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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів

Електронна петиція до Президента України Володимира Зеленського про скасування фінансування політичних партій з держбюджету набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Президента.

Петицію зареєстровано 23 липня ексдепутатом ВР Миколою Томенком, який зазначає, що в 2016-2019 роках на фінансування партій виділено близько 1,5 млрд гривень.

Він зазначає, що левову частку коштів отримали також партії, які не потрапили до новообраного парламенту ("Народний фронт", "Радикальна партія Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок").

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їхні лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій у воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - підкреслює Томенко в петиції.

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Також він додає, що з 2019 року величезні гроші отримають партії, які не потрапили до парламенту. Нині за державний кошт фінансуватимуться не лише політичні сили, які подолали 5% бар’єр, а й ті, що набрали 2%.

Попередньо, за оцінками експертів, партії отримають такі суми з бюджету за 5 років:
"Слуга народу" - понад 2,685 млрд;
"Опозиційна платформа" - 705 млн;
"Європейська солідарність" - 545 млн;
"Батьківщина" - 465 млн;
"Голос" - 385 млн;
"Сила і честь" - 270 млн;
"Опозиційний блок" - 200 млн;
"Партія Шарія" - 190 млн;
"Радикальна партія Олега Ляшка" - 170 млн;
"Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн;
"Свобода" - 130млн.

Загалом на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ має витратити близько 5 мільярдів 900 мільйонів гривень.

"Отже, пропоную скасувати або принаймні призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з Державного бюджету. Ці кошти слід скерувати на вирішення вкрай важливих проблем, пов’язаних із безпекою та оборонною міццю держави і якістю життя людей. Зокрема - на фінансування армії, освіти, культури, медицини, здоровго способу життя", - резюмує Томенко.

Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142610
 
   
 Топ коментарі
 
нефиг кормить партии. пусть сами себя доят из членских взносов
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Це якраз і є зразок переконання прихильників Зе.
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От і побачимо як вони відмінять самі собі фінансування Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 4802
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Финансировать минипартии к выборам - это полный идиотизм,который принял прошлый парламент и это нужно отменить обязательно. Шарии и им подобные антиукраинские элементы пусть не наживаются на украинском бюджете. Надеюсь партия и коалиция Зеленского умеют считать деньги государства и распоряжаться ими как следует, а не пускать на ветер.
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От і побачимо як вони відмінять самі собі фінансування
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Не поняла. Чего они должны отменять себе финансирование, если их партия набрала не 2% голосов ,а 73?
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Тому, що фінансування треба відміняти для усіх партій.
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Палка в 2-х кінцях - тоді партії будуть фінансувати олігархи і зразу питання: чиї інтереси будуть переслідувати партії хоч маленькі хоч великі?
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Треба говорити, що і зараз їх фінансують олігархи Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 781
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Нужно финансировать те партии, что прошли в Раду. А если все финансировать, то у нас на выборах будет миллион однодневных партий.
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Я за платне голосування на виборах, нехай виборці фінансують свій вибір. Бюлетень має коштувати 1000 задекларованих гривень. Тоді не будуть голосувати люди, які легко піддаються на популізм і гречку.
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Не буде мільйона партій, бо є обмеження 2%. Треба забрати все фінансування у партій, бо грошей мало в бюджеті.
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Тим більше що з 1 вересня прийдеться платити вчителям по 4К дол.
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партії всеодно служать олігархам, просто тепер вони будуть їм дешевше обходитись
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нефиг кормить партии. пусть сами себя доят из членских взносов
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порошенко редкий жлоб,жаже партию хотел финансировать из бюджета,больной человек
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Порошенко? не актуально, кто такой Порошенко? у нас сейчас новая власть, давай про новую власть жги)))))
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Це твій президент. Дай йому час попрацювати. Хоча би один час
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Одразу на роль Швейка. Хоч раз заробить на чарку і хліб чесно.
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Діабетик п"яниця? Методичку змініть. Хоча... Вам личить бути зебілами Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 9164
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Дебіле, знайди в моїх постах про мародерів слова "діабетик" чи "п'яниця". ))))
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Ти іліот? Ти не хочеш запостити ще й Чарльза Спенсера Чапліна в сатиричній кіноролі Гітлера, і з цього фото зробити висновок, що він "фашист"?
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Дмітрій Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 8225 Шо ж такоє? То ви таки звичайний козломордий провокатор. Ви із задоволенням опустите презЕ, щоб підняти сморід проти Пороха. То на кого ж ви тут батрачите, Дмітрій Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 5138 На лахту
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Это в компетенции Рады а какая партия проголосует чтоб остаться без финансирования.
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Хорошая новость. Не знаю кау сейчас будет, но раньше депутаты сами должны такие суммы платить в бюджет, потому что мутили на своей должности значительно больше.
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Вот пусть их украинские олигархи и кормят за свое бабло! налогоплательщиков нехрен привлекать к этому аттракциону невиданной щедрости!!!!
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Так олігархи з радістю будуть кормити партії. Тільки ж партія буде виконувати заказ платника. Може спочатку треба прибрати вплив олігархів на партії.
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Треба підтримати Томенка, бо повинні красти з бюджету лише парламентські партії.
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Ви єдина відреагували, а зебобіки погодилися.
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До речі, для парламентських партій дійсно існують методи крадіжки з бюджету, окрім прямого фінансування.
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Цю дірку в бюджеті давно пора заткнути! Присосалися...
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Из интервью бывшего футболиста "Шахтера" Ивана Ордеца , который перешел в мацковское "Динамо "



О войне
«По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению. У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе - и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно. Зимой прошлого года два дня был дома. Волноваха-то вполне живая (дома не строятся, но бизнес какой-то есть), а вот в моем родном селе Ближнее все осталось так же, ничего не прогрессирует. Вся молодежь из села уезжает, перспектив там никаких. Это же зона АТО.
В 2014-м я играл в аренде в «Ильичевце». В Мариуполе захватывали обладминистрацию, в городе было много стрельбы, и ночью, и днем. И не где-то на окраине города, а выглядываешь из окна - и метрах в пятистах дым, копоть. Танки ездили по городу, БТР, трупы на улицах… На два дня у нас отменили тренировки, сидели по домам. Дай бог, чтобы все было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чем-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды. Видите, Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться».


