EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  7075  14
Все про:Зеленський (2383) Нацполіція (8020) звільнення (606) Князєв (340)

 Подання Зеленського на звільнення 9 голів райвідділів поліції розглянуть 20 серпня, - Князєв

Кадрові питання працівників Національної поліції будуть розглянуті 20 серпня - на великій колегії Міністерства внутрішніх справ.

Про це на брифінгу повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, відповідаючи на запитання про звільнення керівників поліції в п'яти районах Рівненської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це звернення Президента було до мене, а також до міністра внутрішніх справ (щодо звільнення керівників поліції у кількох областях. - Ред.). Хочу довести, що 20 числа відбудеться велика колегія МВС, і серед планових питань буде питання звіту поліцейського сегменту, де будуть вирішені, зокрема, і кадрові проблеми, які існують на сьогодні в Національній поліції. Відповідно, ми відреагуємо законним шляхом на рекомендації Президента, які я вчора почув", - сказав Князєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?". ВIДЕО

Він наголосив, що розуміє "претензії з боку влади до деякого сегменту в Національній поліції".

Як повідомлялося, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський доручив голові Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників поліції у дев’яти районах трьох областей: у Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському та Овруцькому районі Житомирської області, у Ратнівському та Любашівському районі Волинської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142612
 
   
 Топ коментарі
 
Сабакова звільняйте швидше..Не варто Зеленому з ним загравати. Князєва також..
 показати весь коментар
 
И ты с цыцкиным уже идете в полюцию?))))
 показати весь коментар
 
Зеленский увидел продажных,а шеф полиции пан Князев дурачком прикинулся..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сабакова звільняйте швидше..Не варто Зеленому з ним загравати. Князєва також..
 показати весь коментар
 
 
Уволят всех . И атошников которые заняли кресла и набивают карманы тоже кышнут .
 показати весь коментар
 
 
канешно , сразу хенералами станем и будем отращивать пузо за счет налогоплательщиков .
 показати весь коментар
 
меняет пользователей в креслах, было уже , увольняли , а те находили себе еще круче места, это не наказание, это замыливание глаз, от перемены мест... - итог не меняется.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский увидел продажных,а шеф полиции пан Князев дурачком прикинулся..
 показати весь коментар
 
 
Валерик, дружыще, а ты помнишь как Ющенко в 2004 заменил ВСЕХ глав администраций?
 показати весь коментар
 
Истинный и праведный путь избран новым нашим гарантом. Как говорил бацько Лукашенко: Я регулярно ператрахиваю все кадры и точно знаю, кто врот, а кто не врот!
 показати весь коментар
 
Ну сменят они "чёрных и лохматых" главментов на "белых и пушистых" главментов и ЧТО?!!!!Ведь вся рядовая и средняя менто шушера ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТЕ!!!!!!!Они как не хрена не делали,так ничего делать не будут!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
в першу чергу тра звільнити "головний дах" всіх мусорів - авакова-авак'яна, який не в курсах, що робили його помічники цих цілих 5-ть років..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору