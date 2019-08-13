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 Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія

Держгідрографія в межах боротьби з агресією РФ виступила з ініціативою створення морського режимного району навколо окупованого Криму, щоб заборонити заходи суден в усі порти півострова.

Держгідрографія видає та підтримує на рівні сучасності колекцію офіційних морських навігаційних карт на води юрисдикції України. Водночас на акваторіях, прилеглих до АР Крим у Чорному та Азовському морях, та українського узбережжя Азовського моря Російська Федерація, всупереч усім міжнародним принципам та нормам, також створює та реалізує електронні навігаційні карти (ЕНК), повідомляє пресслужба Держгідрографії, передає Цензор.НЕТ.

"Такі дії країни-агресора спричинили дублювання ЕНК виробництва України з ЕНК виробництва РФ та створили загрозу для навігації, оскільки таке дублювання під час використання карт у судновому обладнанні (ЕКНІС) може призвести до непередбачуваної поведінки суден та їхнього зіткнення. Наразі існує 32 випадки такого дублювання" , - розповіли у відомстві.

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"Ми вже домоглися того, щоб РЕНК PRIMAR не здійснював реалізації російських карт, які мають стовідсоткове покриття українських територіальних вод. Зараз, використовуючи всі наявні способи, збираємося вимагати від РЕНК IC-ENC (Велика Британія) припинення ним реалізації ЕНК російського виробництва на води України. Наступним і вкрай важливим етапом протидії російській агресії є оголошення Україною морського режимного району з метою заборони заходу суден в усі кримські порти та заборони незаконної діяльності РФ у територіальних водах України навколо Кримського півострова", - розповів перший заступник начальника Держгідрографії Богдан Устименко.

"Оголошення режимного району дасть Україні можливість не тільки протидіяти агресору, а й як відповідальній правовій державі забезпечити виконання зобов’язань перед світовою спільнотою одразу в декількох напрямках. Ми зможемо мінімізувати ризики для мореплавців у частині навігаційно-гідрографічного забезпечення. Зняти з України відповідальність за будь-які аварійні події, що можуть статися внаслідок злочинних дій РФ у внутрішніх морських водах та територіальному морі України навколо Кримського півострова. Також звести нанівець спроби росіян з картографування зазначеного регіону", – коментує начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

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"За допомогою зазначених комплексних дії Держгідрографія збирається домогтися вилучення з незаконного обігу електронної картографічної продукції Росії на води України. Крім того, вони дозволять повністю припинити заходження в кримські порти іноземних суден та частково російських суден. Тому Держгідрографія закликає органи державної влади України, українську та міжнародну спільноту долучитися до ініціативи установи і захистити інтереси України та зберегти життя мореплавців", - йдеться в заяві.

Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142651
 
   
 Топ коментарі
 
Вашого то ще в 14-му харківські вболівальники "послали" послали. Украина должна объявить морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, - Госгидрография - Цензор.НЕТ 3242
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А толку? Вон прокремлевские суды в Украине скоро заменят Украина на *наваросия* и никто пальцем не пошевелит им мешать
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Шестой год идет а они только проснулись.))
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И послать вашего президента ловить суда.
А а а)
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Вашого то ще в 14-му харківські вболівальники "послали" послали.
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При свині порошенку такого не було... Барига здавав усе *****
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Зроби Пороху бо-бо. Піди і дай свої правдиві свідчення проти нього в СБУ! Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7560
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что на помойке рамблера постный день
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А толку? Вон прокремлевские суды в Украине скоро заменят Украина на *наваросия* и никто пальцем не пошевелит им мешать
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Какие ужасы вы говорите.
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Вижу.Они могут заспамить пост на сайте и это все.
Фины воевали и не сдали страну.
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А разве она была нужна.. на сколько я знаю цель сталина была отодвинуть границу и он ее выполнил взяв Выборг правда ценой огромных жертв.. в том числе 44-я украинская житомирская дивизия погибла там почти вся.
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Получается что украинцы поубивали украинцев в угоду финнам и кацапам на чужой войне Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7563

Трагедия 44-й Киевской стрелковой дивизии cripo.com.ua/events/?p=86669/
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_Европа - партньоры наши путлера - будут Украину за руки и ноги держать, чтобы не допустить блокады! Все свои силы приложат для противодействия, со всех возможных направлений: пасе, обсе, есэ и прочее гэ.
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европа не будет больше патриотами Украины чем сами украинцы.
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Т.е. прописав в в Конституции путь на евроинтеграцию....президент Украины Петр Порошенко тем самым помогал путлеру? Вступить в клуб партнеров куйла?
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Питлер неплохо скупил этих микронов и обсе.
Хотя.... это только слова шо скупил - а не расследует никто похождения Питлера.
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Маю надію, що Зе вже дав вказівку це зробити. Але ж шукаю цю вказівку і не знаходжу Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7558
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бо ти моль.. шо ти там можеш знайти.. диви шоб не прихлопнули
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Це ти поспішаєш, бо я тебе легко можу прибити. Краще не висовуйся із Канади, кацап.
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Как он мог дать указания, если они только выступили с такой инициативой?
Вопрос второй - почему при твоем любимом петюне этой инициативы не было? Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7539
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Тому, що з такою ініціативою звертаються спочатку до президента і не оприлюднюють. Але вам, як росіянину це незрозуміло. Відповідно і це відповідь на друге питання. І третє - я з кацапами не маю бажання спілкуватися. Кінець зв'язку.
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рабсеянин! твой кацапский выc@@ комент логике не поддается. Можно поподробнее?
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Потому что без инициативы с самого начала там была зона Украина по море и воздухоплаввнию,которую захватила россия.
А Украина только выражала протесты.
Это из серии перестать стрелять.
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Сейчас зайди в тему про перемирие там стая на людей за любое слово кидается.
Заспамить или обозвать это у них виртуальная война такая,а в это время происходит то что происходит.
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Зате свиня порошенко.. Навіть не думав вводити любі обмеження проти москалів своїх торгових партнерів
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Не надо пугать зелю морским режимом . Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 1405
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А так шо, мона было?
Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 1911
А зато мы им нагрузили бюджет своим флотом, вон, даже "п.л." "Запорожье" распиливают на металл, так как нетути рублей на обслуживание Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 3312
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Война мультфильмов, карт и прочей рисованной продукции на 5-м году войны разгорелась с новой силой
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а вона ніколи не стихне доки буде агресор.
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Нє, хлопці молодці, такі дії потрібно було провести ще в 2014-му році. Чомусь при Порошенко про таке мовчали. А там реально відмінні ідеї.
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опасный вопрос. Я вот Хасана спросил, а он меня сразу за такой вопрос в кацапы записал
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Чем же он опасный?
Кроме того что эту зону обьявить надо еще и обеспечить.
В 14 году не могли обеспечить только протесты выражали.
А теперь что?
Зе станет на колени и попросит?
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