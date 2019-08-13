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 Політика України
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Все про:Безсмертний (98) звільнення (606) Офіс Президента (48)

 Про своє звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний

Роман Безсмертний дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Стиль роботи ОПУ (Офіс президента України. - Ред.): Зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав він.

Про своє звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустрічі "нормандської четвірки" до вересня очікувати не варто, - Безсмертний

Безсмертний також зазначив, що свою думку з цього приводу озвучить у прямому ефірі "24 каналу" о 18.00.

Зі свого боку колишня представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, обрана народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання, Ірина Геращенко висловила співчуття у зв'язку зі звільненням Безсмертного.

"РП (Роман Петрович Безсмертний. - Ред.) робив українську позицію в Мінську сильнішою. Шкода", - написала вона в Facebook.

Як повідомлялося, 13 серпня Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142687
 
 
 Топ коментарі
 
Дурак ты ольгинский.
Бессмертный серьезный и проукраинский дядька
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Поэтому и уволен, подозреваю. Проукраинские дядьки этой власти, похоже, не нужны.
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ну так фішешки, діджіталізація йопт О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5039
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Привыкай, Рома, сказано же "страна в смартфоне". Так что тебе еще повезло, что из СМИ узнал, скоро и этого не будет.
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Цей кінь педальний вже 20 років не сходе зі с цени. Толку з нього як з тебе, "Семён Семёнов". Хіба що на корм для звіринця...
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Дурик, ты ниче не перепутало с этим, что "20 лет на сцене?" даю наводку - хреном по роялю стучит.
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Раньше это называлось хамское поведение.
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Игорь ты не прав , оно и сейчас так называется у воспитанных людей. Покажи , где у этой команды , да и у всего 95 квартала , воспитание ?
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Есть, есть воспитание - правда полублатное, зуб даю. Но то такое, зебилам нравится....
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У воспитанных и образованных людей, надо добавлять...
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Дурак ты ольгинский.
Бессмертный серьезный и проукраинский дядька
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Поэтому и уволен, подозреваю. Проукраинские дядьки этой власти, похоже, не нужны.
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Если порохоботы вместе с опзж и россией воют значит все правильно делаем О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 8968
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Это тебя от боярки так штырит? Вы уже наделали зебилы,
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Так никто и не сомневается в правильности пути ЗЕленых мартышек к развалу Украины
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Хха,у него хвамилия Бессмертный
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Не зовсім так. Якщо брати взагалі, то не зовсім поганий мужик. Іноді вів себе адекватно.
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кацапы радуются, значит ты за кацапов
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Стиль Кунг-фу "пьяная шаурма" - никто не догадается что в башке Оффисса 🤔
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интересно ты хоть школу закончило,такое тупое Про звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7118
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Вона всюди встигає і при всіх президентах
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потасканая тетка уже не пользуется таким спросом как при Ющенко
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Здається...Тут якраз той випадок, як у прислів"ї... "Старий кінь борозди не псує......"
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Ирина Геращенко типичный представитель абсолютно бесполезного и бестолкового чиновника в Украине,она как вошь лезет к любой власти,несет бессмысленный бред,только бы не работать,а получать зарплату ни за что,паразит обыкновенный
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Вот такие роботы- вертеры- вымышленные персонажи в жизни и сируны в интернете- это , канеха, достойные кремлевско-зеленожопые личности. Ты, падла, и ногтя не стоишь Геращенко. Она патриот Украины, а ты, сволочь, дерьмо , которое с вазелином хочет развалить страну. И вали в свой чебурнет, и попробуй, правдорубец, сказать что то на своего уйла в раше.
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Щоб щось казати про роботи людини, потрібно хоч трохи розуміти, чим вона займається і хоч трохи спробувати це робити самому.
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Поживем побачим... Я от досі не розумію: такі сильні 'фахівці', заслужені кадри, з сильними позиціями, готові роками боротись і отримувати зарплатню з бюджету...
А результату жодного... Так не буває...
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Да ,пожалуй вы правы.Прочитал внимательно и досье и биографию Безсмертного. Что то этапы его жизненного пути не вызывают уважения.Много наносного,демарши и частая смена ориентиров крайне смущают и вызывают недоверие.
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Зеле наверно путлер позвонил,попросил убрать проУкраинских переговорщиков !
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Достали Безсмертного из чулана...пыль отряхнули...зебобикам в глаза нассали....и обратно чувака в чулан отправили.... О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 8118
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Кучма ж памятник, на демонтаж дозвіл потрібен О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6434
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Тогда сообщите как уберут.
Остальное то не новости.
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**************** сдают нахрапом Украину
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Имхо это рабочий процесс
Не прошёл испытательный срок, не подошёл команде, не вписался, не согласен и так далее - уходишь
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Бессмертный тогда хвост задрал и сам ушел
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А что это вы зе любители на "плохого Петю" ориентируетесь? Он же не должен быть примером для подражания для вашего КВНщика. А вы всё оглядываетесь на Петю и при каждом проколе говорите "а Петя также делал". Смешные.
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Я не ориентируюсь
Но если вы не критиковали Петю за то что он уволил Безсмертного, то какое вы имеете право критиковать за это же Зе?

