іграшки прибиті до стелі.
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отак часы нацепил, 70 зеленых штук по карманам рассовал и пошел бомжевать...
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Что непонятного? Живёт в часах. Кукушка.
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Селяни в 60-ті про таких казали "штани драні, срака гола - аби грала радіола". А якщо серйозно, ну хоч хтось повірив що єдиною потребою цього "громадянина" були наддорогі годинники...
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Он стоит в одних трусах,
Держит часики в руках,
На балконе он стоит
И прохожим говорит:

По утрам надев трусы,
Не забудьте про часы...
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Уже по часам можно сказать, что руки липкие к баблу)))
У них всех какой то комплес неполноценности на дорогие часы.
Ну тачка крутая или пентхаус понятно, пилять какое удовольствие с этой железякой на руке ходить?
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