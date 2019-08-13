 На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець

Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Українські новини.
"Сьогодні протестують гірники шахти "Курахівська". Вони перекривають дорогу в районі села Новоселидівка. До учасників акції приєдналися гірники шахти "Україна", які відмовилися їхати в шахту голодними", - написав він.
Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями "Курахівської" розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали. Ситуація в шахтарському регіоні загострюється.
Упродовж 2016 - 2018 років в Україні діяла методика "Роттердам+", згідно з якою вартість вугілля визначалася на основі імпортного паритету (базисом був індекс API2 європейського вугільного хаба "Амстердам-Роттердам-Антверпен"). Застосування формули "Роттердам+" наблизило ціни вугілля, видобутого держшахтами, до реального ринкового рівня. Згідно з інформацією М. Волинця, за 2016-2018 роки завдяки формулі "Роттердам+" додаткові доходи держшахт становили близько 10 млрд грн. Дія "Роттердам+" припинилося 1 липня 2019 року, коли в Україні був введений вільний ринок електроенергії.
Нагадаємо, 9 серпня в Донецькій області працівники шахти "Курахівська" перекривали дорогу між містами Курахове та Селідове в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагали погашення заборгованості з заробітної плати. 8 серпня шахтарі заблокували автодорогу у Запоріжжя і Маріуполь.
5 серпня гірники шахти "Курахівська" пішим маршем дійшли до будівлі ДП "Селидіввугілля" та зустрілися з гендиректором підприємства, який повідомив, що гроші для виплати заборгованості з заробітної плати з'являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр, який зараз перебуває у відпустці.
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що 25 серпня шахтарі планують провести масштабну акцію протесту в центрі Києва.
Роттердам плюс - зло!!
.Около 30% составляет доход "Центрэнерго"-госпредприятия,то есть убытком быть не может И вот еще 10 млрд из них получили госшахты.Еще учесть НДС,который получило государство.Мне интересно,а где деньги Мародера?
ну, если до зимы не отдадут - то придут, постучат, насмотримся еще Зелиных могучих реформ.
когда у тебя, зубожилое, будут веерные отключения и холодные батареи, беги сразу к главЗЕбилу.
супер. все логично.
Ахметка прийде - гуманітарку принесе. А те, що ахметка вкрав шахтарську зарплатню, шахтарь не думає.