 Зеленський вийшов з бізнесу, - ЛІГА.net

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛІГА.net, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
Зазначається, що всі зміни в структурі власності оформлено навесні 2019 року.
Давньому партнерові Зеленського Сергію Шефіру, який став першим помічником президента, перейшла частка Зеленського у восьми компаніях.
Старшому братові Сергія Шефіра, шеф-редактору та автору "Студії Квартал-95" Борису Шефіру перейшли частки ще у двох компаніях.
Зазначається, що Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр "Ліга сміху".
Ну лєпота же?)))
Сходи хоть под окно универа послушай лекции)
надо было сжечь
я із лєсу вишел!
і снова зашол!
...
.
....
Пожалуй, про Петкову декларацию я погорячился..... У Петка она вроде бы даже поменьше....
Вон Зелина:
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
Оно реально бы побоку, но:
а) нефиг кричать было о борьбе с олигархами
б) нефиг было строить с себя саму невинность
от брехло...а обещал же переписать на...
Ф.М. Достоевский в своем "Дневнике Писателя" (1877 года, март,
гл.2, стр.93-95) писал про евреев:
"Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы
некоторые признаки этого "государства в государстве", по крайней мере
хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире
одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их не существовало. "Выйди из народов и оставить
свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и
эксплуатируй, и ожидай, ожидай..." Вот суть идеи этого "государства в
государстве", а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и
таинственные законы, ограждающие эту идею..."
Вони дочекалися. Барани саміі дали різнику у руки ніж.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Профессию не поменял,только должность
Вот переписать на собственного первого помощника - вот настоящее отстранение от бизнеса!