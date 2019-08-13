 З пасажирських поїздів вкрали інвентарю на 400 тис. грн, - "Укрзалізниця". ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом з пасажирських поїздів викрали 6,9 тисячі одиниць інвентарю, зокрема 2417 рушників, 957 простирадл, 638 ковдр, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 875 наволочок та 180 склянок.

"Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі", - повідомили в пресслужбі компанії.

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