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 Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики. Її очолив Богдан

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики.

Відповідний указ №595/2019 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Комісія складається із 14 осіб, очолює її голова Офісу президента Андрій Богдан.

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Зокрема, до комісії увійшли: керівник апарату ОП Олексій Дніпров, професор Львівської національної академії мистецтв Андрій Бокотей, член Українського геральдичного товариства Віктор Бузало, глава Українського геральдичного товариства Андрій Гречило, директор Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Копиленко, президента Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, глава міжнародної громадської організації "Родина Мазеп" Ігор Мазепа, член Ради волонтерів при Міноборони Олександр Мацько, координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко, голова Департаменту з питань громадянства, помилування і держнагород ОП Андрій Осідак, керівник Головного управління військової безпеки ОПУ Олексій Покотило, старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ Юрій Савчук, член Українського геральдичного товариства Микола Чмир.

Крім того, Зеленський виключив з комісії відомих представників: Ігоря Райніна, Юрія Бірюкова, Віталія Гайдукевича, Ростислава Павленка, Тетяну Ричкову, Юрія Стеця, Ірину Фріз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142641
 
 
 Топ коментарі
 
Це значно поліпшить життя українців Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики - Цензор.НЕТ 75
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Вова , это очень важно . Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики - Цензор.НЕТ 4587 Сложно нашему народу строить новую жизнь , когда лоб крепкий и грабли надёжные .
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Це значно поліпшить життя українців Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики - Цензор.НЕТ 75
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а зачем - уже ведь проголосовали - хватит
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орден в виде телефона со словами "за храбрость" себе уже отлил?
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А цей тут яким боком - "...президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень..." Источник: https://censor.net.ua/n3142641
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Меня больше волнует каким боком тут Богдан? пусть скрепки на стол своему боссу носит....
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а богдан разве по собственному желанию не накатал заявление? так, его "ушли" или он такой талановитий, что геральдике без него гаплык?
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Бурят буде керувати українською геральдікою, коли храми Тенгрі повідкривають?
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геральдики )))))))) стриптизерша это слово будет учить неделю как минимум.
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Почему лысого или Лену еще никуда не пристроили? у него же наверняка есть эстэтические чуйства )
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Здрастє! Як це не пристроїли?! Ленка з кожної праски повідомляє, "Що мені личіть її коХання"! А у лисого від прєзєлєнських цілунків приключився псоріаз.
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хлебные такие места у комиссии по наградам.
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наивысшей наградой теперь наверное будет бочка варенья да корзина печенья с медалькой "за переговоры с той стороной" трех степеней с закруткой на спине... Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики - Цензор.НЕТ 4712
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Соєві нацюцюрники аж кип'ятком пісяют на кожну новину, де є Зеленський. Бо це ж підробіток.
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