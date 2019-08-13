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 Політика України
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Все про:декларація (554) Житомирщина (429) нерухомість (180) ОДА (642)

 Новий голова Житомирської ОДА Бунечко, який раніше працював заступником голови СБУ Донеччини, задекларував два елітні годинники і $70 тис.

Новий голова Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко, який раніше працював першим заступником голови ГУ СБУ Донеччини, у своїй декларації за 2018 рік вказав, що володіє двома елітними годинниками і майже 70 тисячами доларів США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в декларації Бунечка за 2018 рік.

У декларації зазначено, що з 2014 року він володіє двома елітними годинниками - Frank Muller і Zenit. Вартість годинника в декларації не вказана.

Також зазначається, що він має гроші: 39 тис. доларів і 32 тис. євро.

Крім того, його зарплата за минулий рік становила 365 409 грн.

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У декларації Бунечка немає інформації про склад сім'ї, нерухомість, автомобілі та інше цінне майно.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Як повідомлялося, Віталій Бунечко народився в 1973 році. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Академію Служби безпеки України. До призначення працював першим заступником начальника головного управління - начальником управління (з дислокацією в м. Маріуполі Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142700
 
   
 Топ коментарі
 
наш человек, - не алигарх, не краде. А часы подкинул порошенко
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он с рождения копил на часы
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наш человек, - не алигарх, не краде. А часы подкинул порошенко
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пару элитных часов . а дома в которые они встроены не считаются
Новый председатель Житомирской ОГА Бунечко задекларировал пару элитных часов, $70 тыс. и ни одной недвижимости - Цензор.НЕТ 3793
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Для новых лиц это нормально... Пара элитных часов, 70 штук зелени и живёт под мостом в коробке из-под холодильника Днепр.
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Часы называются Zenith. Ничё такие часы... по миллиону и больше гривен. Красиво жить не запретишь. Тянутся люди к прекрасному.
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І як це в бомжа можуть бути часи вартістю в дві квартири ???
Це ж чергове корупційне рило, мільйонер доларовий, який крав і красти буде.
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Ну и чта??? У Диогена жившего в бочке и понявшего смысл жизни, тоже были всего то ......пара часов Adriatica.
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крім часів і трусів ніц нема у волоцюги за душею...скупа сльоза до долу впала
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Значить заздалегіть готовий до втечі
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А может, он с мамой живет? И часы мама подарила. Щас разрыдаюсь.
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Він кругла сирота, важке дитинство, дерев'яні іграшки прибиті до стелі.
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отак часы нацепил, 70 зеленых штук по карманам рассовал и пошел бомжевать...
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Что непонятного? Живёт в часах. Кукушка.
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Селяни в 60-ті про таких казали "штани драні, срака гола - аби грала радіола". А якщо серйозно, ну хоч хтось повірив що єдиною потребою цього "громадянина" були наддорогі годинники...
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Он стоит в одних трусах,
Держит часики в руках,
На балконе он стоит
И прохожим говорит:

По утрам надев трусы,
Не забудьте про часы...
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Уже по часам можно сказать, что руки липкие к баблу)))
У них всех какой то комплес неполноценности на дорогие часы.
Ну тачка крутая или пентхаус понятно, пилять какое удовольствие с этой железякой на руке ходить?
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"Из грязи в князи". Был в советское время у меня однокурсник, семья бедная, а он жлоб по характеру.на 3 курсе летом подкалымил и купил в комиссионке простенький Шарп. Пришел раньше всех на лекцию и врубил музон, вот он я, мол, какой! Смотрите, завидуйте. Такое не лечится, остается на всю жизнь.
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Кишеньковий злодій як не як - по 5 годинників на кожній руці буває.
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Человек Коломойского и Грицака - кто такой глава Житомирской ОГА https://vesti-ukr.com/politika/346689-chelovek-kolomojskoho-i-hritsaka-kto-takoj-hlava-zhitomirskoj-oha-bunechko
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СЕЙ ЧАС ПОКАЖУТ КУДА ЗА ЯНТАРЬ ЗАНОСИТЬ ,И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
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И что интересно, биография куцая, что делал 20 лет после института - тайна. Даже минимума нет, где служил. Про Штирлица и то больше знаем.
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До назначения работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления (с дислокацией в г.. Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ. Источник: https://censor.net.ua/n3142700
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И это все, Саша, институт и потом только через 20 лет зам. Он что, им был все эти года?
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Я не зря выделил СБУ - не афишируют спецслужбы деятельность своих сотрудников... Иначе они не были бы спецслужбами.
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Саша, а возьми, например, Наливайченко, Грицака, Информации куда больше было и есть. Там что-то не то, что надо скрыть и это не проф. Деятельность.
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Приємно коли зроблене тобою на форумі зауваження доростає до цілої статті на ЦН!
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