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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Данилов (3) Єфремов (264) Путін (10366) Росія (19331) РНБО (548)

 Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії"

Призначений заступник секретаря РНБО Олексій Данілов вважає, що ексглава парламентської фракції ПР Олександр Єфремов став "проєктом Російської Федерації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю theБабель.

Відповідаючи на запитання, чому це все сталося з Донбасом, чи відіграв у цьому головну роль Єфремов, Данілов сказав: "Не демонізуйте Сашу. Не робіть з нього героя революції. Це звичайна людина, яка нічого видатного у своєму житті не зробила. Це просто проєкт Російської Федерації. Коли Росія від нас відчепиться? Тоді, коли вона розвалиться. Я говорив у 2014 році про те, що вся ця історія для Росії закінчиться незалежною Ічкерією, незалежним Татарстаном тощо, зрештою Росія розвалиться. Вона тримається лише тоді, коли є якісь зовнішні вороги".

"Росія — це країна, яка все життя воює. Росія ніколи не відповідала за свої слова, дії та вчинки. Ми живемо в цинічному світі, і насправді завдання Путіна — це не Україна. Головне завдання Путіна — це розвал або, якщо хочете, переформатування Європейського Союзу і створення нової геополітичної парадигми, осі Пекін — Москва — Берлін", - додав він.

Дивіться також: "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142659
 
   
 Топ коментарі
 
этот проект должен сидеть пожизненно за создание лнр
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сашенька ни в чем неувиноват
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я бы уточнил с новогоднего деда мороза образца 1972 года
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то есть ты против, чтоб раша развалилась? Или ты из тех, кто только заглавие читает?
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Кроме слов о Ефремове, Данилов правильно сказал. А Саша - да, таки мудак и место его на нарах.
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Колись за євнуховоча мені сказали поганялово єфремова в ригоанальній банді. Звали його ******. Як на мене, дуже влучно.
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Ну, Саша, я не знал, не местный. Но согласен. Да им и виднее.
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Зельцман=ПОЦ (парень особой ценности).
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Прошу заметить что Ефремов это глава партии регионов,которая имела своего президента и была главной в коалиции.
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нежно то ка... правда? и я обратил внимание))) на классового врага так не скажут)))
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Не слышу проклятий в адрес пети и порохоботов . Почему молчите , слабоумные ?
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хм-м, «зеля=вата», говорите. А может стоило прочитать все интервью? (хотя, о чем это я... главное вовремя облить помоями оппонентов "отца нации" -ПАП)

"Когда вы стали губернатором, тут же открыли дела против Ефремова, Тихонова. Что это были за дела? Это финансовые махинации?
Дела появились потому, что зафиксировали факты масштабной коррупции. Этими делами занимался принципиальный следователь МВД - человек, которого выгнали со службы на следующий день после того, как Виктор Ющенко меня убрал с поста главы ОГА. Но в то время даже до судов дело не дошло. МВД, которое тогда возглавлял Юрий Луценко, делам ходу не дало."
В то время МВД ходу не дало и сейчас повторилось тоже самое, только уже с ГПУ. Возглавлял эти органы один и тот же человек - Луценко
Так может, вата=петя+луцик?))
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Когда эта обрыгоновская, ФСБшно кацапсинская слизь, получит свою законную, заработанную "тяжким трудом" во имя путино-гундяевской выгребной клоаки, пятнашку, без права помилования и пересмотра приговора, за гибель и изломанные судьбы сотен тысяч украинцев.
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Ну милота же... Зробили це разом как говорится.
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"Не демонизируйте Сашу. Не делайте из него героя революции. Это обыкновенный человек, который ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Источник: https://censor.net.ua/n3142659
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а что плохого он сделал?
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Смотря, что в вашем понимании является плохим и хорошим....
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этот проект должен сидеть пожизненно за создание лнр
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Главное что Зеля засудил.
Его уже и домой отпустили,а он даже не бежит.
Знает что ничего не будет ему.
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А что браслет на ноге это гарантия от не сбежать..?? Его снять..как два пальца об асфальт....
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Так. Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 9378 Відпущений при Пепсі Садовник не дасть збрехати... Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 180
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зеЛя - кацапская мразь.
скоро эту всю зелеНую падаль погоним на ростов
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Коли СКОРО? Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 7251 Точніше? САМ поженеш? Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 5052 Чому НЕ ЗАРАЗ?
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Нібито Данілов все правильно говорить, але реальні справи зовсім інші.
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Він із зекоманди, яка відпускає сепарів. Це його справжні справи, а не слова за ліквідацію росії.
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Они с Ефремовым в контрах.
Дела местечковые и неинтересные.
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Вполне может быть.
То же самое можно и о сторонниках Зе и Пе сказать.
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Між СН та ПР є подібні програми, а у ЄС принципово інша програма.
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Его интервью полностью тут не напечатали.
Он говорит что Ефремов ставленник Кучмы поэтому никто его не посадит.
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Понятно...уже значит поняли ...значит скоро...очень скоро красномордого простят....
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в охотники этому ефремке подаваться надо. там помница одного его собрата из их стаи лихо на охоте завалили "спутав с волком". а ведь мог бы тоже щас проблемы создавать. а так "пиф-паф" и нету! )
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да, йа уже выгуглил. тоже мог кучу гадостей стране наделать.
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В первую очередь Кушнарёв мог создать кучу проблем для януковоща и ахметки,за что,очевидно,и поплатился.Как бы он вел себя сейчас мы уже никогда не узнаем.При всем моем невосприятии рыгов считаю,что был он мужиком со стальными яйцами.
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ещё больше проблем чем овощу и ахметке он мог в будущем создать Украине. хорошо шо отстрелили. а от в случае с харьковской крысой - низачот!
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только неворующий Пьетро мог стать заслоном отой оси зла!!!
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Сладкие марсиане мантры махают. Господа любители сладенького, а не кинуться ли вам с горки в омут. От вас тошнит.
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кеша кароший, кешу выпустили из клетки полетать по квартире!
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Когда с мозгами недостача
окружаешь себя подонками и предателями
есть люди, которые за кого только не топили
сейчас за рыгов, вчера за Ющенко, за Жюлю
они и вас, пане Володымыр, протопят.
На 36-й день нужно увольнять, как кащеюшку
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вибачитися, відпустити і ще дати червонопикому грошей..

а ті люди, що було вбито у 14-у на донбасі, то вже забулося
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Казус Данилова уникален - его политическая карьера началась в Луганске, он видел рассвет и закат Партии регионов и точно знает, почему на Донбассе началась война.

Надо было просто ссылку дать,а то никто интервью не читал.
Даже не интересно обсуждать.
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Та писец! Гиви с Моторылой тоже проект Рашки! Зачем их демонизировать??!
И такая хуцпа каждый день! Каждый день!
Откровенно уже по губам водят. Зебили Ви зробили це разом.
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А что они не проект раши ? Или ты знал их раньше ? Не влезь раша и ее пропагандонство этих ушлепков на ТВ , кто знал их ? Это что не проект ? Тоже и с Ефремовым , он пешка , выполнял что скажут . У вас вообще шоколадом все заплыло ? Только шоколад этот с « шоколадного цеха « который вы лижите своему хозяину .
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Не демонізуйте Сашу,він же трохи зеленський
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Иліта АйКью8 у всій красі - НІХТО далі назви статті навіть не намагається читати Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 4700
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Тут Леша прав, только не до конца договаривает.
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т.е. все сводится к тому, что раз у пуцькина "большая геополитика", то сепаров можно выпускать.
и нада перестать стрелять (сепары стрелять могут, конечно! - наши не могут).
и надо платить пенсии в лугандон.

====
спасибо Нашему Зелененькому Солнышку, блд...
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саша с урал-маша нівчєм нє вінават... он проста праєкт...
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Ихремка проста гамасек, причем в натуре. Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 5275 Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 5275 Заступник секретаря РНБО Данілов про Єфремова: "Не демонізуйте Сашу. Це просто проєкт Росії" - Цензор.НЕТ 5275
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Господі, ну кого ж вони там понабирали у те СНБО... Лютий капець!
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