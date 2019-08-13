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Все про:бізнес (343) Зеленський (2383) Квартал-95 (30)

 Зеленський вийшов з бізнесу, - ЛІГА.net

Президент Володимир Зеленський протягом трьох місяців, з березня по травень, передав частки в компаніях трьом соратникам і партнерам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛІГА.net, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що всі зміни в структурі власності оформлено навесні 2019 року.

Давньому партнерові Зеленського Сергію Шефіру, який став першим помічником президента, перейшла частка Зеленського у восьми компаніях.

Старшому братові Сергія Шефіра, шеф-редактору та автору "Студії Квартал-95" Борису Шефіру перейшли частки ще у двох компаніях.

Зазначається, що Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр "Ліга сміху".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фірма, яка раніше частково належала Зеленському, відмовилася знімати фільм для РФ і повернула гроші, - "Схеми"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142664
 
 
 Топ коментарі
 
Давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Источник: https://censor.net.ua/n3142664
Ну лєпота же?)))
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Доля, пакет акций, может "перейти" только в виде продажи с обязательной уплатой налогов. Сколько уплачено налогов с гешефта?
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Давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Источник: https://censor.net.ua/n3142664
Ну лєпота же?)))
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А кому доля Зеленского перейти должна была,тебе ? Зеленский вышел из бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 4147
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Доля, пакет акций, может "перейти" только в виде продажи с обязательной уплатой налогов. Сколько уплачено налогов с гешефта?
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Ты так хорошо разбираешься в корпоративном праве....... Сколько налогов заплатил ПоПА при якобы передаче "Рошен" в "слепой траст"? Зеленський вийшов з бізнесу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 69
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Порошенко передавал управление а не саму компанию или ее часть.
Сходи хоть под окно универа послушай лекции)
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Что значит передал компанию? Это значит - что записал на подставное лицо. тоесть он будет дальше получать прибыль и по сути являться владельцем. Это вот как уже написали - что как на маму записать, то же самое. Но повторю - зеленым лицемерам норм. Так де ка кнорм нащначение друзей и дизнес пратнеров на должности, это же праивльные друзья, не то что у предидущих.
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Зеленський вийшов з бізнесу, - ЛІГА.net - Цензор.НЕТ 9654 В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 млрд грн доходов, недвижимость и земельные участки на 77,4 млн и более 100 компаний в собственности. По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 млн грн доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.
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Ничего он не передал, без внесения изменений в реестр акционеров он фактически все время управлял компанией, а Ротшильды могли в лучшем случае выполнять роль его поверенных. Зеленський вийшов з бізнесу, - ЛІГА.net - Цензор.НЕТ 6911 Учи матчасть, пэдрот. Зеленський вийшов з бізнесу, - ЛІГА.net - Цензор.НЕТ 6911
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А как она "перешла", рассажи пожалуйста?)
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да как угодно,смысл в том что он обещал избавиться от бизнеса и избавился,обещание сдержал,а такие как ты всегда недовольны Зеленским,работа у вас такая
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Я поражаюсь зебилам. нет, не избавился. В временно отдал. Причем не чисто и прозрачно, как порошенко - когда управлсть стала западная компания, а просто мутно записал на друга.
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Перешла как обычно, как принято во всем мире, путем составления трастового договора и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров. Зеленський вийшов з бізнесу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8712 Кстати это то, чего не сделал ПоПА при якобы передаче "Рошен" в "слепой траст". И это именно то, что сделал Трамп при передаче прав собственности своему сыну при вступлении в должность.
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Никому не должна была перейти. Просто тебе хоть ссы в глаза, ты останешься зеленым лицемором. У которого порошенко не продал это плохо. а зеленский мутно передал другу - это хорошо.
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аданажды в студьоную зімнюю пору
я із лєсу вишел!
і снова зашол!
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Я извиняюсь, а это траст слепой или не очень?
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Українською звучить так - "підсліпкуватий".Зеленский вышел из бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 1494
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Это сложно. Петики только других могут учить грамматике.
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та ну! так тоже прикольно - підсліпуватий.. - під сліп у ватий ))))
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Надо было в слепой траст перевести все, а не выходить из бизнеса - так ныне модно.
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Ні, в той, в якому зберігається твій залишок мізків.
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слепой траст менее зависим чем друзья и старший брат
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Ну на 5 лет передал доляхи своим корешам. Потом вернет. Делов-то. Обычный еверейский барыга.
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А как интересно "перешла доля"? Типа, - доля, Зеленского, шла пирожок, Шефира, нашла?
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Зелебоби, воно вас знову зробило. Але у вас мізків немає, щоб це зрозуміти.
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Соєве гівно,зелебобам все одно. Головне твого куміра Пєтю біля параші пристроїть.
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Воно вже зажило. Коли немає мізків - так гарно жити...
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Петики, да Зеля вас делает! По вашим высерам видно. Терпите, это только начало. Или переобувайтесь, пока не поздно.
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Толя Здохлик, так, клоун вас робить. Все йде по сценарію ригів...
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а почему не тупо на жену. зебики же схавают все равно
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БУДЕТ НАС ГРАБИТЬ - ДЕНЬГИ ТА ЛЕНКЕ НУЖНЫ - ПО ПАРИЖАМ ТАМ ТРАТИТЬ - ДА И ВООБЩЕ - УМОРА)))))))
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а зепланктон как был голожопым так на выходе и останется
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Черговий сеанс зеленої урінотерапії - Переписати бізнес на дружбана Шефіра, а потім призначити його своїм радником...... А що так можна було?
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ООН обрало Зелупу рекламним обличчям компанії "Скажи Ні наркотикам!"Зеленский вышел из бизнеса, - "ЛІГА.net" - Цензор.НЕТ 5800
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Щоб всі розуміли, на скільки платить меньше #ZeckoT Коломойський за електроенергію. Для нього, тариф Укренерго-57,4 грн/МВт-година, для всієї України-передача - 347,43 грн/МВт-год, диспетчеризація - 8,9 грн/МВт-год. Це в 6,3 раза менше, чим вся Україна. Ось так, всіх грабує Беня.
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Да петики найдут что-то другое. В методичках всё предусмотрено.
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Ось що значить *бізнес здав * . Зеленський вийшов з бізнесу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2365
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.Зеленський вийшов з бізнесу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3607...
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Вчера видел его декларацию, Антиколорадос подсказал.....
Пожалуй, про Петкову декларацию я погорячился..... У Петка она вроде бы даже поменьше....

