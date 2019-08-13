 Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомляє прокуратура АР Крим.
"Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.
Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".
А на параше и в Украине сейчас - сцарь.
09.08.19 Маріупольський суд випустив із СІЗО двох
терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч…08.08.19 Суд
виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення
Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку.…07.06.19 Суд поновив на посадах
3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію
- племінник Ківалова; - син кума
Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом
член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова
ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів
Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів -
у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
Украина представляет собой парламентско-президентскую республику
В украинской системе государственной власти осуществляется принцип разделения властей, т.е государственная власть разделена на три независимые друг от друга ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
Конституционные полномочия президента Украины
По отношению к судебной системеназначает на должности и освобождает от должностей треть состава Конституционного Суда Украины;создаёт суды в определённом законом порядке, имеет право обратиться в Конституционный Суд Украины для решения вопросов о конституционности законов и иных правовых актов Верховной Рады Украины, актов Кабинета министров Украины, действующих международных договоров Украины или тех международных договоров, которые вносятся в Верховную Раду Украины для дачи согласия на их обязательность, а также для официального толкования Конституции и законов Украины;
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань
Головою Адміністрації Президента було призначено Бориса Ложкіна... Його заступником став Олексій Філатов ...Головним завданням Олексія Філатова на державній службі стало забезпечення проведення судової реформи. Він виступав координатором Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при президенті України. До її складу увійшли міністри, голови судів, юристи, правозахисники, науковці, громадські діячі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
Судова реформа в Україні - сукупність законодавчих, інституційних та кадрових змін, спрямованих на покращення Судової системи України.
Реформу було розпочато у 2014 році після Революції гідності та позачергових виборів Президента України. Мета реформи - привести судочинство України до європейських стандартів та забезпечити захист прав, свобод та законних інтересів громадян шляхом своєчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства права.[1]
Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
Преступные судьи какие были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом -Иудой все те же, да они такие же остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их, после сбежавшего в паРашу ЗЭКА не сильно трогал Порхатый.. А теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из перекрашенных бандитов экс -рыгоАналов, капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и просепаратистов.
22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області
https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
які ще удмурти ?
Новий власник судна повинен перевіряти що йому продають.