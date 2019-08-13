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Все про:хабар (2711) ГПУ (3139) Київгаз (11) Лисенко (372)

 Керівника служби котелень "Київгазу" затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ. ФОТО

У Києві на хабарі в 50 тис. гривень затримали керівника служби газифікованих котелень АТ "Київгаз".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Столичною прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України та Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в м. Києві викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника служби газифікованих котелень Філії експлуатації газорозподільних пунктів та газових котелень АТ "Київгаз".

Як зазначається, вказаний посадовець висунув вимогу представнику ОСББ щодо передачі йому неправомірної вигоди у сумі 50 тис гривень за проходження щорічної процедури погодження підключення багатоквартирних житлових будинків до газопостачання в опалювальний період.

Керівника служби котелень Київгазу затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ 01

Представник ОСББ звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Надалі у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали посадовця "Київгаз" безпосередньо після одержання неправомірної вигоди біля його місця роботи.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Керівника служби котелень Київгазу затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ 02
Фото: Лысенко/Facebook

Слідчі дії тривають.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Керівника служби котелень Київгазу затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142652
 
 
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короче, кажется, понятно. создается информационный шум из регулярного публикования фактов арестов мелких коррупционеров, что должно формировать позитивный фон - пришел новый президент, эвон как посыпались, расхитители социалистической собственности, проклятые! уверен, анализ количества таких арестов и сумм взяток никакой позитивной динамики не покажет, как брали, так и берут, что взятки, что взяточников. но прокукарекать надо, вот и кукарекают.
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действительно.. на шо їх чипати.. ааа... шоп нє саздавать фон!! Керівника служби котелень "Київгазу" затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8902
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я где-то сказал про "не чипати", а? просто когда читаешь 10 раз на всеукраинском ресурсе новость в духе "сторож старопердыщенского элеватора" с..здыв лантух зерна", это раздражает.
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головний лісник то тобі не старопердищенський елєватор.. ..дерево зараз тирять для продажу не гірше бурштину
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Зеленський може навіть не зламати, а надламати гнилу систему, яку побудовано в Україні дуже давно і забетоновано Януковичем-Порошенко - лише власним прикладом, вимогливістю і принциповістю.
Побачим, як це вийде.
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всіх, хто пов"язаний з соєвою бандою в жодному випадку не допускати до державних установ
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А в опалювальний сезон у ХАЗАВИКІВ-злодіїв буде нова тЄма - Ваш котел/плита/конвертер "лівий", а саме 1/3 від ВСІХ споживачів. ТРЕТИНА. Як? Коли ж вони самі же все підключали, підписували та оформляли. Це без віртуальних труб, матеріалів та робіт за цілком реальні гроші.
А потім ці ж однорукі "люди" підключають "за денюжку" лівих людей
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