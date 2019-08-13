 Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю theБабель.
Відповідаючи на запитання, чому це все сталося з Донбасом, чи відіграв у цьому головну роль Єфремов, Данілов сказав: "Не демонізуйте Сашу. Не робіть з нього героя революції. Це звичайна людина, яка нічого видатного у своєму житті не зробила. Це просто проєкт Російської Федерації. Коли Росія від нас відчепиться? Тоді, коли вона розвалиться. Я говорив у 2014 році про те, що вся ця історія для Росії закінчиться незалежною Ічкерією, незалежним Татарстаном тощо, зрештою Росія розвалиться. Вона тримається лише тоді, коли є якісь зовнішні вороги".
"Росія — це країна, яка все життя воює. Росія ніколи не відповідала за свої слова, дії та вчинки. Ми живемо в цинічному світі, і насправді завдання Путіна — це не Україна. Головне завдання Путіна — це розвал або, якщо хочете, переформатування Європейського Союзу і створення нової геополітичної парадигми, осі Пекін — Москва — Берлін", - додав він.
Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.
Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.
"Когда вы стали губернатором, тут же открыли дела против Ефремова, Тихонова. Что это были за дела? Это финансовые махинации?
Дела появились потому, что зафиксировали факты масштабной коррупции. Этими делами занимался принципиальный следователь МВД - человек, которого выгнали со службы на следующий день после того, как Виктор Ющенко меня убрал с поста главы ОГА. Но в то время даже до судов дело не дошло. МВД, которое тогда возглавлял Юрий Луценко, делам ходу не дало."
В то время МВД ходу не дало и сейчас повторилось тоже самое, только уже с ГПУ. Возглавлял эти органы один и тот же человек - Луценко
Так может, вата=петя+луцик?))
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а что плохого он сделал?
Его уже и домой отпустили,а он даже не бежит.
Знает что ничего не будет ему.
скоро эту всю зелеНую падаль погоним на ростов
Дела местечковые и неинтересные.
То же самое можно и о сторонниках Зе и Пе сказать.
Он говорит что Ефремов ставленник Кучмы поэтому никто его не посадит.
окружаешь себя подонками и предателями
есть люди, которые за кого только не топили
сейчас за рыгов, вчера за Ющенко, за Жюлю
они и вас, пане Володымыр, протопят.
На 36-й день нужно увольнять, как кащеюшку
а ті люди, що було вбито у 14-у на донбасі, то вже забулося
Надо было просто ссылку дать,а то никто интервью не читал.
Даже не интересно обсуждать.
И такая хуцпа каждый день! Каждый день!
Откровенно уже по губам водят. Зебили Ви зробили це разом.
и нада перестать стрелять (сепары стрелять могут, конечно! - наши не могут).
и надо платить пенсии в лугандон.
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спасибо Нашему Зелененькому Солнышку, блд...