Как обычно двойные стандарты соевых ботов
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Петя /без Пети верноподданной путинской шлюхи меркель украинцам сказать нечего.
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" О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный "

Туда тебе и дорога , попугай Рома .
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Президенту нужно было по-быстрому заменить совершенно неадекватных представителей Пети Пороха в Минске, и так был назначен Рома - в натуре чисто временно. Понятно, что выкормыш хоружевского Юща не сможет достойно представлять Украину на международных переговорах. И убрали Рому вовремя, пока не успел нагадить.
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Кучму как уберете тогда сообщите дополнительно.
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Еще одна кремлевско- зеленожопая падла. Адекватные предст авители *********** по твоему это клоуны, предатели Украины, расейская шваль и рыгоаналы. Т.е. самые большие патриоты Украины, как и ты, мразь. кремлевские марзи уже в открытую везде третируют всех проукраинских, нагло смеясьв лицо. Ниче, ничто не вечно под луной, и тебя , гнида, найдут и отправят с твоим клованом в запоребрик зад лизать твоему уйлу. Все поняли, что это твоя мечта.
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А вот и лубянское чмо к нам прибилось ! А заключительный оборот "все поняли" тебя выдаёт с головой. Небось, ты уже лейтенант, или даже старшой ?
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Подобные «увольнения» чем-то напоминают Трампа=>у него Twitter (Трампа) - «платформа» для увольнений............, а в этой ситуации - украинские СМИ.........
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А чому ж цей розумник разом з іркою не закрив мінські домовленності за 5 років? Коли сотнями вбивали....
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Тугодумка, как раз благодаря "минску" и перестали убивать сотнями. Но тебе из америки виднее.
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"перестали сотнями".... почали вбивати тисячами!
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Я и говорю-тебе из америки виднее. Миллионами...
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Если жить новостями на заборах в твоем колхозе, то очень может быть.

Но если ты обучена великому тайному знанию гугла, то пишешь ты полную фигню, обусловленную или спецификой твоей работы, или отсутствием у тебя мозга.
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Зі ЗМІ він взнав... А коли у ЗМІ висловлював неузгоджену свою приватну думку і про це ЗІ ЗМІ взнав президент? О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7162 А Ірці-Сосці Безсмертний в Мінську не був потрібен, коли його Пепс з делегації попер? О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7137
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О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный
***********
Не спішіть, - може, це тоже фейк, як історія з "відставкою" Богдана.
І ше, - а чи знає сам Зеленський, шо він звільнив Безсмертного?
Не впевнений, не впевнений... О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2500
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причина увидел, что перемирия НЕТ, сказал зе чем сильно его расстроил и как результат на выход
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Жаль серьезный представитель и верный стране а что это новый стиль ЗЕ уволнять а уволенный узнает все из СМИ очередной молчун в норке
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****, наркоман, однако, сливает Україну уже не стесняясь
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Это потому, что ЗЕ не сцыкло, не наркоман и лично звонит извиняться и прогибаться даже самому Путингу. Ну еще житомирского лесника может лично уволить.

