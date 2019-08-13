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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Безсмертний (98) Зеленський (2383) звільнення (606)

 Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідний указ №414 від 13 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в тексті указу.

Також читайте: Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний

Зазначимо, що Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019 року. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Нагадаємо, що після загибелі на Донбасі чотирьох українських моряків 6 серпня унаслідок обстрілу з боку найманців РФ Безсмертний заявив, що після цього "Україна мала припинити участь у Мінських переговорах".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142670
 
 
 Топ коментарі
 
Да . убирают Зеркаль. Климкина. Безсмертного . а взамен Мендель с Шапиро беном.
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Шо такоє? Виявився не зрадником? Не виконував вказівок головзєбіла по здачі України? Один був притомний і того вигнали.
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Тепер там не практично не залишилося тих, хто буде відстоювати українську позицію.
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Вопрос почему уволил? Он Путину не понравился? Увольнения должны быть обоснованными. Пока что увольнений много, а хороших назначений мизер.
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" Вопрос почему уволил? "

Даю справку :

Этот попугай Безсмертный никогда ничего путного в жизни не делал , занимался болтовней и греб за это гроши . Нехай устроится водителем троллейбуса , хоть пользу обществу начнет приносить .
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Хуже-ты побочный продукт дешевой пропаганды. Пропагандон одним словом.
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Та я понимаю , отжали у твоих Свынарчуков кормушку и теперь все плохие , старая песня порохобота . Скучно .
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простой вопрос, а ты желчью плюешься.
обиделсо?
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мотню ему расстегни,и все узнаешь.дятел
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Соссух,а ти приносиш користь суспільству?
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вы только что кратко дали биографию президента
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Пуста людина, демагог, не вміє працювати (не хоче), не користується повагою, самозакоханий.Добре що нинішня влада швидко розібралася...
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За власну думку.За заяву 4 дні тому :«Чому я останні два дні наполягаю на тому, що треба було зробити заяву, що Україна призупиняє участь у Мінському процесі до того моменту, поки не збереться «нормандський» формат і не вирішить питання відповідальності тих, хто учинив цей злочин? Тому що домовленості дійсно передбачають відповідальність. В результаті того, що відбулося, могли бути зірвані не тільки домовленості, а могли початися широкомасштабні бої. Поки не буде притягнутий до відповідальності той, хто зробив, хто дав команду, ніяких кроків дальше не можна робити. Так виробляються механізми», - заявив Безсмертний.https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757683-bezsmertnij-poasniv-dla-cogo-ukraina-zupinila-ucast-v-minskomu-procesi.html
На п'ятому каналі з'являвся,коментував.https://www.youtube.com/watch?v=dBGZUZ-JEz0Офісу Коломойського таке не подобається.
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А когда всех уволит , что делать будет ? Останутся одни дрессированные придурки .
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лучше с умным потерять чем с дураком найти. Это как раз случай пети и климкина
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Тепер там буде Чахлик Невмирущий, який служить народу.
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Да . убирают Зеркаль. Климкина. Безсмертного . а взамен Мендель с Шапиро беном.
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да...вот это были дипломаты - на смех курам и всему миру. Наконецто начинаем исбавлятся от деградантов
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Сразу видать эксперта по дипломатическим вопросам. Наверное таксист.
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Берите выше - такое глубокое знание дипломатии бывает только у грузчиков с овощного рынка.
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Зеркаль откуда убирают ? Она при деле в МИД , трясет Рашу , как грушу в международньіх судах.
А Бессмертньій вьіставил ультиматум по Минску , его увольнение закономерно , он и сам єто понимает. Рабочая ситуация , имхо.
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Тепер там не практично не залишилося тих, хто буде відстоювати українську позицію.
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ну да.. ну да!
потому что Роман Базсмертный критиковал поджатый хвост!
и после первых же смертей требовал приостановки минского договорняка...
ой, как некрасиво получается...
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ПЕЕЕТЯЯЯ НЕ УХООДИ!!!! На кого ты нас оставил? На Голобородькиных? петя... ты самый умный и красивый...петя....ПЕЭТЯ,,,,,,, А юГчика Уценко, тоже уволят? ПЕТТЯЯЯЯ!!! НЕЕТ!
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Шо такоє? Виявився не зрадником? Не виконував вказівок головзєбіла по здачі України? Один був притомний і того вигнали.
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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Я от, що собі думаю: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? Каци, що таки тупі?
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Это само-собой разумеется,вы ещё думаете ! 100%
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они критикуют все что делает зеленский. У них такая задача(правда финансирование уже не то...)
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Так Зеленський його місяць назад призначив, чи то інший Зеленський?
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Как там Свинарчук? Где крики почему он в делегации ПАСЕ? 😀
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Так робота краще собачої! За гавкіт ще й платять. Де ще таке знайдеш?!!
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Хто про собачу роботу знає краще зелебобіка.
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В ТКГ нужны новые лица, молодая кровь, так сказать. Кучма например.
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Еще мертвечук есть в резерве,шуфрич на худой конец.
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ну, по части "ляпанья по клавишам" твоего патрона Зелю никому не переплюнуть.
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Призначел? Не уверен, что у вас в ПТУ такие назначения делают.
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Чепушидло , ты наверно закончило иняз , Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 1768
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жаль, правду зе сказал про гибель солдат и что его приказ запрещающий стрелять и делающий наших солдат мишенями убивает армию и демотивирует солдат вот и ответ((. Легче сказать смотря на статистику про 8 убитых что их нет и перемирие соблюдается только кого зе хо и данилюк хотят обмануть??????????
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Можна посил на наказ про стріляти (номер, дату)?
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Наверное поставит кого-то из клоун-команды который на коленях у )(уйла и Лугандонов будет просить прекратить стрелять и т.д. Безсмертный в этих делах в разы умнее чем вся эта клоунада, это уже видно по тому, что они делают за время нахождения у власти.
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ЗЕ капитулянт. А Бессмертный вечно на Роисю гонит. Долой Бессмертного!!!
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Президенту не потрібні розумні ,інтелектуальні люди ,які мають свою думку ,краще сіра маса як нова команда,сказав -слушаюсь .
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И больше некому будет рассказать о тыпилизме и предательствах Кучмы на тех переговорах.

