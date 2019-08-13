 На території лісових угідь Януковича в Сухолуччі створять нацпарк, - Семерак

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Нарешті на карті природно-заповідних територій України з’явиться ще один національний природний парк. Дніпровсько-Тетерівський НПП площею 30402,3 гектара буде створено на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області", - розповів міністр.

За словами Семерака, мисливські угіддя Януковича мали отримати статус заповідника ще у 2008 році, але указ не погодили з Дніпровсько-Тетерівським лісомисливським господарством. Тривалий час територія Сухолуччя, що складається із соснових лісів, боліт, озер і заплав річок, була закрита для громадськості.

У Сухолуччі мешкають червонокнижні птахи та рослини, внесені до Зеленої книги, а також види оселищ, що охороняються Бернською конвенцією.

Семерак додав, що на території мисливських угідь збережена туристична інфраструктура: прокладено понад 20 км бездоганних доріг, які можна використовувати для велопрогулянок. Сухолуччя розташоване на березі Київського водосховища.

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Територію перетворили на мисливські угіддя ще в середині 20 століття – для полювання членів Комуністичної партії, а після проголошення незалежності України – для депутатів і чиновників.

У 2007 році Віктор Янукович фактично привласнив Сухолуччя, встановивши триметровий паркан. Крім того, були збудовані дороги та споруджені мисливські вишки в урочищах "Острів" та "Акація".

Після втечі Януковича все майно і тварини у вольєрах залишилися без нагляду.