Даже не подумайте, что шуту гороховому ЗЕ просто нечего сказать Бессметному о решении, которое принимал не он.
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Уволить Безсмертного из этой группы - полная профанация и тупость!...
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Теперішня влада, це збір недостатньо розумних людей, мягко кажучи.
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Так. Інша справа Мародер: ОРбікрав Укроборонпром, два котли, танки нестріляють... Лише на 4 році віійни амери дали три джавеліна і ті приказалди сховати в тилу.
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Рома як був дебілом, так ним і залишився. Дипломатія - це прерогатива ПРЕЗИДЕНТА, ...лять(!!), а не його представника (!). Представник повинен ВІДОБРАЖАТИ ДУМКУ ПРЕЗИДЕНТА, а не вивалювати в ЗМІ своє особисте "баченння". І не важливо, правий президент чи помиляється - це так звана СУБОРДИНАЦІЯ, по-іншому державний механізм не працює. Якщо Зелень не правий (я особисто вважаю, що неправий), то за це отримає критику, або програш на виборах, або імпічмент - але ЦЕ ЙОГО ПАРАФІЯ. А Рома Безсмертний як в кожній діжці затичка, розпустив язика, вода в дупі роті не тримається.
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Здача територій (фактично початок капітуляції) під виглядом "припинення вогню" є прерогативою президента а спроба зупинити цей процес є порушення всіх норм. Ну-ну. Вражає нерозуміння що будь-які поступки окупанту є програшем для України .
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Про своє звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5807

Судя по всему что известно нам, Безсмертный умышленно спровоцировал свое увольнение предложением приостановить участие Украины в Минских переговорах. Он понимает бесполезность и ненужность этих дурацких минских переговоров. Он как и Кучма понимает, что Зеленский принял курс уступок и участвовать в этом не хочет. Зеленский будет вынужден своей собственной рукой (или руками неотделимых от него имен) написать себе приговор. Никакие переговоры ничего не дадут, никто соблюдать их не собирается, но теперь за все отвечать будет лично Зеленский. Увернуться не получится.. Далее последует несколько ходов Коломойского и г-н Аваков в качестве решения всех проблем.(с)
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Левко, ти тому Чорний, що грязний: Справа в тім, що ініціатива звільнення походила не від самого Ромуальда з Мотижина а від ОП. Це може свідчити лише про те, що ЗЕ призупиняє мінські посиденьки і ********** Мерклю Макровнівну до Номанської зустрічі.
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Берлин ответил Зеленскому следующим образом: "Немецкие власти не могут озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский". Об этом сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер.(с)
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Левко, а насчет Рюкзакова ты прав. Его хотят оставить любой ценой в МВД. Отсюда и наезд на полесских силовиков и лесников -типа они крышуют янтарь, а не он.
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Тепер Рома буде читати поезію Вівальді.
Все корчив з себе неперевершенного інтеЛОХтуала. А виявилось, що для переговорника він не годиться. Нерви, нетерпимість, гарячка, Рома, - поганий порадник у цьому ремеслі.
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ты иди, у тебя же вместо мозгов мудрая методичка кремля, и зеленая мудрая слизь
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Национальность не кошерная, смотрю у тебя подходящая, судя по фамилии.
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В тебе все гармонично, и ник и пост, электорат ЗЕ заметен сразу.
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Стиль управления ;криворожская подворотня; нарiду нравиться.
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Вовік не любить, коли на нього тиснуть. Мабуть Рома трохи перегнув палку.
_______________
Байдуже, хто там звільняється і призначається. Важливий результат. От на нього і фокусуємось
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Роман! Мы тебя уважаем. Правильное предложение. Лучше уйти из минской говорильни, чем тратить там нервы.
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ПРОДАЖНОМУ ЭКС- КЛОУНУ - ...РЕЗИДЕНТУ - УКРАИНОФОБУ , ВЕЗДЕ НУЖНЫ ОДНИ КАПИТУЛЯНТЫ....МИР КАПИТУЛЯЦИЯ ЭТО ПРЕСТУПНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖНЫХ ЗЕ БИЛОВ ЭТИХ " СЛУГ НЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА " А СЛУГ КРЕМЛЁВСКИХ ОККУПАНТОВ, БАНДИТОВ - СЕПАРАТИСТОВ , КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ - ТЕРРОРИСТОВ.
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