 Майбутнє "Приватбанку" залежить від судової системи, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я вважаю, що з якого боку не подивитися на це питання, звичайно, є загрози. Або це фінансова загроза, або загроза довіри до судової системи - можна з різних сторін це оцінювати. Але я пропоную на це дивитися з такої позиції: рішення ухвалюватимуть суди, все залежить від судової системи", - сказав Данилюк.

Під час націоналізації ПриватБанку Данилюк був міністром фінансів України і брав безпосередню участь у процесі націоналізації "ПриватБанку". Данилюк зазначив, що рішення про націоналізацію банку "з огляду на інформацію від Нацбанку, було правильним".

"Ми подивилися на банк, у якому 22 млн клієнтів, у якому працює майже весь малий та середній бізнес. Ми розуміли системність цього рішення і тоді прийняли рішення націоналізувати його. Коли я представляв цей кейс на РНБО і на уряді, я зазначав, що націоналізація - це також певні ризики на майбутнє. Але через системність та боязнь ризиків, було прийнято рішення його націоналізувати", - сказав Данилюк.

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Секретар РНБО додав, що після націоналізації не спілкувався з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".