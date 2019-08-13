 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням сайт слідчого управління СК РФ по Ульяновській області, інцидент трапився ввечері 9 серпня в одному з дворів мікрорайону "Верхня тераса". Росгвардійці проводили адміністративний арешт молодика. У цей час у конфлікт із силовиками вступили понад десять осіб. Почалася бійка, унаслідок якої нацгвардійці зазнали тілесних ушкоджень.
Крім того, йдеться в повідомленні СКР, нападники намагалися заволодіти табельною зброєю співробітників Росгвардії. У підсумку силовики здійснили попереджувальні постріли.
Нині підозрюваних у нападі затримано. Триває слідство.
Дмитро Корчинський
40 хв. ·
Колишні чеченські диверсії в московії є жалюгідними, а українці взагалі не спромоглися на жодну, натомість путін - красень!
Лише в цьому році:
Док, який путін втопив при спробі дістати з нього «Адмирала Кузнецова», спалення підводного човна-маніпулятора «Лошарик», спалення воєнних складів у Сибіру, підрив ракети «Буревестник» й радіоактивне забруднення в районі Архангельська, знищення п'ятьох висококваліфікованих співробітників росатома, обширні спалення лісового фонду за Уралом, побиття й арешти тисяч московитів у москві та ленінграді, подальше ефективне знищення московитської економіки.
Ми маємо боротися проти путіна в Україні й допомагати йому в московії.
Втім, він чудово впорається й без нашої допомоги!
А щодня х@йло катається на фошиздському Мерседесі 600...
"У нас любой второй в Туркмении
- Аятолла, и даже - Хомейни" (с)
1-й клас ФСБ.
В рєалє, там било би 10 «200» і «300»
Шаден @ShadenFM·1 мин
Этот старый маразматик пока ее изобретет пол рашки засрет радиацией американцам на смех)))
Революция - это всегда политические цели. А голодный бунт - это про колбасу по 2,20 и пломбир по 10 коп - это не политические цели.
а Махно бил рассиянином...
ось так кацапська бл..дь ЗАВИРАЕТСЯ
baza @bazabazon·12 мин
В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна - "Родина".
Боже, почему так символично-то?ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1161211725095559168
опричникамента полагается до 20 лет
Слышится блеянье: "Мирный протест!"
Волки - Баранам: "Раз мирный протест,
Сбросьте рога! А не то - под арест!
Здесь не Хохляндия, нет дураков.
Знаем, как бьют там рогами Волков!"
Стадо безрогое блеет окрест:
- Мир да услышит наш мирный протест!
Черные силы Овечек гнетут.
Права желаем на жизнь и на труд.
И почему здесь обычай таков:
Выборов право есть лишь у Волков?
Срок уж на травку, но вспыхнул протест:
Волк под кусточком Ягненочка ест.
Стадо безрогое блеет: "Позор!
Подлый фашист! Гад! Убийца и вор!"
Блеют Бараны, Овечки орут,
Волки второго Ягненка жуют.
Волки. Проспект. Автозаки окрест.
Овцы сбежались на мирный протест.