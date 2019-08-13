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 Двоє іноземців намагалися незаконно перетнути кордон з РФ у Харківській області, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники затримали двох іноземців під час спроби незаконного перетину кордону з Російською Федерацією в районі с.Гоптівка Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затримані громадянин Росії (1977 року народження) і громадянка Молдови (1972 року народження).

Інформація про можливе незаконне перетинання кордону надійшла від дільничного інспектора прикордонної служби.

"У напрямку можливого порушення кордону був висланий прикордонний загін. Незабаром прикордонники за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана зазначена ділянка кордону, побачили рух двох невідомих осіб у бік кордону, і вийшли на їхнє затримання. Згодом військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії і громадянку Молдови", - йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетину кордону та порушення правил прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142684
 
 
 Топ коментарі
 
Информация о возможном незаконном пересечении границы постыдила от участкового инспектора погранслужбы.

...
Зачітна помилка.
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***
на первый взгляд семён петрович
был неотёсан и вульгарн
а на второй - интеллигентен
и гарн ))))
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глеб неказист и безобразен
евгений образен казист
к тому же взрачнее гораздо
евгений чем невзрачный глеб
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Информация о возможном незаконном пересечении границы постыдила от участкового инспектора погранслужбы.

...
Зачітна помилка.
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простая смесь руцкоафрокафкаского с молдавским. переходная форма от пытавшихся перейти )
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Хоча... у нас теж є сліво "гожий" (і жіноча форма "гожа").
Громадянка Молдови, 1972 року випуску (себто 47 років) - ...хз, наскільки вона гожа.
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***
на первый взгляд семён петрович
был неотёсан и вульгарн
а на второй - интеллигентен
и гарн ))))
 показати весь коментар
 
 
глеб неказист и безобразен
евгений образен казист
к тому же взрачнее гораздо
евгений чем невзрачный глеб
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Але пан інспектор чомусь відчув за них іспанський встид...
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та то мабудь вони не просто хотіли претнути кордон...а перед цим щей й..ото-оте... щоб зашаріти інспектора, і поки він заплюще очі і встидається... (то я мабудь далеко забіг))))))) але це Ви винні - наштовхнули мою фантазію не на кримінальні думки а на не зовсім естетичні)))))
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)) я помню кучу прикольных историй из 90х и начала нулевых, рассказанных афрокавказцами и молдаванами, перешедшими чешско-австрийскую границу. есчо те шедевры!! жаль шо много писать надо.
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смешение таких кровей даёт красоту неописанную! ))
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но гонорею, даёт класически описанную ))
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Так они наверное густые кусты искали. А наши доблестные погранцы вмешались. Интересно, в трусах задержали или без трусов?
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так молдаванки они ж такие. Приятные женщины, в общем.
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так это не думы, это былое. из тех же историй погранпереходов, адин грузын "перевёл" из чехов "бабу ягодку" и её где то 20+ дочу. и вскоре обе оказались беременны от этого переводчика )))
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Двоє іноземців намагалися незаконно перетнути кордон з РФ у Харківській області, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 614почему иностранцы?немного денежек+клоун у власти+ты узкий=и ты украинский гражданин Двоє іноземців намагалися незаконно перетнути кордон з РФ у Харківській області, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 614
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Діда Саню Чубікова із селища Алмаз-Ізумруд, що біля Адлера в Ютубі надивляться, та й пруть через кордон. Саня декілька разів таким макаром волочився до Парижу та назад, причому по дорозі їв їжаків, зокрема між Ратне і Ковелем (сам признався).
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