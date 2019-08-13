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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (505) Зеленський (2383) Борзов (3) Офіс Президента (48)

 Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов

Питання щодо переїзду Офісу президента України з вул. Банкової, який був анонсований Володимиром Зеленським ще до обрання главою держави, досі не вирішено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua",  про це повідомив керівник Державного управління справами Сергій Борзов.

"На сьогодні розглядається питання щодо можливого переміщення Офісу президента України по вул. Банковій, 11 в м.Києві в іншу адміністративну будівлю. Оскільки це питання ще не вирішене, Державне управління справами не володіє запитуваною інформацією і не є її розпорядником", - відповіли в ДУС.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а з старого будинку можуть зробити музей української державності.

Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий офіс президента Володимира Зеленського може скласти понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента оприлюднив план заходів із відзначення в новому форматі Дня Незалежності України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142683
 
 
 Топ коментарі
 
Не матюкайте президента - він нічого не зробив.
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Не говори) вот зебилы уже скинулись 300 миллионов на переезд а Зеля передумал
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А саме краще якщо Зелебенський із своїми квартальними сявками переїде із України!
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Опять пришли многострадальные архитекторы переезда в "Украинский дом". Их окончательный вердикт это технически невозможно.("идите в .........со своим переездом!"). Автор теории "маркетологов" Кирюша Тимошенко провел с ними душеполезный разговор. Но архитекторы не согнулись и гордо ушли.
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Так можна СМСками скинуться, - зебилы поддержат,
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Не матюкайте президента - він нічого не зробив.
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Проголосовал за Европейскую свободную Украину, а не за малоросию как ты зебил.
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Так шуруй в Европу! Там заработаешь больше, чем этими идиотскими постами.
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это ты петьку-воровскую морду так замаскировал??))
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Да никуда они уже похоже не переедут, зачем лишний гемор если уже начали обживатся и привыкать к старому зданию.
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А саме краще якщо Зелебенський із своїми квартальними сявками переїде із України!
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сначала - петьку в тюрьму, потом посмотрим переезжать ему или к петьке в тюрьму)) пока не за што
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Надо . Там все эти года только и делали шо обворовывали Украину .
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Ой , если бы даже , так сложились карты и я стал " ВОРОМ " , я бы не когда не был мародером .
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Це добре Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов - Цензор.НЕТ 4151 Якщо будете вчитися, то і вас візьмуть мародером.
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Після зекаденції зробимо, щоб два рази не вставати.
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Брат! Піва кончілась, ти представляєш брат?
Піва кончілась, жена ушла!"

Один з недобитих
перестрів мене, підбитого, серед нічного Львова.
Він переважно належить їм -
я, напевно, єдиний, хто про це знає.
Він також хотів пива, як виявилось, -
п'яний мародер і т. д. (с)
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да, Ксюш, как петька, Ксюш, такие же, Ксюш
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Есть смысл переезжать только в случае значительного сокращения расходов на содержание АП, а это можно сделать и в старом здании просто сократить штат и все. Ну и урезать хотелки по элитному транспорту, мебели и тп.
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совершенно с Вами согласен...
не занимайте все этажи (сделайте в свободных музей как обещали) в чем проблема???
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Они сказали,что переезд будет не за бюджетные деньги.
Видно свои платить не хочется,а спонсоров пока не нашлось
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Да был там спонсор, но подняли крик что это похоже на взятку и похоже от этой идеи отказались.
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Это его право и еще,дату не анонсировал,зачем треп разносить сми
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Не говори) вот зебилы уже скинулись 300 миллионов на переезд а Зеля передумал
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У тебя все посты со словами говно? Других слов не знаешь?
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Правильно не надо переезжать, после нового года все равно вынесут.
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Єта дуже потужна реформа- переїзд офісу... потужнійшая,я б сказав... тепер то,нарешті,заживемо,пересічні... Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов - Цензор.НЕТ 299
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Сижу читаю , сколько ж свыня и рыжое падло денег вкинуло в журналюг списанных .И на сколько у них души продажные . ПИПЕЦ!
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И это их главная беда. Все время все мимо них. Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов - Цензор.НЕТ 8641 ЗЕлень тоже, кстати.

Но люмпен этого еще не понял. Когда поймет, уже пора будет хлопать ушами следующему "спасителю/избавителю" от Ахметова, Пинчука или еще кого-нить из известных борцов с олигархами.
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та это уже отказ давно, там же тоже мониторят о/м
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стесняюсь спросить, - а на проект, которий помницца разрабативал какой то номер из списка слуг урода, деньги уже ушли?
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А как же.... все уже уплачено давно...как говорится...куй железо не отходя от кассы(с).... Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов - Цензор.НЕТ 6189
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Что вот так и пашут зебобики уже 83 дня в плохой ауре.... а вы удивляетесь...почему они дно за дном пробивают.... Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов - Цензор.НЕТ 427
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Вот ведь блин горелый. Это ж была главная самая реформенная реформа ЗЕманды.

Решительнее и бесповоротнее вчерашнего увольнения лично ЗЕпрезервартивом житомирского лесника.

Про провал международных отношений и обороны можно даже не вспоминать - это ничтожные мелочи по сравнению с масштабами смелых решений ЗЕлупы.
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Я напомню вам козломордые поросячьи подсвинки . То шо я не забуду . Разгон блокады лугандона в 14 г поросячей сворой , избиение воинов под радой , вырубку деревьев на майдане , торговлю на крови . УРОДЫ
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Меня уже радует то шо ты козломордое спалилось
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Очень громкое заявление ты зебил малороский сделал, ну за свои слова и ответишь
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Да запросто . ! Винторогий , тебе оветили в Одессе , На донецке и и луганске .И я тебе отвечу чепушидло.
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На донецке и луганске нам ответили? Мы их возьмем, а тебе будет как в Одессе.и переставай бухать синева малороская.
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Я ж тебя вижу . А ты нет . Такшо Сашко .
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Переставай бухать, а то через стакан и не то увидишь земалорос.
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Ні нєрвнічай ти так... А то з натуги ще накладеш в штанці, а мамці потім прати.
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На Майдане нет деревьев. Хоть Гугл-мапс посмотри пока куйло не отключило)
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Так тому ж їх там і ніт - Порох особисто зрубав бензосокирою та продав 9000 ешелонів деревини разом з бурштином! а до того на Майдані цілий ліс був!
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зачем деревья рубили? отопление отключили?
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Это как так - не решён?
Это что Новый Презедент должен сидеть в Старом здании????
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