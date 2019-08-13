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 Події, Суспільство
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Все про:вокзал (72) мінування (470) Укрзалізниця (780)

 Від початку 2019 року залізничні об'єкти "мінували" майже 100 разів, - "Укрзалізниця"

За 7 місяців 2019 року надійшло 96 анонімних повідомлень про замінування залізничних вокзалів і станцій. Під час перевірки жодного вибухового пристрою не виявлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Один з останніх таких випадків трапився 10 серпня, коли невідомий чоловік зателефонував на телефон спецлінії "102" та повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки інформації жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не було знайдено. Водночас правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість повідомлень про замінування об’єктів залізниці зросла у 4,8 раза. Найчастіше зловмисники повідомляли неправдиву інформацію про замінування залізничних станцій Київ-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Львів, Чоп та Одеса.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142644
 
 
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Якщо хтось думає, що з такими братами-сусідами, само розсмокчеться - помиляється, самі не жили і вам не дамо у них в крові, а розповзлося того лайна по цілому світу....
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