 Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія

Держгідрографія видає та підтримує на рівні сучасності колекцію офіційних морських навігаційних карт на води юрисдикції України. Водночас на акваторіях, прилеглих до АР Крим у Чорному та Азовському морях, та українського узбережжя Азовського моря Російська Федерація, всупереч усім міжнародним принципам та нормам, також створює та реалізує електронні навігаційні карти (ЕНК), повідомляє пресслужба Держгідрографії, передає Цензор.НЕТ.
"Такі дії країни-агресора спричинили дублювання ЕНК виробництва України з ЕНК виробництва РФ та створили загрозу для навігації, оскільки таке дублювання під час використання карт у судновому обладнанні (ЕКНІС) може призвести до непередбачуваної поведінки суден та їхнього зіткнення. Наразі існує 32 випадки такого дублювання" , - розповіли у відомстві.
"Ми вже домоглися того, щоб РЕНК PRIMAR не здійснював реалізації російських карт, які мають стовідсоткове покриття українських територіальних вод. Зараз, використовуючи всі наявні способи, збираємося вимагати від РЕНК IC-ENC (Велика Британія) припинення ним реалізації ЕНК російського виробництва на води України. Наступним і вкрай важливим етапом протидії російській агресії є оголошення Україною морського режимного району з метою заборони заходу суден в усі кримські порти та заборони незаконної діяльності РФ у територіальних водах України навколо Кримського півострова", - розповів перший заступник начальника Держгідрографії Богдан Устименко.
"Оголошення режимного району дасть Україні можливість не тільки протидіяти агресору, а й як відповідальній правовій державі забезпечити виконання зобов’язань перед світовою спільнотою одразу в декількох напрямках. Ми зможемо мінімізувати ризики для мореплавців у частині навігаційно-гідрографічного забезпечення. Зняти з України відповідальність за будь-які аварійні події, що можуть статися внаслідок злочинних дій РФ у внутрішніх морських водах та територіальному морі України навколо Кримського півострова. Також звести нанівець спроби росіян з картографування зазначеного регіону", – коментує начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.
"За допомогою зазначених комплексних дії Держгідрографія збирається домогтися вилучення з незаконного обігу електронної картографічної продукції Росії на води України. Крім того, вони дозволять повністю припинити заходження в кримські порти іноземних суден та частково російських суден. Тому Держгідрографія закликає органи державної влади України, українську та міжнародну спільноту долучитися до ініціативи установи і захистити інтереси України та зберегти життя мореплавців", - йдеться в заяві.
А а а)
Фины воевали и не сдали страну.
Трагедия 44-й Киевской стрелковой дивизии cripo.com.ua/events/?p=86669/
нашипутлера - будут Украину за руки и ноги держать, чтобы не допустить блокады! Все свои силы приложат для противодействия, со всех возможных направлений: пасе, обсе, есэ и прочее гэ.
Хотя.... это только слова шо скупил - а не расследует никто похождения Питлера.
https://censor.net.ua/news/3142608/kontrrazvedka_sbu_razoblachila_agenta_spetsslujb_rf_kotoryyi_peredaval_dannye_shpionu_v_genkonsulstve
Вопрос второй - почему при твоем любимом петюне этой инициативы не было?
выc@@комент логике не поддается. Можно поподробнее?
А Украина только выражала протесты.
Это из серии перестать стрелять.
Заспамить или обозвать это у них виртуальная война такая,а в это время происходит то что происходит.
А так шо, мона было?
А зато мы им нагрузили бюджет своим флотом, вон, даже "п.л." "Запорожье" распиливают на металл, так как нетути рублей на обслуживание
Кроме того что эту зону обьявить надо еще и обеспечить.
В 14 году не могли обеспечить только протесты выражали.
А теперь что?
Зе станет на колени и попросит?