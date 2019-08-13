 У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, - КМДА

Про це заявила директор департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург, передає Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб, із яких майже 3 тис. – дорослі. Це утричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померло 2 дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.
"Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", – наголосила Гінзбург.
Директор Департаменту зазначила, що ситуація, у якій опинилась столиця та в цілому Україна – результат втрати колективного імунітету. Вона повідомила, що планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років.
"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку зі всіх куточків країни, у вересні підуть до дитячих садочків та шкіл, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору. Зараз, на жаль, доречно передбачати і зріст захворюваності на інші небезпечні для дорослих та дітей хвороби, наприклад – дифтерію", – попередила директорка департаменту.
Гінзбург запевнила, що сьогодні у столиці створено всі умови, щоб безкоштовно зробити щеплення дітям і дорослим. У комунальних медичних закладах у наявності понад 57 тис. доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту.
"Я стверджую, що батьки, які не хочуть щеплювати дитину, та дорослі, які мають показання та нехтують імунопрофілактикою, – наражають власних дітей, себе та всіх навколо на небезпеку. Ще раз – троє хворих на кір у 2016 році та 5 тис. за шість місяців 2019 р. – це результат антивакцинальних кампаній та недбалого ставлення до здоров’я свого та своїх дітей! Відкидайте сумніви. Йдіть до лікаря просто сьогодні. Щеплюйтесь, щоб залишатися живими та здоровими!" – закликала Гінзбург.
Коли в школі я був в старших класах, по Україні почали з'являтись поодинокі випадки смертей дітей після вакцинацій (точний рік не пам'ятаю, десь в нульових). Після цього почалась масова істерія і багато людей просто перестали вакцинуватись. Тепер, при спалаху кору, є логічна і очевидна відповідь чому так. Але тут вже виникає інше питання, чому такі як ви, а особливо це стадо мамаш, які хейтять Уляну, не спроможні це усвідомити?
Приміщення не перевітрюються (як в Києві то всі приміщення і вікна зачинені, не дай бог поітря пустити - воплі що холодно в 26 градусів тепла - хворі якись жлоби мабуть)
Продавці на базарах, ярмарках та розкладках плюються на пальці щоб відкрити пакет, хоче просто потрібно баночку з водою - це б********ть дикунсьтвл 3го світу плювати на пальці
а всі інші дикуни терплять і мовчать і не розуміють чому діти хворіють
А це і єпідемія гепетитів, туберкульозу, гриппу, та інших інфекційних захворювань.
І такого до року 2009го не було - були інтеллігентні люди яки знали основи гігієни і здоровья.
Жлоби перетворили на країну 3го світу.
типа мессионерша (если неизменяет память секта украина для христа)
в студенчиских общагах шарилась в студгородке кгу точно была
общаги №13 (химики), №6 и №7(здесь они слеты проводили)
а мессы начинали типа с песни о боге
осана,осана бог пришел... шото такое
студентов портит начали еще тогда
таки депортация для пани сцупрун это еще по божески
а оптимально уголовное производство нужно открывать
Ніхто не проводить дезінфекцію та дератизацію. чума не з горами, але всіх цікавить кір.
Нікому не треба відсутність епідемій, але всім потрібні відкати фармкомпаній, тому всім цікавий кір.