 Керівника служби котелень "Київгазу" затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Столичною прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України та Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в м. Києві викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника служби газифікованих котелень Філії експлуатації газорозподільних пунктів та газових котелень АТ "Київгаз".

Як зазначається, вказаний посадовець висунув вимогу представнику ОСББ щодо передачі йому неправомірної вигоди у сумі 50 тис гривень за проходження щорічної процедури погодження підключення багатоквартирних житлових будинків до газопостачання в опалювальний період.

Представник ОСББ звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Надалі у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали посадовця "Київгаз" безпосередньо після одержання неправомірної вигоди біля його місця роботи.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-3 КК України.



Фото: Лысенко/Facebook

Слідчі дії тривають.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.