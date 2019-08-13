 У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, - КМДА

Про це заявила директор департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб, із яких майже 3 тис. – дорослі. Це утричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померло 2 дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

"Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", – наголосила Гінзбург.

Директор Департаменту зазначила, що ситуація, у якій опинилась столиця та в цілому Україна – результат втрати колективного імунітету. Вона повідомила, що планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років.

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"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку зі всіх куточків країни, у вересні підуть до дитячих садочків та шкіл, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору. Зараз, на жаль, доречно передбачати і зріст захворюваності на інші небезпечні для дорослих та дітей хвороби, наприклад – дифтерію", – попередила директорка департаменту.

Гінзбург запевнила, що сьогодні у столиці створено всі умови, щоб безкоштовно зробити щеплення дітям і дорослим. У комунальних медичних закладах у наявності понад 57 тис. доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту.

"Я стверджую, що батьки, які не хочуть щеплювати дитину, та дорослі, які мають показання та нехтують імунопрофілактикою, – наражають власних дітей, себе та всіх навколо на небезпеку. Ще раз – троє хворих на кір у 2016 році та 5 тис. за шість місяців 2019 р. – це результат антивакцинальних кампаній та недбалого ставлення до здоров’я свого та своїх дітей! Відкидайте сумніви. Йдіть до лікаря просто сьогодні. Щеплюйтесь, щоб залишатися живими та здоровими!" – закликала Гінзбург.

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