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Когда Медвейчука и свыню будем менять на наших моряков ?
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В Указе нет обоснования увольнения.После гибели морпехов,бессмертный предлагал зеленскому дать,сепарам,жесткую ответку,прекратить разминирование и выйти из минского процесса.Ничего не приняли.Мало того,но сегодня одна бестолочь заявила,что перемирие достигнуто.При всем неоднозначном отношении к бессмертному,но он не капитуляст.Его уход - знак несогласия с планами ВАЗона и его квартала президента.Они будут капитулировать.Мягко,неспеша,со *********** но капитулировать.
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Много не закладывай, много не загадывай,
Припасай чинарики завтра в кацапстан.
Марш мальчиков Зебеняток Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 4841
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Призначить якогось шофера, чи швондера, чи іншого *************...
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и как вы думаете, что будут делать эти сотни уволенных ( а с замами - тысячи)?
на чью сторону они перебегут?
ворочается Зе!ро по ночам...
"Думи мої, думи мої..."
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"Безсмертний: Україна мала призупинити участь у мінському процесі після загибелі військових поблизу Павлополя". Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 881 Звільнений через поганиз зір. Не бачить очевидного, розганяє паніку. "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі".
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Тайна, дети мои!
Смелость, решытельность и тайна - вот оружие Зели!
Смело, решительно уволить всех, а потом не назнаначить никого и сохранить интригу - вот сикрет победы!!
А помните, Ющенко в 2004 тоже уволил ВСЕ областные госадминистрации, но имел глупость назначить туда новых - на чём и погорел!
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надо срочно новый замес делать в трускавце Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 751 а то скоро кадров не будет
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Безсмертний таки балабол, і реальної користі для країни від його балабольства 0. вся "аналітична мудрість" цього пустозвона проявлялась не попереду подій а вже після того як вони відбулися, правда, наразі проявив, хоч якусь принциповість в плані відстоювання національних інтересів країни.
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заявил недавно, што нужно стопорить ентот миск вместе с мостами с киева в данецки,
пока не ответят за 4 убитых.

паентому и выгнали.

кучма накапал.
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