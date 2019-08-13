 Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua", про це повідомив керівник Державного управління справами Сергій Борзов.
"На сьогодні розглядається питання щодо можливого переміщення Офісу президента України по вул. Банковій, 11 в м.Києві в іншу адміністративну будівлю. Оскільки це питання ще не вирішене, Державне управління справами не володіє запитуваною інформацією і не є її розпорядником", - відповіли в ДУС.
Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а з старого будинку можуть зробити музей української державності.
Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий офіс президента Володимира Зеленського може скласти понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.
Піва кончілась, жена ушла!"
Один з недобитих
перестрів мене, підбитого, серед нічного Львова.
Він переважно належить їм -
я, напевно, єдиний, хто про це знає.
Він також хотів пива, як виявилось, -
п'яний мародер і т. д. (с)
Переїзд скасовано ?
не занимайте все этажи (сделайте в свободных музей как обещали) в чем проблема???
Видно свои платить не хочется,а спонсоров пока не нашлось
Но люмпен этого еще не понял. Когда поймет, уже пора будет хлопать ушами следующему "спасителю/избавителю" от Ахметова, Пинчука или еще кого-нить из известных борцов с олигархами.
Решительнее и бесповоротнее вчерашнего увольнения лично ЗЕпрезервартивом житомирского лесника.
Про провал международных отношений и обороны можно даже не вспоминать - это ничтожные мелочи по сравнению с масштабами смелых решений ЗЕлупы.
Это что Новый Презедент должен сидеть в Старом здании????