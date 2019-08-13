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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1009) контракт (167) Росія (19331) РНБО (544) Данилюк Олександр (317) транзит газу (67)

 Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони не відкидає, що Україна може продовжити чинний контракт на транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Після формування нового уряду мала бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за переговори про підписання або нового, або продовження цього контракту", - повідомив Данилюк.

Він зазначив, що транзит газу щорічно приносить Україні 3 мільярди доларів доходів. Також, він робить українську ГТС привабливою для інвестицій.

"Тому коли ми говоримо про транзит - це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни", - додав Данилюк.

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На запитання журналіста про те, чи має Україна запасний план на випадок того, що домовленості щодо транзиту газу з Росією так і не вдасться досягти, Данилюк відповів: "Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142614
 
   
 Топ коментарі
 
Нада Вону позвать - Вона порішає ... Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 8295
Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1974
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Да продлят, вопрос только на какой срок, рашка хочет на год( ей больше и не надо).
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торговля на крови - клоуновские барыги - до коли? - сколько можно зарабатывать на войне? - а зеленский? - позор
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это полностью совпадает с позицией газпрЁма
странно....))))
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Договор должен быть не на 1 год а долгосрочным.
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Не може Україна продовжити діючий контракт з путіним, бо це фінансування міжнародного тероризму! Продовжити контракт це нанести Україні економічної шкоди від ганебних та кабальних умов контракту! Нова влада не має продовжувати старі ганебні домовленості! Саме зараз Зеленський має показати що він вирішує а не євроблядьскатусовкапутіна! Ми маємо отримати транзит туркменського газу через територію росії і на тих самих умовах буде підписано контракт на тразит російського газу через територію України! Або ми отримаємо доступ до туркменського газу через росію, або росія не буде качати газ в ЄС через Україну! Все просто - ми маємо жорстко та ефективно захищати свої національні інтереси, а не інтереси європроституток, які цілуються з путіним! В Туркменістані голод, немає борошна, немає хліба, через припинення продажів туркменського газу в Україну Туркменістан дійшов до межі дефолту, потрібно продавати газ! Нам теж потрібен туркменський газ для роботи наших хімічних виробництв! Але між Туркменістаном та Україною є перепона - путін, який не дає туркменам та українцям качати туркменський газ в Україну! А ми такі добрі даємо путіну транзит в ЄС, а чого раптом ми такі добрі? Нам це абсолютно невигідно! Транзит в ЄС в обмін на транзит в Україну - тільки так і ніяк інакше!
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Якщо Зеленський продовжить газову угоду на транзит газу з росією на умовах росії, без вписання в угоду зобов'язань Газпрому на транзит туркменського газу в Україну - це буде провал Зеленського, гучний дипломатичний провал! Влада України має показати що вона може обійтись і без газового транзиту путіна, саме це зробить з України суб'єкта міжнародної політики, а не безправного та вічнозалежного об'єкта чужих перемовин!
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Какой транзит туркменского газа?Его вообще-то никогда и не было,тем более сейчас туркменский газ идет в Китай
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Скажіть чесно, Ви обізнана людина? Туркменія є одним з лідерів у видобутку газу у світі! Туркменський газ був основним газом, який поставляли в Європу та Україну по трубах Газпрому! Після того як Газпром відмовив нам у транзиті туркменського газу, Газпром сам викупав повністю весь експортний газ у Туркменії і перепродував його в Україну та в ЄС! А після того як почалась газова війна путіна проти України з підняттям цін на газ і скороченням обсягів споживання газу в Україні - Газпрому не було куди дівати туркменський газ і він відмовився взагалі купляти газ у туркмен і це призвело до погіршення відносин між путіним та Туркменбаши. Досі росія не викуповує газ у туркмен і це довело Туркменістан до дефолту та голоду! Потрібно вирішувати питання закупівлі туркменського газу, бо сам Туркменістан не вирішить це питання і потрібно підключатись і підключати західних лідерів для того щоб транзит туркменського газу в Україну відновився! Купляти російський газ в Європі це ідіотизм, якщо вже платити гроші за газ то туркменам а не агресору путіну! путін буде отримувати свої дві копійки за транзит і буде йти нах, а ми ще будемо перепродувати туркменський газ в ЄС і конкурувати з путіним по ціні, зменшуючи заробітки путіна і доводячі росію до дефолту!!!!
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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Я против . Эта труба принесла украинцам нищету и коррупцию . Резать к чертовой матери .
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Спочатку хай ці ніщеброди з гаспрема нам борги віддадуть , а потім ми подумаємо ... Альо ,кацапи , ви нам денег должні !!!
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поржалЪ...Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 2657 если кто-то не может правильно распорядится полученными деньгами, то виноват, конечно, тот кто эти деньги дал...ты попроси хозяина шоб он тебе зарплатку не давал, бо эти деньги тебе вредят - дурачком ведь живешь...Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6002
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Нет , просто ты глуп и не в состоянии посмотреть в суть проблемы . Труба - это вечный соблазн . И как показала практика , из-за этой трубы обычному , простому населению только хуже стало .
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Есть два варианта:умный человек с трубой и дебил с трубой.Во втором варианте не труба виновата,что дебилу досталась
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Да продлят, вопрос только на какой срок, рашка хочет на год( ей больше и не надо).
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У кремля не хитро*опость а тупо наглость.
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Вот оно!!! Потому Коболев Зе-власти и мешает.
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ага так мешает этот еврейским маминькин сыночек как впрочм и Зеля... что Колобова рассматривают на посаду Премьер Министра Украины во тогда точно все станут получать ..в США премии из Украины... Украина может продлить действующий контракт с Россией по транзиту газа, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5871
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нужно не продлевать , нужно заключить новый на новых условиях или не заключать вовсе .А то хотят дотянуть до конца постройки северного потока-2
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торговля на крови - клоуновские барыги - до коли? - сколько можно зарабатывать на войне? - а зеленский? - позор
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порохнявый! отключи в квартире на пол дня свет и мойся в тазике - половина электричества в Украине вырабатывают атомные станции, а они работают на русских ТВЭЛах(топливо)! большая часть бензина, дизеля и СПГ тоже из мордора!
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А чего ж ты орал 5 лет про барыг и торговлю на крови? Или теперь можно,зелёный?
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украина покупает газ по мировым ценам а газ качает по совдеповским. не нужно нам про 3 млрд рассказывать. по чем будет транспортировка? если ниже рыночной то данилюка на нары
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Очень сомневаюсь что украинцы хоть 1 доллар получили от дохода етой трубы. Лично я никопейки не получал. Зато сколько украинский народ потерял из-за условий кремля ради етой трубы даже подсчитывать страшно. Да и продлевать контракт на 1 год чего хочет газпром ето только кремль выручать в сложной для него ситуации.
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надо идти на уступки и сохранять транзит, бо это большие деньги, которые пока в других местах страна заработать не может...ведь предлагали же русские еще в начале 2000-х годов продать им 50% украинской ГТС, но тупые и алчные барыги уперлись рогами...и каков результат? Построены обходные нитки через Беларусь и Балтику, а через полгода запустят СП-2, который окончательно похоронит укрГТС...
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МОЛНИЯ!!!!!!

Текст: Украина может продлить контракт. А может и не продлить.

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Таке можуть казати тільки вороги України.
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Вот так оно получается, Украина может, а РФ уже не хочет.
Что с этим делать никто не знает.
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