EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  610  14
Все про:Крим (7287) окупація (2101) прокуратура (1832) найманці РФ (855)

 Встановлено особи понад тисячу найманців РФ, підозрюваних в участі в "самообороні" під час окупації Криму, - заступник прокурора АРК Поночовний

Поки що затримань найманців РФ, які брали участь у так званій "самообороні" під час окупації Криму, не дуже багато.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, прокуратура Автономної Республіки Крим, яка зараз перебуває в Києві, ідентифікувала вже понад тисячу осіб, підозрюваних в участі в "самообороні" Криму під час окупації півострова.

Він також додав, що відкриті справи щодо "самооборонівців", але затримань "не так багато", бо підозрювані не їдуть на територію материкової України.

Дивіться також: Екснайманець з "народної міліції ЛНР" приїхав отримувати паспорт та був затриманий на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

"Це поодинокі випадки, коли все-таки особи, які активно брали участь в окупації півострова, їдуть на територію материкової України. Тут органи правопорядку автономії їх уже чекають", - сказав заступник прокурора АРК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142698
 
   
 Топ коментарі
 
И шо? Пока зебобики у власти можете положить это все у тумбочку.... Следователи установили личности более тысячи наемников РФ, подозреваемых в участии в "самообороне" во время оккупации Крыма, - зампрокурора АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8616
 показати весь коментар
 
Он также добавил, что открыты дела в отношении "самообороновцев", но задержаний "не так много", так как подозреваемые не едут на территорию материковой Украины.Почему их не подают в интерпол? Источник: https://censor.net.ua/n3142698
 показати весь коментар
 
этот бот не стоит бана..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И шо? Пока зебобики у власти можете положить это все у тумбочку....
 показати весь коментар
 
 
Пока такая тварь как ты здесь , все возможно . Даже получение ********* , внезапно прилитевшой . В твое ***** . Чему я рад .
 показати весь коментар
 
граждане ватники сдавайтесь ! суды мариуполя херсона харькова знают свою работу !
 показати весь коментар
 
Им что горячего питания в Крыму не хватает что бы сдаваться?
Эта песня будет вечной.
 показати весь коментар
 
та да..реформированные суды самые реформированные суды..ваш солнцеликий вождь и кормчий не раз ими хвастал..
 показати весь коментар
 
Он также добавил, что открыты дела в отношении "самообороновцев", но задержаний "не так много", так как подозреваемые не едут на территорию материковой Украины.Почему их не подают в интерпол? Источник: https://censor.net.ua/n3142698
 показати весь коментар
 
 
и шо это таки заставит их выехать в Украину?)
 показати весь коментар
 
Возле российского города Нижнего Новгорода на реке Волга сегодня утром, 13 августа, загорелся теплоход под названием "Святая Русь".😂
 показати весь коментар
 
Зачем?

Это же не способствует взаимопониманию ЗЕлупы и ***** и делу Мира.
 показати весь коментар
 
Это супер! Будет кого отпускать под домашний арест..то есть на свободу и на подконтрольной .. Пусть среди нас тут ползают и ложат на всё. А мы будем их кормить ..
 показати весь коментар
 
Це готують списки для нагородження (від узеленських) за спасіння Криму від біндер, щоб йухло похвалив!
 показати весь коментар
 
Петя все пять лет поставлял электроэнергию в Крым Фирташу и поставляет до сих пор. Реванш, зрада, все пропало! Зе медленно запрягает, но быстро везет. Всему свое время.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору