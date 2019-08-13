 КПВВ "Станиця-Луганська" працюватиме щодня до 18:00 через розмінування, - штаб ООС

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що КПВВ із 12 серпня функціонує щодня тільки до 18:00.

"Після зазначеного часу пропуск через КПВВ "Станиця-Луганська" не здійснюватиметься у зв'язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування і потенційною загрозою для життя і здоров'я цивільного населення. Командування Об'єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було ухвалено "згідно з рішенням Командувача Об'єднаних сил і з метою збереження життя і здоров'я цивільного населення".

"За інформацією української сторони СЦКК, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець", - пояснили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває розмінування навколо зруйнованого моста біля Станиці Луганської, - ОБСЄ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".