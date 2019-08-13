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Все про:націоналізація (101) Данилюк (57) Приватбанк (284)

 Майбутнє "Приватбанку" залежить від судової системи, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що майбутнє "ПриватБанку" залежить від рішень судів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я вважаю, що з якого боку не подивитися на це питання, звичайно, є загрози. Або це фінансова загроза, або загроза довіри до судової системи - можна з різних сторін це оцінювати. Але я пропоную на це дивитися з такої позиції: рішення ухвалюватимуть суди, все залежить від судової системи", - сказав Данилюк.

Під час націоналізації ПриватБанку Данилюк був міністром фінансів України і брав безпосередню участь у процесі націоналізації "ПриватБанку". Данилюк зазначив, що рішення про націоналізацію банку "з огляду на інформацію від Нацбанку, було правильним".

"Ми подивилися на банк, у якому 22 млн клієнтів, у якому працює майже весь малий та середній бізнес. Ми розуміли системність цього рішення і тоді прийняли рішення націоналізувати його. Коли я представляв цей кейс на РНБО і на уряді, я зазначав, що націоналізація - це також певні ризики на майбутнє. Але через системність та боязнь ризиків, було прийнято рішення його націоналізувати", - сказав Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк подав новий позов проти Коломойського на 4,26 млрд грн

Секретар РНБО додав, що після націоналізації не спілкувався з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142630
 
 
 Топ коментарі
 
Приват банк был лидером в Украине , пока туда не влезло рыло поросячье , теперь это подобие ощадбанка .А вы заметили как выросли услуги Новой Почты . после наезда поросячих ?
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Якщо ти пролетів - це твої проблеми. Я тримаюсь осторонь привату і навіть не помітив що там з ним сталося. І пенсію Грося підняв так що сам не повірив.
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То ж, когда было? Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8298 А теперь все наоборот.
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Петя захотел уничтожить Коломойского и отобрал Приват банк,за Петины хотелки заплатила вся Украина миллиарды гривень,налогов и недоплат к зарплатам и пенсиям,очень дорого Петя обошелся с его заскоками
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Зебил, расскажи это МВФ, Всемирному банку, Госдепу и Совету Европы. Все они в один голос говорили, что перевод Привата в госсобственность - единственно верный шаг в сложившейся ситуации.
А сложившуюся ситуацию подтвердил международный аудит.

Так что твои пролетарские фантазии про "просто взять и поделить" мимо кассы.
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Правильно, Петя их послушал. И заработал на этом. Или петики сомневаются в способностях своего шефа?
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Шо,ШО?
МВФ,Всемирный банк и Госдеп с советом европы просили Петю с Беней вечерком вывести деньги из Приватбанка в неизвестном направлении,а долг повесить на всех граждан Украины?А ссылочку тоже дашь или ты из тех дебилов,которые каждое повышение цен в Украине оправдывают требованием МВФ,которых никогда не было
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Ну я не сомневался, что твое рагульное мнение зиждется исключительно на твоем рагульном понимании жизни.

Считай что да - лично просили. Хотя в междкнародной практике это называется "настойчиво рекомендовали" и "выдвигали требование".
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Якщо ти пролетів - це твої проблеми. Я тримаюсь осторонь привату і навіть не помітив що там з ним сталося. І пенсію Грося підняв так що сам не повірив.
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я никогда не держал деньги в приват,ты комментарий еще прочитай,может поймешь,что долг приватбанка Порошенко и Гонтарева повесили на ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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Люмпене, вибори вже давно пройшли, а ти ще досі користуєшся використаними агітаційними матеріалами з сортиру. Чи до цих пір не можеш вийти з запою?
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НУ ВСЕ - БЕНЯ ПОБЕДИЛ - ТЕПЕРЬ НЕ ОДНОГО КРЕДИТА УКРАИНА КАК СТРАНА НЕ ПОЛУЧИТ
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Т.е. от правосудия ничего не зависит. Зависит только от того заведет ЗЕ судей Коломоского или нет.
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Приват банк был лидером в Украине , пока туда не влезло рыло поросячье , теперь это подобие ощадбанка .А вы заметили как выросли услуги Новой Почты . после наезда поросячих ?
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Все это говорит об одном - крышевании .
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Нахрен вона кому упала, разом з тупарилими керуниками. Докерували пошту до ручки.
Зато які в них в кИєві зарплати, а які моднячі борідки, туфельки начищені, губки напомажені - красота. А в селі не можуть тупарилі бездарі організувати роботу хоч на 30%.
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Т.е. логика и информация у тела отсутствует)))))
И там такие все!
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"конечно, есть угрозы")))) до апреля 2019 не было, теперь появилась?
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рошен победа 8%,ты дурачок? Майбутнє "Приватбанку" залежить від судової системи, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5045можешь не отвечать
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