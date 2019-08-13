EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  10073  122
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2383) РНБО (544) Донбас (12738) перемир'я (416) Данилюк Олександр (317) операція Об'єднаних сил (1468)

 "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі

В Офісі Президента існує "дорожня карта" щодо припинення війни на Донбасі.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC, коментуючи ситуацію на Донбасі і плани з припинення війни, передає Цензор.НЕТ.

"Там (щодо Донбасу. - Ред.) є комплекс заходів. Тому що будь-яка ідея, яку ми озвучили, вона одна не спрацює. Вона в будь-якому випадку буде вимагати комплекс заходів, а також розуміння, чого ми очікуємо і від іншої сторони", - заявив Данилюк.

Відповідаючи на запитання про "дорожню карту" президента Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі і наявності перемир'я в регіоні, він зазначив: "Так, ("дорожня карта". - Ред.) існує, звичайно. Все, що стосується Донбасу, - напрацьовано у певні кроки. Є гуманітарний план Зеленського, який у принципі реалізовується. Ви бачите, що відбувається? Перемир'я досягнуто? Досягнуто. Треба розуміти, що коли домовлялися про перемир'я, ми усвідомлювали, що будуть намагання його зірвати. На жаль, все дуже просто зруйнувати через провокації. Якщо ви порівняєте статистику (хоча, це не можна називати таким словом), як мінімум, обстрілів, і на жаль, кількість поранених і загиблих, то ви зрозумієте, що ситуація дуже сильно відрізняється".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 10 разів атакував позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

7 серпня начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені з початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн (Роман Романенко) загинув, один зазнав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі. Сьогодні його тіло передали українській стороні. 13 серпня в лікарні помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142626
 
 
 Топ коментарі
 
А 8 ВОСЕМЬ убитых и больше двух десятков раненных ето входит в условия перемирия? Перемирие достигнуто, - Данилюк о Донбассе - Цензор.НЕТ 2175
 показати весь коментар
 
У нас мнение поповоду вас зебилоидов непоменялось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
В дорожную карту включили одностороннюю гибель наших солдат ! Ну ни ********* ?
 показати весь коментар
 
 
"Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк/ Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор /Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков/ Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"./ Путін прокоментував заяву Зеленського щодо Донбасу 20 червня 2019 «Талановита людина (Зеленський). Я пам'ятаю його виступ на КВН, десь у 2000-х роках, у середині - все це було талановито й смішно».
 показати весь коментар
 
 
а йому що..віін в Києві сидить.сраку гріє
 показати весь коментар
 
Проте, пам'ятаю, як один сивий підор багато обіцяв і нічого не робив, крім "кришування". Тому чекатиму реальних справ.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы считают, что тысячи погибших и пропавших без вести при Порошенко это нормально.
 показати весь коментар
 
воякам проголосовавшим за Зе сказали спасибо... "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 8647



"Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6367 Falcon

@falconua

·34 мин

Хм. За весь час, як ми в секторі - з квітня місяця - нам не привозили ніяких фруктів, жодного яблука
 показати весь коментар
 
 
Приехал бы хоть раз на похороны украинских героев, посмотрел в глаза их родным, и рассказал бы им про достигнутое перемирие...
 показати весь коментар
 
 
Млять ну чого так... одни дов#айоби при владі змінюються іньшими дов#айобами.... ще гіршими іноді!!!
Перемир'я воно досягнуло!!! Накуй у відставку після таких слів має піти!!!
 показати весь коментар
 
 
цинізм вищого гатунку ((.
Дуже шкода, що там в вас на банковій не стріляють, а то б вам таке перемир"я та навіки вічні шоб було.
А то може на Донбас свої оХВіси попереносите?? Ні? І новий президентський, і РНБО, ну, так би мовити, поближче до реальних подій..
Сцуки кляті..
 показати весь коментар
 
 
Бл*, от ****-дибіл. Вибачаюся за мій французький, але інших слів я не можу підібрати
 показати весь коментар
 
 
чем дальше от линии фронта, тем ближе перемирие....
 показати весь коментар
 
 
данилюк імпотент. Який з нього секретар РНБО??!!! Слизняк бесхребетний, нікчема. Тьху !!
 показати весь коментар
 
 
ОГЛАСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЕСЬ СПИСОК ЗА ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО.
Если это Чуйский план то это одно, если Ганжа то это совершенно другое.
Котакбас Данилюк шёп борма? "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 7
 показати весь коментар
 
там вам не тут. в каманде зебилов одни п"дарасы.
 показати весь коментар
 
 
Не жителі Йорданської долини гинуть , а гої , тому можна вважати що перемиря досягнуто.
 показати весь коментар
 
 
А что этот заместитель кагального Клоуненка курит?
Наши Воины гибнут, а для сего замаскированного "англичанина" это достижение?
...ля, какое же дерьмо выбрали 73% дебилов...
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору