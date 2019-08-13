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 КПВВ "Станиця-Луганська" працюватиме щодня до 18:00 через розмінування, - штаб ООС

Контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця-Луганська" з 12 серпня працюватиме за скороченим режимом роботи.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що КПВВ із 12 серпня функціонує щодня тільки до 18:00.

"Після зазначеного часу пропуск через КПВВ "Станиця-Луганська" не здійснюватиметься у зв'язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування і потенційною загрозою для життя і здоров'я цивільного населення. Командування Об'єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було ухвалено "згідно з рішенням Командувача Об'єднаних сил і з метою збереження життя і здоров'я цивільного населення".

"За інформацією української сторони СЦКК, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець", - пояснили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває розмінування навколо зруйнованого моста біля Станиці Луганської, - ОБСЄ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142638
 
 
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Смешно . Помогаем вате выжить в русском мире . Когда начнём себя уважать ?
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КПВВ "Станиця-Луганська" працюватиме щодня до 18:00 через розмінування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8475КПВВ "Станиця-Луганська" працюватиме щодня до 18:00 через розмінування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7537КПВВ "Станиця-Луганська" працюватиме щодня до 18:00 через розмінування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5619КПВВ "Станиця-Луганська" працюватиме щодня до 18:00 через розмінування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9056

Криворізькі нацгвардійці повернулися до постійного пункту дислокації 21-ї окремої бригади після тримісячної ротації у зоні ООС. 13 серпня колону військової техніки зустрічали рідні та друзі гвардійців....Про це повідомляє пресслужба військової частини 3011.
З поверненням!
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Краще закривайте вдень і відкривайте після 18:00
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