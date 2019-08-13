 Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну, а також перспективи роботи в "нормандському форматі", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Можу підтвердити, 19 серпня готується робочий візит президента до Франції. Теми очевидні - це, зрозуміло, двостороння російсько-французька співпраця, яка має доволі насичений економічний зміст, це і міжнародні проблеми", - уточнив Пєсков.
"Це, звісно ж, Україна і перспективи продовження роботи в "нормандському форматі", - додав прессекретар президента РФ.
Пєсков наголосив, що "Путін і Макрон традиційно використовують свої зустрічі для детального обміну думками та "звірення годинників" із міжнародних справ".
Він також позитивно оцінив факт нещодавнього телефонного дзвінка президента України президенту РФ, відзначивши налаштованість російського керівництва на діалог.
"Саме по собі спілкування глав держав, цей факт можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", - сказав Пєсков.
Водночас Пєсков зазначив, що "Путін - дуже прагматичний співрозмовник, і для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зателефонував російському колезі Володимиру Путіну 7 серпня у зв'язку із загибеллю українських військових на Донбасі.
А где же украинци?
Корыто...
А скоро (ужас!) пропадёт и "шито-крыто"...
Зебилы, мля!!! Верните Пэцю взад!!!
"Сватів" не дивився, "Слугу..." теж.
І що?
Мене не творчість Зеленського цікавить, а особа і життєві принципи.
Україна - більше не суб"єкт.
Зє!біл! Ти зробив це разом!
Зє! Радій! Пишайся!
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи.
"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил он.
Но его наверное придется отдать как мы Карелию.
Напиши будь ласка теж саме українською.
Саме так типово кажуть кацапи з-за поребрика. Збіг?
Ось сидимо, пишемо коменти в нема, а нам на банківські рахування крапають бабці з контрабасу та бурштину?
До ванни, мила та сечалки в казані-рязані теж "не привыкши". І ухвалювати привидів вранці та ввечері
так нормандский, оказывается, еще работает?
кто бы знал, если бы ершик все всем не втолковал....