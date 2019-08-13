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 Суспільство
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 Українські виробники добрив змогли відновити роботу після санкцій України проти РФ, - економічний радник Зеленського

Радник президента України, економіст Олег Устенко вважає, що російський ринок практично втрачений для України, що стосується російського імпорту - не все вирішується економічними чинниками.

Про це він розповів в інтерв'ю "Апостроф TV", коментуючи санкції щодо продукції з Російської Федерації, введені Кабінетом міністрів України в травні поточного року, пише Апостроф.

Нагадаємо, повна заборона на ввезення в Україну з Росії була введена для великого переліку товарів, включно із сільськогосподарською продукцією, транспортними засобами, мінеральними добривами.

Устенко заявив, що в питанні імпорту російських товарів, крім економічних, є і політичні обмежувачі.

"В економіці та економічній політиці все більш-менш зрозуміло. Але життя було б дивовижно просте, якби все вирішувалося так, як має вирішуватися в економіці. Є й політичні обмежувачі. Візьмемо, наприклад, санкції, які були введені з боку України. Вони різні, але вони йшли як відповідь на ті санкції, які проти нас зробила Росія" (18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації ввів нові економічні санкції проти України. - Ред.), - сказав Олег Устенко.

Говорячи про санкції України щодо російських товарів, Устенко навів для прикладу ринок мінеральних добрив.

На думку радника президента, обмеження, які були введені на поставки російських добрив, зіграло дві різні ролі для українського бізнесу.

"З одного боку це моментально почало стимулювати розвиток українського виробництва мінеральних добрив. Підприємства, які місяцями, якщо не роками, не працювали - раптом включилися на повну потужність, і почали виробляти добрива. Уявіть собі, що добрива потрібні постійно, і якщо ти ведеш аграрний бізнес, то ти мусиш мати їх напоготові в будь-який момент, як тільки тобі скаже твій головний агроном, що вони мають бути використані. І ось наші підприємства, які простоювали, почали працювати", - зазначив радник Зеленського.

Також, на думку Устенка, ціна, яку пропонують українські підприємства за свою продукцію, залишається вищою, ніж за російські аналоги.

"Я просто хочу підтвердити, що не все вирішується в питаннях економіки, і те, що було б важливо вирішувати в рамках економіки, - все це має велику кількість політичних обмежувачів. У цьому випадку Російська Федерація - це дуже такий конкретний приклад тих політичних обмежувачів, які мають бути накладені на економічну - начебто зовсім зрозумілу, і логічну, і легко прогнозовану - політику. Наші відносини як мінімум ускладнені, якщо хочете вже зовсім м'які терміни", - зазначив Устенко.

Устенко також заявив, що у виробництві мінеральних добрив представлені інтереси різних бізнесменів.

"Це не тільки заводи Дмитра Фірташа. У цьому бізнесі дуже багато працюють у виробництві добрив. І, загалом, не суть хто володіє цими підприємствами. Якраз суть в тому, що робити українським аграріям, і суть в тому, що підприємства почали працювати, що є додатковим імпульсом для збільшення зайнятості", - заявив радник Зеленського.

Раніше в інтерв'ю "Апострофу" економічний експерт Олексій Кущ заявив, що з усього пакету санкцій України щодо РФ єдиною чутливої для російської економіки позицією є мінеральні добрива. На думку економіста, через абсолютно неефективною внутрішньої політики по створенню квазігазового ринку всередині країни, коли ціни на газ для промисловості в Україні виявилися вищими, ніж в суміжних європейських країнах, хімічна промисловість виявилася практично повністю знищена.

Нагадаємо, що одне з основних хімічних підприємств України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) - уклав нову угоду про переробку сировини за давальницькою схемою і почав роботу після багатомісячної перерви. За словами заступника голови ОПЗ Миколи Щурікова і заступник голови ФДМУ Євгена Асташева, безсумнівним позитивом роботи ОПЗ стане можливість продавати на українському ринку вітчизняні добрива, замість того щоб закуповувати імпортні.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що в результаті санкцій Кабінету міністрів України в Україні відновили виробництво заводи "Дніпроазот", Черкаський Азот, Рівнеазот, Сумихімпром, Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД) і Сєверодонецький Азот.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142668
 
 
 Топ коментарі
 
Глупости. И украинские, и рос. минеральные удобрения ОЧЕНЬ качественные, стандартизированные, гостовые и относительно недорогие. А вот замещение в виде турецких, болгарских, сербских, марокканских - вот там расколесица.
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Нет у нас никакой стандартизации и контроля качества, есть процесс РЕГИСТРАЦИИ продукта который проходят всеми правдами и неправдами. Нет государственного органа который бы мог прийти в магазин и взять продукт на анализ соответствия NPK. Ничего этого НЕТ.
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Я знаю шо московия лоббировала уничтожение производства в Украине ,привет фирташу .
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лоббировали фермеры, которые покупали те же удобренияRU из Болгарии, но в 1,5 ращза дороже.
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Лоббировали сами украинские производители удобрений с попустительства государства. Ни контроля качества, ни контроля соответствия заявленным показателям. Не знаю, что там насчет российских, но покупая наши минеральные удобрения каждый волей не волей играет в рулетку. Поэтому лично плачу в два раза больше за Valagro, это лучше чем испытывать удачу с нашими производителями. Но я мелкий огородник.
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Глупости. И украинские, и рос. минеральные удобрения ОЧЕНЬ качественные, стандартизированные, гостовые и относительно недорогие. А вот замещение в виде турецких, болгарских, сербских, марокканских - вот там расколесица.
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речь о минеральных удобрениях и полевой группе.
на микро и сзр конечно не так дорого логистика, можно и Европу купить
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Если насиловать арендованную землю с которой съедешь через несколько лет оставив после себя загрязненную тяжелыми металлами почву то конечно недорогие. А если занимаешься приусадебным хозяйством на своей земле, то такая дешевизна вылезет боком.
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Нет у нас никакой стандартизации и контроля качества, есть процесс РЕГИСТРАЦИИ продукта который проходят всеми правдами и неправдами. Нет государственного органа который бы мог прийти в магазин и взять продукт на анализ соответствия NPK. Ничего этого НЕТ.
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Давай ще санкції на електроінструмент та побутову техніку. Хай наші напряму з Китаю возять під українськими, а не під кацапськими брендами.
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Стояли годами, и вдруг в мгновение ока заработали... верится с трудом. На газ ожидается повышение цен, сейчас уже на рынке закупают дороже на 30-40%. Как заработали, так и станут.
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Спасибо ЗеВове! Он - заботливый. Об удобрениях.
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Вообще то там неплохой оборот. Цена на аммиак в МИРЕ вообще формируется по цене отгрузки в порту Южный (Николаев). Вроде индекса Доу Джонса в узком смысле. Каждый трейдер в любом уголке мира так и говорит, цена отгрузки в порту Южный поднялась или упала.
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