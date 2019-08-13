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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (567) Путін (10366) Франція (761) нормандська четвірка (518) Макрон Емманюель (265)

 Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну, а також перспективи роботи в "нормандському форматі", - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін відвідає з одноденним робочим візитом Францію 19 серпня, обговорить із французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонні відносини і ключові міжнародні проблеми, зокрема Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Можу підтвердити, 19 серпня готується робочий візит президента до Франції. Теми очевидні - це, зрозуміло, двостороння російсько-французька співпраця, яка має доволі насичений економічний зміст, це і міжнародні проблеми", - уточнив Пєсков.

"Це, звісно ж, Україна і перспективи продовження роботи в "нормандському форматі", - додав прессекретар президента РФ.

Пєсков наголосив, що "Путін і Макрон традиційно використовують свої зустрічі для детального обміну думками та "звірення годинників" із міжнародних справ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

Він також позитивно оцінив факт нещодавнього телефонного дзвінка президента України президенту РФ, відзначивши налаштованість російського керівництва на діалог.

"Саме по собі спілкування глав держав, цей факт можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", - сказав Пєсков.

Водночас Пєсков зазначив, що "Путін - дуже прагматичний співрозмовник, і для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зателефонував російському колезі Володимиру Путіну 7 серпня у зв'язку із загибеллю українських військових на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142642
 
 
 Топ коментарі
 
Так она, наверное, уже китайская. Пусть они и тушат...
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вот сходу видно сценариста 95 квартала
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Так она, наверное, уже китайская. Пусть они и тушат...
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У него когда моряки утонули , их жен назвал 10$ - шлюхами .
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Еще не обозвал шлюхами жен сдохнувших на лошарике.
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Можете указать на какой минуты звучит о шлюхах? в лом вслушиваться в каждое слово.
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Не включай дурака , винторогий . Гугл тебе в пощь , козломордое !
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Вы идиот? Вас просят по нормальному - укажите на какой минуте в представленном видео звучат слова о 10$-вых шлюхах? там реально ничего толком не разберешь. А верить на слово ни Путину, ни Вам или кому еще либо нет смысла никакого - все тупо и нагло врут.
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Если бы Макрон отменил этот визит, было бы больше толка.
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Какой то макорон с каким то ******
А где же украинци?
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Пропало фсё: конфетки, шоколад,
Корыто...
А скоро (ужас!) пропадёт и "шито-крыто"...
Зебилы, мля!!! Верните Пэцю взад!!!
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вот сходу видно сценариста 95 квартала
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Дивився Квартал разів 5, не більше. Взагалі ТБ не люблю.
"Сватів" не дивився, "Слугу..." теж.
І що?
Мене не творчість Зеленського цікавить, а особа і життєві принципи.
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а в нього є життєві принципи ? ))))))))))))))))))
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Україна перетворюється на пианіну для пісюніста.
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проте 13 500 000 слухачів все одно будуть перед екранами аплодувати своїми пісюнами.
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На жаль - так. Я не фанат Петра Олексійовича, але за його президентства такого не пригадаю.
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Oljik
Україна - більше не суб"єкт.
Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну, а також перспективи роботи в "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2822

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на Лиге Смеха будут, или на пляже где то в Одессе
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Вместе с тем Песков отметил, что "Путин - весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора". Короче , он признал , путин -ху@ло .
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Пусть попытается прощупать *****. Там, где у ***** особенно подгорает - там и надо усиливать санкции.
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_Враг Украины со своим союзником и недругом Украины о чём-то договариваются между за спиной Украины. Замышляют пользу нанести, понятное дело...
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рашистские кровавые рвачи Украины обсудять со своими французкими подельниками в Европе ,как же на назвать кровопролитие,которое они создали в Украине без участия Укрины....
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То ***** у нього кумір, то Капоне ідол... Дегенерати.
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А при Порошенку про Україну без України не говорили!
Зє!біл! Ти зробив це разом!
Зє! Радій! Пишайся!
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Традиційна нацмародерська брехня. Простий пошук в Гуглі за 2018 рік видає:
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил он.
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Самый лучший способ остановить войну на Донбассе из реалистичных это снова развести силы в разные стороны как при втором Минске и поставить между ними миротворцев ООН чтобы никто не лез в серую зону.
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Вето в совбезе и привет, пишите в спортлото.
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Нет.
Но его наверное придется отдать как мы Карелию.
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Если вы с Манергеймом Карелию отдали то с такими кадрами как Порошенко или Зеленский в случае попытки наступления на Крым утратит государственность.. поэтому воевать не реалистично.. только дипломатическим путем.
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Ты не пойдешь в военкомат.. содержать полусирот детей атошников ты тоже не будешь.. ты будешь сидеть на проперженном диване и постить картинки.. ты ничтожество и это факт.
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Мокша, останнім часом я погано розумію кацапський йазик.
Напиши будь ласка теж саме українською.
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Более всего напрягает , шо наши дела обсуждают без нас .Нужно вернуть ядерное оружие ,.
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Без України... Нушо, зєлібоби, ви зробили їх разом?
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друзья! давайте потихоньку разделять нашу Украину, и эту свору пархатых клоунов95 и лакеев. пусть они живут своей виртуальной жизнью, изображают из себя ************, партию зебил73, шпикера, шифера и прочих артистов, а нам нужно создавать альтернативные органы власти и управлять страной адекватно ситуации. если будут вмешиваться в жизнь нашей страны-билет на Тель Авив через Ростов.
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Не стоит спешить пускай 73% на своей шкуре почуствуют все прелести власти временщиков. Цены, тарифы, курс доллара, "просто перестать стрелять", "будемо саджати", дороги, мосты, да всего не перечислить...
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займись пока переездом на броварской проспект убогий. нет у тебя здесь друзей . одни собутыльники .
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это ты мне, телка? что за проспект, тебя там прут? глотаешь или сплевываешь?
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Може, ще треба додати - "йди полякам мити сортири статевою ганчіркою"?
Саме так типово кажуть кацапи з-за поребрика. Збіг?
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Ви серйозно вважаєте, що нас бентежать майбутні борошна з-за того, що ви пере-вважали?
Ось сидимо, пишемо коменти в нема, а нам на банківські рахування крапають бабці з контрабасу та бурштину?
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Тут виникає питання... В тебе вдома (ну там де ти мешкаєш) унітазу нема?
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Якщо статева ганчірка - нормальний туалетний інструмент... Мабуть, унітазу таки ніт.
До ванни, мила та сечалки в казані-рязані теж "не привыкши". І ухвалювати привидів вранці та ввечері
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...и перспективы продолжения работы в "нормандском формате"
так нормандский, оказывается, еще работает?
кто бы знал, если бы ершик все всем не втолковал....
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Больше всего меня удивляет , шо порохоботы и козломордые вещают об одном .
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это лишь оказывает что путин понимает днр и лнр не удержать. вот и начинает искать выход. почему не удержать? все просто кремлевские серьезно обеспокоены что Украина начнет строить правовое государство а это смерть всякому там русскому миру везде на территории бывшего ссср. плюс митинги в россии . процесс запущен его не остановить . путин вовсе не дурак. если не решит вопрос решат вопрос с ним .
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