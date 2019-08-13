 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням сайт слідчого управління СК РФ по Ульяновській області, інцидент трапився ввечері 9 серпня в одному з дворів мікрорайону "Верхня тераса". Росгвардійці проводили адміністративний арешт молодика. У цей час у конфлікт із силовиками вступили понад десять осіб. Почалася бійка, унаслідок якої нацгвардійці зазнали тілесних ушкоджень.

Крім того, йдеться в повідомленні СКР, нападники намагалися заволодіти табельною зброєю співробітників Росгвардії. У підсумку силовики здійснили попереджувальні постріли.

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Нині підозрюваних у нападі затримано. Триває слідство.