 Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Відповідний указ №414 від 13 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в тексті указу.
Зазначимо, що Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019 року. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.
Нагадаємо, що після загибелі на Донбасі чотирьох українських моряків 6 серпня унаслідок обстрілу з боку найманців РФ Безсмертний заявив, що після цього "Україна мала припинити участь у Мінських переговорах".
Даю справку :
Этот попугай Безсмертный никогда ничего путного в жизни не делал , занимался болтовней и греб за это гроши . Нехай устроится водителем троллейбуса , хоть пользу обществу начнет приносить .
обиделсо?
На п'ятому каналі з'являвся,коментував.https://www.youtube.com/watch?v=dBGZUZ-JEz0Офісу Коломойського таке не подобається.
А Бессмертньій вьіставил ультиматум по Минску , его увольнение закономерно , он и сам єто понимает. Рабочая ситуация , имхо.
потому что Роман Базсмертный критиковал поджатый хвост!
и после первых же смертей требовал приостановки минского договорняка...
ой, как некрасиво получается...
- гениально!..
Припасай чинарики завтра в кацапстан.
Марш мальчиков Зебеняток
на чью сторону они перебегут?
ворочается Зе!ро по ночам...
"Думи мої, думи мої..."
Смелость, решытельность и тайна - вот оружие Зели!
Смело, решительно уволить всех, а потом не назнаначить никого и сохранить интригу - вот сикрет победы!!
А помните, Ющенко в 2004 тоже уволил ВСЕ областные госадминистрации, но имел глупость назначить туда новых - на чём и погорел!
пока не ответят за 4 убитых.
паентому и выгнали.
кучма накапал.