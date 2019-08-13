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 Політика України
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Все про:СБУ (4606) РНБО (548) Данилюк (57)

 У РНБО з міжнародними представниками обговорили реформування СБУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов, фахівці Апарату РНБО України і заступник Керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка провели зустріч з представниками Міжнародної консультативної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили актуальні безпекові питання, зокрема, реформування Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Учасники Міжнародної дорадчої групи (IAG), до якої входять представники Європейського Союзу, консультативної місії ЄС (EUAM), НАТО та посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, висловили підтримку позиції української влади щодо необхідності невідкладного реформування Служби безпеки України, з дотриманням етапності цього процесу.

Секретар РНБО України підкреслив, що робоча група постійно працює над законопроектами, які регулюватимуть процес реформування силових органів України. "Під час наступного засідання експертної групи буде обговорено концепцію реформування СБУ і відповідні законодавчі напрацювання", - сказав він.

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Також Данилюк зазначив також, що реформування СБУ - це вимога Закону України "Про національну безпеку", основною метою якого є підсилення ключових функцій Служби безпеки, зокрема, контррозвідки.

"Це командна робота. Ми діємо як одна команда за дорученням Президента України", - підкреслив секретар РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142697
 
 
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Литинант бакланов наверное пожаловался что одной статьи по экоциду для наезда на бизнес ему мало ...для заработка...
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В СНБО с международными представителями обсудили реформирование СБУ
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Добре, шо хоч ОБСЄ туди не запросили, - разом з "мєждународними прєдставітєлямі" *****.
Чи, ***** вже й так доповіли?
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Іноземці реформують національну спецслужбу - це те саме, коли б миши писали правила котам, як їх (мишей) "правильно" ловити. Ви там зовсім #&@нулися!?
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