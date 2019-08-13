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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (780) інвентаризація (7)

 З пасажирських поїздів вкрали інвентарю на 400 тис. грн, - "Укрзалізниця". ІНФОГРАФІКА

Від початку 2019 року з пасажирських поїздів викрали інвентар на загальну суму близько 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом з пасажирських поїздів викрали 6,9 тисячі одиниць інвентарю, зокрема 2417 рушників, 957 простирадл, 638 ковдр, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 875 наволочок та 180 склянок.

З пасажирських поїздів вкрали інвентарю на 400 тис. грн, - Укрзалізниця 01

"Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі", - повідомили в пресслужбі компанії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142619
 
 
 Топ коментарі
 
Мудрый и прастой нарид....
Что с него взять, кроме бюллетеня на выборах....
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что то мне подсказывает, что крали совсем не пассажиры...
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Это ЗЕБИЛЫ после поездки в Трускавец!
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Ці витрати просто мають бути включені в тарифи і не потрібно про це публічно говорити! Вкрали і ладно, ціна білетів більше 1000 грн дозволяє покрити всі витрати! Введіть таку послугу - продаж склянок, ложок, ковдр, рушників, подушок з емблемою УЗ, може людям це все подобається саме з емблемою УЗ, або все це потрібне на відпочинку чи у відрядженні і терміново, а купляти немає де, будуть купляти у провідника абсолютно легально і з задоволенням!
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Так уже ввели, все продается и стаканы с чаем, полотенца, постель...не знаю, что еще можно продать?
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"В Нижегородской области очень эффектно горит теплоход «Святая Русь». - https://twitter.com/66ru
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- Я решил заняться самообразованием, начал свой рассказ швейк, - и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы.
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Не знаю, раньше проводница всё пересчитывала, прежде чем выпустить тебя из вагона.
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Немає страшніше гріха, ніж не зібрати постіль, судячи з реакцї провідників.
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все пропало..а при Порохе наоборот стаканы забывали и памперсы в вагонах..
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при поросяті даже в унітази срали витончєно...
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А то навіть приносили свої полки і кульок вугілля для титана!
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поетому треба повисіть цени на білєти.
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От цікаво, кому здались ті постілі галімі???

Хоча постілі галімі, але коштують як золоті. 50 грн зараз вже постіль у плацкарті і 60 в купе!
Блін, так нормальний односпальний комплект постілі (не таке лайно як в УЗ) можна купити за 250 грн. Це виходить постіль в УЗ повністю окупляється за 4-5 поїздок? Чи навіть менше, бо таке гівно 250 грн за комплект не може коштувати...
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ох математики....
А прання, сушка, глажка по твоєму безкоштовне?
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Ой, ну скільки там на прання затрати? Ну додасть це ще 1 поїздку... Зате далі затрати лише на прання і прасування аж до списання, а пасажири -то все одно платять ті самі 50-60 грн за комплект!

Вигідніше купити власний комплект білизни і їздити з ним (і прати після кожної поїздки). До речі, уже пару раз бачив у потязі пасажирів зі своїми постільними комплектами.
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тепер прідьоцца падушкі закупать по 1000$ за штуку,нада ціни падимать...
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Мудрый и прастой нарид....
Что с него взять, кроме бюллетеня на выборах....
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что то мне подсказывает, что крали совсем не пассажиры...
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УЗ, браво! Цей старий непотріб оцінили в 400 тис.грн.
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Это ЗЕБИЛЫ после поездки в Трускавец!
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що там на таку суму вкрасти можна? засцяний матрас, чи постіль заплямовану, кому то потрібно
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Кто-то писал что зашли в село немцы, попросили не выливать помои на улицу(панцеришек - букса-букса) и выровнять заборы(орднунг). Так один кто-то(слава ему небесная) забыл и вылил таки помои....
После наказания дурака - была тишь да благодать.
(а наказание то - какое было? правильно!)
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Умыкнул пару скартей из вагона - и можна на митинге поорать , шо влада краде... За деньги разумеется. Такой нарид...
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"Операция Ы" вспомнилась. Там тоже, на воров начальник склада все хотел списать. Все украдено ДО вас, дорогие пассажиры!
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а их связали теми же простынями, чтоб украсть подстаканники и ложечки ))))
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Ну да. А рті заткнули махровіми полотенцами.
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это точно пассажиры?
а пробежитесь ка вы по домам проводников...кладовщиков...и т.д.
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государства УССР нет с 1991 года, брать то что плохо лежит - не преступление, полное беззаконие - воруй, убивай, души гусей....
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На работє ти нє гость, утащі хотя би гвоздь - це ще часів усср))))
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Стоимость "инвентаря", несколько завышена...
Если даже скупиться по розничным ценам в "Розетке", можно в 320 000 грн. уложиться.
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Самі провідники і крадуть,а списують на пасажирів. У нас хто де працює,звідти і тягне..все підряд.Хулє-гАзди. З пасажирських поїздів вкрали інвентарю на 400 тис. грн, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 460
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Так зебилы) если даже их през с депутатами из гостинец воруют...
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Не було, учились на своих ошибках, а не повторяли, с усердием зебаранов, промахи предыдущих и никто не ссал в глаза, как вам, зебилью, что все получилось и мы уже победили
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- Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась».
- Отказалась.
- В скобках: «Суп харчо».
- «Харчо».
- «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть».
- «В пропасть».
- Теперь вино: «Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три».
- Три… бутылки.

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