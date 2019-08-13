 В аеропорту Дніпра, перебуваючи на службі, застрелився 41-річний поліцейський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції Дніпропетровської області.
"Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрелив собі у голову з табельного пістолета", - підтвердили в поліції.
Там зазначили, що чоловікові був 41 рік.
Деякі ЗМІ повідомили, що поліцейський нібито надіслав прощальне повідомлення своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення, проте в поліції цей факт коментувати відмовляються, посилаючись на те, що родина просила не турбувати.
Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.