Вон Зелина:
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
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куплено в 2014-2019 ))) вот кто наживался на войне. МАРОДЕР?
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Это все тогда куплено что-ли?
Оно реально бы побоку, но:
а) нефиг кричать было о борьбе с олигархами
б) нефиг было строить с себя саму невинность
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Напевно зробив це так, як сивочолий мародер, який порозпихував свій бізнес по сліпих трастах і компаніях своїх любих друзів, залишаючись вигодонабувавачем ?
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напомню вчера пороха дрючили как раз из за переуступки прав, а зеле труба не хочет задать те же вопросы что и пороху?
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Воно йому уже не потрібно Зеленський вийшов з бізнесу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1993
Ф.М. Достоевский в своем "Дневнике Писателя" (1877 года, март,
гл.2, стр.93-95) писал про евреев:
"Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы
некоторые признаки этого "государства в государстве", по крайней мере
хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире
одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их не существовало. "Выйди из народов и оставить
свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и
эксплуатируй, и ожидай, ожидай..." Вот суть идеи этого "государства в
государстве", а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и
таинственные законы, ограждающие эту идею..."

Вони дочекалися. Барани саміі дали різнику у руки ніж.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Стільки порохоботів, а як підримати Петра на допиті, так ніхто і не прийшов.
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А нащо його підтримувати? Він і сам непогано ходить...
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Из бизнеса он может и вышел,а из квартала -нет.
Профессию не поменял,только должность
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Ну і нехай. Але він і надалі оточений людьми Коломойського, який з бізнесу не виходив.
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порохоботы! при порошенке такого не было)))))))))))
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Куда там продажным Ротшыльдам!
Вот переписать на собственного первого помощника - вот настоящее отстранение от бизнеса!
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