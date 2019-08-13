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Все про:дороги (766) Київ (6381) Одеса (2023) будівництво (408) траса (31)

 Трасу Київ-Одеса перекриють через будівництво пішохідного переходу

На Київщині в ніч з 13 на 14 серпня перекриють трасу Київ-Одеса через будівництво пішохідного переходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що в ніч на 14 серпня тимчасово обмежать рух автодорогою М-05 Київ-Одеса в зв'язку з будівництвом надземного пішохідного переходу. У поліції уточнили, що рух обмежать у напрямку з Одеси до Києва.

"Ремонтні роботи проводитимуться з 13 на 14 серпня поточного року в нічний час (з 00:00 до 04:00). Об'їзд буде здійснюватися по вулиці Вокзальна в Глевасі. Про зміни в організації дорожнього руху на цій ділянці будуть повідомляти тимчасові дорожні знаки і розмітка з вказівкою напрямку оптимального маршруту об'їзду. Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142623
 
 
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Коли в Одесі на цій трасі будуть побудовані надземні пішоходні переходи? В Одесі на в'їзді в місто на цій трасі гине купа людей, а владі на це пох! Ця дорога взагалі мала підходити до Одеси та проходити населені пункти по естакадам, щоб там ніхто не ходив і не перетинав проїжджу частину! Але при будівництві сильно економили і тепер маємо сотні загиблих пішоходів кожен рік! По всій трасі Київ-Одеса всі пішоходні переходи мають бути надземними і мають бути не тільки переходи для людей, мають бути переходи і для диких тварин, щоб вони могли спокійно перетнути таку потужну та високонавантажену транспортну комунікацію!
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Игорь вы когда по трассе ездили если там уже 10 лет как стоят бетонные блоки что разделяют полосы движений высотой блоки метр с чем 140-150 см. то и какие СОТНИ ПЕШЕХОДОВ ГИБНУТ если они как олени бегают в попытке пробежаться и перепрыгнуть с разгону..полтора метра через разделительыне барьеры... то флаг им в руки...
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Пішоходи перелізають через ці бетонні споруди і стрибають прямо під колеса машин, які летять 150км на годину через відсутність пішохідного переходу! Дорога Київ-Одеса на в'їзді в Одесу в промисловому районі де працюють тисячі людей - не має надземних переходів!!!!! а владі Одеси на це байдуже!!!! і Голові Одеської ОДА на це байдуже!!!! А там реально гине кожен рік сотні людей!!!! Коли вже нарешті влада почне працювати не тільки в Києві?
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ну если человеку жить надоело то причем тут скорость автомобиля???? никакой разницы что тебя собью на 20 км-час и 150 никакой травмы будут несовместимые с жизнью... не бегать надо а судиться с влтсью подавать иски возбуждать уголовные дела против чинуш которые косвенно потворствуют гибели пешеходов оленей.... это комплкс мер и действий... а так все паром в гудок...
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Питання відсутності надземних пішоходних переходів, естакад, екодуків та багаторівневих дорожніх розв'язок - це показник неефективності влади в Україні. Влада Одеси не будує там нічого бо це не територія міста, а влада області не має грошей на всі ці інфраструктурні проекти! Ми по-ідіотські поділили гроші між місцевими радами і всі гроші пішли в міста, де ці гроші розікрала місцева мафія, а інфраструктурні проекти ніхто не фінансує! Міністерство інфраструктури в нас керується ідіотами та мафією а Україна знову в лайні - немає кредитів під великі інфраструктурні проекти, немає грошей в бюджетах ОДА, немає законодавчої бази для фінансування приміських розв'язок та переходів з бюджету міста на території області - ніхто не винен, але результат катастрофічний! Чого ми такі бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні!
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