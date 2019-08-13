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 Події
  2003  13
Все про:Дніпропетровськ (1106) Нацполіція (8020) самогубство (282)

 В аеропорту Дніпра, перебуваючи на службі, застрелився 41-річний поліцейський

У відділенні поліції аеропорту "Дніпро" вчинив самогубство співробітник Національної поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції Дніпропетровської області.

"Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрелив собі у голову з табельного пістолета", - підтвердили в поліції.

Там зазначили, що чоловікові був 41 рік.

Деякі ЗМІ повідомили, що поліцейський нібито надіслав прощальне повідомлення своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення, проте в поліції цей факт коментувати відмовляються, посилаючись на те, що родина просила не турбувати.

Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142653
 
 
 Топ коментарі
 
Разные причины бывают .
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если ты не согласен с политикой своего прогнившего министра и зелёных большевиков, то это не выход. Ствол нужно разворачивать в обратном от себя направлении.
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все гораздо хуже,пока в Украине будет такое отношение к человеческой жизни ,в этой стране будет жить реально страшно среди таких людей
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если ты не согласен с политикой своего прогнившего министра и зелёных большевиков, то это не выход. Ствол нужно разворачивать в обратном от себя направлении.
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Знакомая это значит левая жена,и такое бывает ,наверное шантажировать пообещала
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