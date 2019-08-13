EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  5943  167
Все про:контрабанда (972) корабель (554) суд (5420) Херсон (259)

 Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Херсонський міський суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомляє прокуратура АР Крим.

"Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Читайте також: Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142636
 
 
 Топ коментарі
 
судей надо просто менять - 100 % всех которые сейчас есть - как то так
 показати весь коментар
 
а дети у тебя не от Петра случаем ?))))
 показати весь коментар
 
всех судей нужно было истребить ещё в 2014.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Щось не пам"ятаю того часу коли було по іншому.
 показати весь коментар
 
 
Вынести решение против мышебратьев? Что вы, как можно!
 показати весь коментар
 
 
Як міг нинішній президент це допустити?! Хоча нічого дивного, для нього і його команди власники танкера свої люди.
 показати весь коментар
 
 
То добре шо не заарештували бо ж путін нападе
 показати весь коментар
 
 
***** не нападе, поки не почнуть міняти його кадри в державному управлінні, силових органах та судах.
 показати весь коментар
 
 
черговий прояв судової рехворми Порошенко. Корупціонери, контрабандисти, сєпари і всяка наволоч, яка наживається на державі почувають себе досить захищеними в порівнянні з захистниками України.
 показати весь коментар
 
 
Так узаконив це Порошенко. І так буде доки не поміняються закони та не введеться відповідальність судей.
 показати весь коментар
 
 
Узаконивало ранее ВРУ в Украине.
А на параше и в Украине сейчас - сцарь.
 показати весь коментар
 
 
Ну, щас судей назначат сплошь патриотов, уважающих закон и презирающих коррупцию. Какие вы все-таки все зебилы тупые...
 показати весь коментар
 
Шоколадный мародер провел судебную реформу, кто то еще сомневается что Петя сливал страну? При этом СБУ которое сейчас подчиняется Зеленскому ходатайствовало об аресте. Так кто патриот а кто путинская шоколадная шавка ?!
 показати весь коментар
 
 
если бы был закон в Украине о запрете вхождения в территориальные воды Украины гражданских и военных суден РФ без согласования с Украиной и уголовная ответственность за это то б эту баржу бы арестовали бы
 показати весь коментар
 
 
зелене бид.о зробило це разом зі своїм недолугим і нікчемним ************, бо судді добре засвоїли чия зараз влада. А влада зараз свсобача.
 показати весь коментар
 
Что тут скажешь? Почему СБУ не занимается судьями которые уже не скрывают что работают на кремль? Или в СБУ уже не осталось проукраинских работников тоже?
 показати весь коментар
 
 
Когда органы власти заполонила фсбшная агентура, у украинского народа остается единственное средство защиты - отстрел и ликвидация
 показати весь коментар
 
 
Файну судову реформу провів петя! Наша пісня гарна нова !
09.08.19 Маріупольський суд випустив із СІЗО двох
терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч…08.08.19 Суд
виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення
Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку.…07.06.19 Суд поновив на посадах
3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію
 показати весь коментар
 
 
" В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли:
- племінник Ківалова; - син кума
Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом
член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова
ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів
Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів -
у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
 показати весь коментар
 
 
а тебе, ЗЕбилло тупорылое лень открыть Конституцию и прочесть полномочия? ну на, лошидло зубожилое!

Украина представляет собой парламентско-президентскую республику
В украинской системе государственной власти осуществляется принцип разделения властей, т.е государственная власть разделена на три независимые друг от друга ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

Конституционные полномочия президента Украины
По отношению к судебной системеназначает на должности и освобождает от должностей треть состава Конституционного Суда Украины;создаёт суды в определённом законом порядке, имеет право обратиться в Конституционный Суд Украины для решения вопросов о конституционности законов и иных правовых актов Верховной Рады Украины, актов Кабинета министров Украины, действующих международных договоров Украины или тех международных договоров, которые вносятся в Верховную Раду Украины для дачи согласия на их обязательность, а также для официального толкования Конституции и законов Украины;
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Правда очі коле ? На тебе, чорноротого, треба намордник одягти. Для чого ти мені оцю свою соєву облуду тулиш ? Читай і відповідай, рошеномізке, на кому відповідальність за провал судової реформи ?

В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань
Головою Адміністрації Президента було призначено Бориса Ложкіна... Його заступником став Олексій Філатов ...Головним завданням Олексія Філатова на державній службі стало забезпечення проведення судової реформи. Він виступав координатором Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при президенті України. До її складу увійшли міністри, голови судів, юристи, правозахисники, науковці, громадські діячі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
 показати весь коментар
 
 
шо ж ты так сердишься? ты путаешь законы и предвыборные лозунги?
 показати весь коментар
 
Мене бісять упороті чорнороті недоумки, які ектраполюють парашенківські лицемірство і облуду. Нічого я не плутаю. Ти вважаєш, що судова реформа, ініційована і запроваджена САМЕ ПОРОШЕНКОМ, залишилася лише його передвиборчою обіцянкою ?
Судова реформа в Україні - сукупність законодавчих, інституційних та кадрових змін, спрямованих на покращення Судової системи України.
Реформу було розпочато у 2014 році після Революції гідності та позачергових виборів Президента України. Мета реформи - привести судочинство України до європейських стандартів та забезпечити захист прав, свобод та законних інтересів громадян шляхом своєчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства права.[1]

Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
 показати весь коментар
 
їм в Трускавці не ту конституцію показували. Манька Облігаця лекції читала, а Верка Конституція не приїхала на лекцію
 показати весь коментар
 
Он был с самого начала становления Украины, когда она еще была богата. Поэтому у него столько всего "заработанного".
 показати весь коментар
 
 
Хм... Зебил, а тебе сколько то лет?))) Ты не задавал себе вопрос, почему в "богатой" стране ЖРАТЬ было нечего и в магазинах пусто было?))) И почему эта "богатая" страна тогда развалилась???
 показати весь коментар
 
Турчинов, а до нього Янукович, а до нього Ющенко, а до нього Кучма, а до нього Кравчук
 показати весь коментар
 
 
Давайте смотреть правде прямо в глаза. Судья сама не решилась бы вынести такое антиукраинское и незаконное решение без указания сверху даже за любые деньги. То же самое почему против таких судей не выдвигают обвинение высшие инстанции.
 показати весь коментар
 
 
От і поясни це Александру Ивановичу. Я теж у цьому впевнений.
 показати весь коментар
 
мало того что в этой прокуратуре российские предатели так они еще пишут на иностранном языке нарушая закон Украины для государственных служащих.
 показати весь коментар
 
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА януковича, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - бандитам то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло.
Преступные судьи какие были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом -Иудой все те же, да они такие же остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их, после сбежавшего в паРашу ЗЭКА не сильно трогал Порхатый.. А теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из перекрашенных бандитов экс -рыгоАналов, капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и просепаратистов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
хворе але дуже жадібне створіння
 показати весь коментар
 
Нє, це, перемога Сивочолого! Його справа діє, закледені ним лічинки дожирають Україну.
 показати весь коментар
 
 
при таких раскладах пора открывать воду в крым? Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8183 Lvbnhj так ?
 показати весь коментар
 
 
вам татарським путінським посіпакам автономія обломиться..=)))
 показати весь коментар
 
 
судебный произвол в воюющей стране..., где там заседания СНБО, или нам по-прежнему ничего не угрожает...
 показати весь коментар
 
а коли засєланіє СНБО шось вирішувало?
 показати весь коментар
 
Юридически войны нет а суды действуют исключительно в юридическом поле..
 показати весь коментар
 
 
зелене бид.о, ви зробили це разом.. Ви задоволлені? аби тільки не Порошенко?
 показати весь коментар
 
так це і є результат правління Порошенко. Закони підписував він з вірним Парубієм і призначення суддів підписано особисто Порошенком.
 показати весь коментар
 
 
Якось все воно робиться синхронно останнім часом - всі рішення судів на користь окупанта і колаборантів . Пороха вже немає біля корита , значить всі команди йдуть від новообраного.
 показати весь коментар
 
И хоть бы один нераб вышел на протесты. Пока кто то не заплатит то нерабы молча будут сидеть дома и смеяться как кацапы на митингах снимают на камеры
 показати весь коментар
 
Зато евробляхеров которые за свои деньги насобирали на злыденной зарплате по пару тысяч долларов на старенькие машины готовятся по полной программе иметь. Вы правда все еще будете утверждать что в Украине была революция, а не обычная смена одного олигофрена на другого?
 показати весь коментар
 
 
судьи в Украине будут делать все для ее развала и прозябания, потому что порядок и верховенство права - это для них смертный приговор!
 показати весь коментар
 
 
Провал судової реформи звісно ж на сивочолом мародері, а співпраця з окупантом процвітала за його правляння 5 років, до речі
22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області

https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
 показати весь коментар
 
 
фірташ каншна ще той парєнь, але удмурдів не запрошував, як Пєтя до Криму
 показати весь коментар
 
фірташ - колаборант, як і і парашенко

які ще удмурти ?
 показати весь коментар
 
И правильно сделал, у судна новый владелец и он не должен отвечать за преступления предыдущего владельца.
 показати весь коментар
 
Хтось купив з рук велосипед, потім з'ясувалось що він вкрадений, суд його забирає у нового власника. Так?

Новий власник судна повинен перевіряти що йому продають.
 показати весь коментар
 
 
А чему удивляться?! Порошенко так и не реформировал судебную систему, как была она коррупционной, так и осталась. Судьи сейчас утверждены пожизненно и долго еще будут вершить правосудие в интересах сепаров и коррупционеров.
 показати весь коментар
 
 
Херсонско-рошеновский суд отказал в аресте судна "Мрия-Вилга".Пиз..ец полный
 показати весь коментар
 
а где зелеНая сопля?!опять на пляже барыжит?!?
 показати весь коментар
 
 
Давно приспело время эти судебные прогнившие, перекупленные кацапсинскими клакерами, корупционные клоаки, выгребать до донышка, до последней секретутки, как сельские нужники. С запретом работать на гос. службе деткам и внукам этой духовно сифилитической гнилой камарильи, которая, своим беспределом, гноит общество и государство.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору