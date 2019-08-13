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 Події, За кордоном
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Все про:побиття (456) Росгвардія (6)

 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську

У російському Ульяновську слідчі органи порушили кримінальну справу за статтею 318 КК РФ ("Застосування насильства щодо представника влади") за фактом нападу десяти осіб на співробітників Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням сайт слідчого управління СК РФ по Ульяновській області, інцидент трапився ввечері 9 серпня в одному з дворів мікрорайону "Верхня тераса". Росгвардійці проводили адміністративний арешт молодика. У цей час у конфлікт із силовиками вступили понад десять осіб. Почалася бійка, унаслідок якої нацгвардійці зазнали тілесних ушкоджень.

Крім того, йдеться в повідомленні СКР, нападники намагалися заволодіти табельною зброєю співробітників Росгвардії. У підсумку силовики здійснили попереджувальні постріли.

Дивіться також: "Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля. ВIДЕО

Нині підозрюваних у нападі затримано. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142617
 
   
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10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 5356

10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 3048 Дмитро Корчинський
40 хв. ·

Колишні чеченські диверсії в московії є жалюгідними, а українці взагалі не спромоглися на жодну, натомість путін - красень!
Лише в цьому році:
Док, який путін втопив при спробі дістати з нього «Адмирала Кузнецова», спалення підводного човна-маніпулятора «Лошарик», спалення воєнних складів у Сибіру, підрив ракети «Буревестник» й радіоактивне забруднення в районі Архангельська, знищення п'ятьох висококваліфікованих співробітників росатома, обширні спалення лісового фонду за Уралом, побиття й арешти тисяч московитів у москві та ленінграді, подальше ефективне знищення московитської економіки.

Ми маємо боротися проти путіна в Україні й допомагати йому в московії.
Втім, він чудово впорається й без нашої допомоги!
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10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 5356

10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 3048 Дмитро Корчинський
40 хв. ·

Колишні чеченські диверсії в московії є жалюгідними, а українці взагалі не спромоглися на жодну, натомість путін - красень!
Лише в цьому році:
Док, який путін втопив при спробі дістати з нього «Адмирала Кузнецова», спалення підводного човна-маніпулятора «Лошарик», спалення воєнних складів у Сибіру, підрив ракети «Буревестник» й радіоактивне забруднення в районі Архангельська, знищення п'ятьох висококваліфікованих співробітників росатома, обширні спалення лісового фонду за Уралом, побиття й арешти тисяч московитів у москві та ленінграді, подальше ефективне знищення московитської економіки.

Ми маємо боротися проти путіна в Україні й допомагати йому в московії.
Втім, він чудово впорається й без нашої допомоги!
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Та рашка срала на ці «потєрі». Для них це образ жизні.
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Члены с мозгами?...тема для диссертации....Зюганов бы защитил еще одну.. 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 989
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Уважаемый ! Вы мне напомните куда бежал Корчинский после "скачек " с цепями на Банковой во время Майдана . Если не помните , то я напомню - на Мацкву . Вот так то .
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да...очень мутноватый чувачек. а с цепями .то Кусюк мусоров переодетых,на мусоров непереодетых натравливал...
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А збитя в Сірії свого радіолокаційного літака разом з цілим екіпажом офіцер'я? Я б за таке медалі передавав з України по рашистським частинам.Ну і грамоти ніхто не відміняв.
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Корчинский-агент ФСБ, предатель Украинского народа. Если он такой разумный, пусть покажет пример проведения диверсии на лаптестане.
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тоже так думаю..ну и кроме него очень много видных "патриотов " таких еще есть..
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сегодня узнал, что и Гаврилюк никакой не казак, а артист, причем на сегодня миллионер. Хорошо что в доме кроме сетевого шнура от компа нет веревок, иначе повесился бы.
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...и токо вовочка с беней два нищих шлимазла! 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 4159
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Зеленський, ось справжній взірець патріота України!
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Корчинский платный потрохосос и своим существованием доказывает, что лидеры националистов продажны в принципе любому.
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В России трехпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся в затоне Сибирском на Бору во вторник, 13 августа. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Об этом ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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зихер, это были афрокавказцы. если бы были мордовцы, то те на фона ареста селфились бы.
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Посилюється спротив ополченців Поволжської Народної Республіки кривавим карателям **********-кремлівської хунти..
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Цими лімузинами навіть х@йло користується дуже рідко і то на камери. Бо не раз ламалися вже, навіть в неті є фотки їх поламаних... І це при тому, що Аурус за великі бабки спроектували для кацапів Порше. Але ж збирають їх на заводі все одно криворукі кацапи!

А щодня х@йло катається на фошиздському Мерседесі 600...
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та ще й назву по старінному русскому обичаю спі....ну самі понімаєтє..
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І дизайн ні разу не скомунізділи в Роллс-Ройса)))
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Ага, воскреслий... Як там у Висоцького:
"У нас любой второй в Туркмении
- Аятолла, и даже - Хомейни" (с)


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Самі замутілі, самі арєстовалі.
1-й клас ФСБ.
В рєалє, там било би 10 «200» і «300»

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Лекарство против силовиков - пенопласт растворённый в ацетоне. Лечит агрессию, тупоумие, имперство и другие скрепные хронические заболевания.
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Бензин и масло в правильной таре тоже ничего.
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Лучше Бензин с резиновым клеем и "серебрянкой".
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Это тебе не спортсменам ноги ломать и не девушек в живот бить.
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Это правда, что ли? Какой это источник информации? Если да, то они там устроили мини-Чернобыль.
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На самом деле разорвалась очередная вундерфавля на едреном двигателе, которой пуло американцам угрожает.
Этот старый маразматик пока ее изобретет пол рашки засрет радиацией американцам на смех)))
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ото дурні вони з підземних бункерів на радіацію на поверхні вилазить
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Ну началось. А вы говорили что на Рашке рабы. Просто если на Рашке начнется революция то мало не покажется всем.
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Есть весьма ощутимая разница между революцией и голодным бунтом черни.
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А вы сумеете предвидеть где заканчивается голодный бунт, и начинается революция? существует четкая грань? По-моему, нет.
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По-твоему нет, потому что вместо мозгов зеленый кисель 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 9464
Революция - это всегда политические цели. А голодный бунт - это про колбасу по 2,20 и пломбир по 10 коп - это не политические цели.
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В рашке никогда не было и не будет революций, там бывают только бунты, например, голодный, соляной...
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На Рашке было больше революций чем в Украине. Так что не надо. Правда в Украине даже голодных бунтов не было. И если бы в 2014 пару сотен активных не вышло на улицы и не поддержка Запада то никто даже бы не пикнул против Януковоща. Так же как видим сейчас, все или выехали на зароботки или молча смотрят на беспредел в судебной и правохранительной системе и как сепары захватывают власть.
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В рашке больше революций - это Золотой орде, Московском царстве, русской империи, СССР или в рф?
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в Украине даже голодных бунтов не было


а Махно бил рассиянином...
ось так кацапська бл..дь ЗАВИРАЕТСЯ
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Що ти мелеш? А Гонта? Поляки з ївреями досі дупи чешуть.
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ничего там не началось и врядли начнется, основная масса козломордых это терпилы ссыкливые, ты представь что там начнется если рамзанка дыров своих ребят пришлет вместо тех космонавтов, чеченцы особой любовью пылают к козломордым 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 1841
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мордобой у кацапов это национальная забава 10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 3926 в чем новость ?
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женщину п*здят, а толпа на камеры снимает, терпилы ссаные
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Как-то оно не скрепно, не по-русски без топоров, расчлененки и пожирания трупов. Тем более, для Ульяновска.
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Расияне хотите президента? У нас один завалялся и почти не ворует, отзывается на имя петя, блох нет.
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одни гопники ********* других гопников. Сенсация!
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10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 3415 baza @bazabazon·12 мин

В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна - "Родина".
Боже, почему так символично-то?ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1161211725095559168



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"Избиение мальчиков в трусиках, с палочками, наручниками и униформами". Это же.. БДСМ ! Как страшна жыдь.
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Итак, избивателей было человек десять... Интересно, а сколько было росгвардейцев? (Вспомнились "Три мушкетёра")
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На россии за избиение опричника мента полагается до 20 лет
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Овцы собрались в овчарне. Окрест
Слышится блеянье: "Мирный протест!"
Волки - Баранам: "Раз мирный протест,
Сбросьте рога! А не то - под арест!
Здесь не Хохляндия, нет дураков.
Знаем, как бьют там рогами Волков!"
Стадо безрогое блеет окрест:
- Мир да услышит наш мирный протест!
Черные силы Овечек гнетут.
Права желаем на жизнь и на труд.
И почему здесь обычай таков:
Выборов право есть лишь у Волков?
Срок уж на травку, но вспыхнул протест:
Волк под кусточком Ягненочка ест.
Стадо безрогое блеет: "Позор!
Подлый фашист! Гад! Убийца и вор!"
Блеют Бараны, Овечки орут,
Волки второго Ягненка жуют.

Волки. Проспект. Автозаки окрест.
Овцы сбежались на мирный протест.
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Расстрелять холопов, вобще обарзели, на царских рыцарей нападают варвары проклятые
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