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 Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР

Командування ЗС РФ посилює контроль за дотриманням в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ правил експлуатації озброєння і військової техніки та цільовим використанням матеріальних засобів, що ввозяться з території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

За даними української розвідки, з 7 серпня ц.р. у підрозділах російських окупаційних військ розпочала роботу комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ (штаб — у м. Новочеркаськ, Ростовська область).

"Зазначена комісія перевіряє стан роботи щодо відновлення запасів боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна у підрозділах, у яких під час інспекційних заходів у червні-липні ц.р. було виявлено значні обсяги їх нестачі внаслідок розкрадання, порушень порядку зберігання і використання не за призначенням", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142622
 
   
 Топ коментарі
 
Что может спасти их от ревизии?
От ревизии их может спасти только ВЗРЫВ на складе Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР - Цензор.НЕТ 4784
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Спикер боевиков ДНР Даниил Безсонов признался, что лишь 0,28% жителей Донбасса в 2014 году было готово воевать за отделение от Украины. Вот вам и "гражданская война". Московия , прикрываясь этой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион.https://www.youtube.com/watch?v=gBS8EyHazRs
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Донбас стає фінансовим тягарем не тільки для України! Потрібно викуповувати у терористів снаряди та набої за півціни, щоб вони не стріляли а продавали нам свої набої за гроші. Тільки так можна зупинити стрілянину, коли самі терористи будуть киздити бажаючих постріляти, а не здати снаряди за винагороду! З дикунами потрібно розмовляти їхнею мовою - мовою товарного обміну!
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Спикер боевиков ДНР Даниил Безсонов признался, что лишь 0,28% жителей Донбасса в 2014 году было готово воевать за отделение от Украины. Вот вам и "гражданская война". Московия , прикрываясь этой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион.https://www.youtube.com/watch?v=gBS8EyHazRs
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Это тот самый случай, когда хищения приносят пользу людям и вредят вурдалакам всех мастей.
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Каци ще не знають з ким зв"язалсь. Думбаська алкашня все здасть і проп"є. Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР - Цензор.НЕТ 3602
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Что может спасти их от ревизии?
От ревизии их может спасти только ВЗРЫВ на складе Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР - Цензор.НЕТ 4784
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Коли наносят ущерб кацапам, значит єти террористы, правильные террористы
Побольше бы таких
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Население Донбасса и есть террористы они были такие всегда залётное кацапское семя.
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Бред какой-то. Русские присылают свои дыбильные комиссии в Украину, чтобы посчитать свои грёбаные калаши и пушки, которые у них типа "воруют шахтёры", то есть, используют не так, как им хотелось бы - убивать "укропов". После этого они рассказывают про братские народы и гражданскую войну в Украине.
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Террористы на Донбассе разворовали боеприпасы и военное имущество.
Из РФ прислали комиссию.
Терористы связали комиссию и продали в секс рабство в Емен.
Терористы попросили еще комиссию...
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порядок наводять під час "перемир'я"...паспорти підорашки мають.."лднр" -є..Україна проти них не воює..
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