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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:вакцина (146) КМДА (678) Київ (6381) кір (185) Гінзбург (6)

 У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, - КМДА

У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України, і лише активна вакцинація може убезпечити столицю.

Про це заявила директор департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб, із яких майже 3 тис. – дорослі. Це утричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померло 2 дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

"Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", – наголосила Гінзбург.

Директор Департаменту зазначила, що ситуація, у якій опинилась столиця та в цілому Україна – результат втрати колективного імунітету. Вона повідомила, що планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років.

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"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку зі всіх куточків країни, у вересні підуть до дитячих садочків та шкіл, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору. Зараз, на жаль, доречно передбачати і зріст захворюваності на інші небезпечні для дорослих та дітей хвороби, наприклад – дифтерію", – попередила директорка департаменту.

Гінзбург запевнила, що сьогодні у столиці створено всі умови, щоб безкоштовно зробити щеплення дітям і дорослим. У комунальних медичних закладах у наявності понад 57 тис. доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту.

"Я стверджую, що батьки, які не хочуть щеплювати дитину, та дорослі, які мають показання та нехтують імунопрофілактикою, – наражають власних дітей, себе та всіх навколо на небезпеку. Ще раз – троє хворих на кір у 2016 році та 5 тис. за шість місяців 2019 р. – це результат антивакцинальних кампаній та недбалого ставлення до здоров’я свого та своїх дітей! Відкидайте сумніви. Йдіть до лікаря просто сьогодні. Щеплюйтесь, щоб залишатися живими та здоровими!" – закликала Гінзбург.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142678
 
   
 Топ коментарі
 
Сделай лучше прививку себе и своим детям, а от отъезда Супрун корь не исчезнет.
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супрун виновата что ты жопу не моешь и руки В Киеве самая масштабная вспышка кори за все годы независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 4103
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А про периоды вакцинации зебилам думать не дано)))
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Сделай лучше прививку себе и своим детям, а от отъезда Супрун корь не исчезнет.
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а до чого тут Супрун, якщо люди 20 років не щеплювались ?
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До Супрун не мыли руки точно также, но рекорды по болезням начались именно при ней. За провал с вакцинацией нужно отвечать.
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А про периоды вакцинации зебилам думать не дано)))
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Это следствие того, что рекордный провал по вакцинации был при Януковиче.
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Именно в результате этото "рекордного провала" как раз самыми бескоревыми годами в стране были 2015 и 2016 годы - 105 и 102 случая соответственно, именно когда уровень вакцинации был низок. А сразу после массовой вакцинации в 2017 году и произошла резкая вспышка в 2018 г. - до 54000 заболевших и до 57000 только за первое полугодие 2019.
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В 2017 массовой вакцинации не было - была плановая (т.е. только детей 1 и 7 лет). Массовая вакцинация была в США в 1963 и в СССР в 1968 (она охватывает все слои населения). И после нее пошел резкий спад заболеваемости корью. Хотя по Вашей логике должен был быть ее рост.
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Десь в новинах згадали про Уляну і мати щось негативне про неї пробуркотіла. Ну я її й питаю: "чим тобі не догодила Супрун?", на що чую: "так спалах кору же... кудах-кудах... при Супрун... ". Знатно в мене бомбануло.
Коли в школі я був в старших класах, по Україні почали з'являтись поодинокі випадки смертей дітей після вакцинацій (точний рік не пам'ятаю, десь в нульових). Після цього почалась масова істерія і багато людей просто перестали вакцинуватись. Тепер, при спалаху кору, є логічна і очевидна відповідь чому так. Але тут вже виникає інше питання, чому такі як ви, а особливо це стадо мамаш, які хейтять Уляну, не спроможні це усвідомити?
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самое время вспомнить петю и клычка так сказать супрун получила очередь за ними В Киеве самая масштабная вспышка кори за все годы независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 4149
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От аппендицита чаще умирают чем от кори умерло! Похоже больше истерики чем дела, видать доходы фармкомпаний падают...
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Если от пожаров меньше погибает, чем в ДТП, то Вы предлагаете пожарную службу упразднить?
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Неправильно мыслите, необходимо пересмотреть методы профилактики пожаров.
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Вопрос был не к Вам. И вопрос был о логике Петра Диброва.
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Я логику Диброва разделяю и поддерживаю, поэтому прокомментировал то, что считаю нужным.
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Отказаться от вакцинации - то же самое, что отказаться от профилактики пожаров. "Все выгорит естественным путем и второй раз не загорится." И как всегда уходить от ответа на вопрос "какова будет прогнозируемая смертность в случае полного отказа от прививок?"
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Тому що все захопили жлоби-дикуни.

Приміщення не перевітрюються (як в Києві то всі приміщення і вікна зачинені, не дай бог поітря пустити - воплі що холодно в 26 градусів тепла - хворі якись жлоби мабуть)

Продавці на базарах, ярмарках та розкладках плюються на пальці щоб відкрити пакет, хоче просто потрібно баночку з водою - це б********ть дикунсьтвл 3го світу плювати на пальці

а всі інші дикуни терплять і мовчать і не розуміють чому діти хворіють

А це і єпідемія гепетитів, туберкульозу, гриппу, та інших інфекційних захворювань.

І такого до року 2009го не було - були інтеллігентні люди яки знали основи гігієни і здоровья.

Жлоби перетворили на країну 3го світу.
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От я щеплена, тому у мене після щеплення відмовило все. що могло відмовити, і тепер мені холодно у 26 градусів. Тому і не щеплю дітей. Хочу, щоб вони були нормальними.
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Именно санитарно-гигиенические профилактические мероприятия и повышение общей санитарной культуры, а не огульная вакцинация предотвращает инфекции.
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називається допрививалися до чортиків. Хворіють всі щеплені впершу чергу, і не тільки в Києві а у всьму світі, навіть там де вакцинація понад 96%. Що ще раз доказує що вакцинація є гівно і марно калічить і вбиває дітей. https://www.dw.com/uk/кількість-хворих-на-кір-у-світі-стрімко-зростає-вооз/a-50007894?maca=uk-Twitter-sharing
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НУЖНО ПОРОШЕНКУ И ГРОЙСМАНУ СКАЗАТЬ " ОГРОМНОЕ СПАСИБО" В НЕ РАВНОЙ БОРЬБЕ С КОРЬЮ.
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Милочка, тебе и твоим детям Порох лично должен был прививку делать, а Гройсман ассистировать? Откуда вы беретесь?
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каплоухая омэриканка сцупрун еще в середине 90-ых здесь появлялась
типа мессионерша (если неизменяет память секта украина для христа)
в студенчиских общагах шарилась в студгородке кгу точно была
общаги №13 (химики), №6 и №7(здесь они слеты проводили)
а мессы начинали типа с песни о боге
осана,осана бог пришел... шото такое
студентов портит начали еще тогда
таки депортация для пани сцупрун это еще по божески
а оптимально уголовное производство нужно открывать
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с большей долей вероятности ты прав
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порохнявые! а шо на это скажет бабка супрун?
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У кожного своє покликання у житті. Одні перевіряють на практиці теорію колективного імунітету, інші - як працює природній відбір. Особисто мені буде нудно, коли ідіоти повиздихають.
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Сміттєвозки розливають сміття у дворах, холера не за горами, але всіх цікавить кір.
Ніхто не проводить дезінфекцію та дератизацію. чума не з горами, але всіх цікавить кір.
Нікому не треба відсутність епідемій, але всім потрібні відкати фармкомпаній, тому всім цікавий кір.
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