Об отношении к тому, что УЕФА разводит украинские и российские команды
«Я этого не понимаю, не нужно это. Спорт вне политики. Играть вполне можно, например, на нейтральной территории».



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Це якраз і є зразок переконання прихильників Зе.
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Тобто, інтерв'ю зрадника ти вважаєш доказом "зради" Зеленського?
)))))
Смішно. Все НАТО і весь ЄС сміються. Я тут через вікно чую. ))))
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Тобто, це і є основний електорат преЗЕдента....а ти собі фантазуй далі про те, де, хто і коли сміється .... Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 5267
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Играть вполне можно, например, на нейтральной территории».

В ОСВЄНЦІМІ НАПРИКЛАД?
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По логике института классического ГРАЖДАНСТВА все правильно, ГРАЖДАНЕ должны сами отстаивать СВОИ интересы, создавая для их продвижения ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ И ДВИЖЕНИЯ, поэтому сами и должны организовать из финансовую деятельность, под ГРАЖДАНАМИ понимаются СВОБОДНЫЕ, САМОДОСТАТОЧНЫЕ, ИМУЩИЕ И ДЕЕСПОСОБНЫЕ люди, но загвоздка в том, что современное "гражданство" намерено девальвировано до фактического ПОДДАНСТВА, поэтому безответственные, недееспособные и НЕИМУЩИЕ составляют БОЛЬШИНСТВО, а значит не способные сами ни к самоорганизации, ни к финансированию!
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ПРАКТИЧЕСКИ во всех странах Европы - политические партии финансируются с бюджета государства. ЕСЛИ прекращать финансирование, ТАК это ВЕТЕРАНСКИЕ организации НА которые с бюджета страны выделяется миллионы гривен, А помощи ветеранам практически НЕ какой - ВОЗЬМИТЕ ветеранов ВОВ, самих ветеранов осталось на всю Украину НЕ больше сотни, А ветеранских организаций тысячи!???, И деньги НА эту организацию выделяют миллионы гр.
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Фінансування партій треба ПРИПИНИТИ. Члени партій мають платити членські внески, і з цього має існувати партія.
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этот закон приняли под сильным давлением. Финансирование партий из бюджета делает невозможным (или сильно усложняет) подкуп/ или руководство этими партиями олигархов, они не могут вливать туда деньги, задача партии - объединить единомышленников вокруг общественной идеи/цели. Вот поэтому сам народ (бюджет страны) должны финансировать партии соответственно рейтингу чтобы быть уверенным что партии не защищают интересы финансовых групп. А вы хотите опять вернуть вливание бабла в крупные партии и политиков, а как будут жить перспективные но небольшие объединения?
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судьям дали заоблачные зарплаты( за наш счет) они перестали брать взятки?.... тоже самое и тут ,найдется сумма за которую продадутся
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тупому жить проще... он не понимает что тупой, трудно окружающим. Как вам еще объяснить... какими словами... Ну вообщем если они продадутся (а у многих и стоит такая задача) то по фин отчетам, декларациям будет видно что деньги пришли со стороны, и наступит криминальная ответственность. Хотя кому я это объясняю.
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толку с ваших проверок и ответственности , кто то посажен ?вот когда посадите тогда поговорим об ответственности
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а по вашему ни с чего толку нет, ни с закона, ни с проверок чего вы тогда верещите, сидите молча на попе ровно раз все бессмысленно.
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кроме того ,партий у нас не было и нет ,а все партии что есть это театр одного актера,так зачем ему делать бенефис за наш счет?
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Чтобы новые выросли - чистые, шелковистые))) а старый принцип при бюджетном финансировании уже не срабатывал.
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выросла новая из БПП ,стал ПЕС,что изменилось? пару новых лиц,но пахан то прежний, и когда новые лица приведут пахана к корыта,тот из кармана на должности назначит свинарчуков,а не эти новые лица
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вы путаете теплое с мягким, если люди не будут поддерживать партию то из бюджета она финансируется в меньшем проценте, не голосуйте, не поддерживайте... а Слуга Народа это конечно партия, ни целей ни принципов, создана за месяц под одного человека ЗЕ, это вас устраивает? все отойдет постепенно, когда народ научится думать, и будет всем счастье, а пока 75% вообще не понимают как и для чего существует такая структура как государство, такого президента и выбрали.
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даже в сша собирают деньги на выборы, наша хитрожопая Ылита выборы себя любимой сделала за наш карман, отменять эту реформу!!!
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В Германии партии финансируются из бюджета, что, не отменяет пожертвования от фанатов. Деньги из бюджета всё-равно воруют. А в Украине тем более будут воровать из бюджета, если отменят финансирование. Просто при финансировании более или менее слабые свежие партии не будут иметь никаких шансов.
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Украина далеко не богатая Германия. Тут несколько другие реалии.
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Все верно. Я не собираюсь из своих налогов оплачивать партиям за которые я не голосовал. Особенно партии Мертвечука и Шария.Для етого есть партийные взносы от членов партии. ВОт и посмотрим как лохторат будет платить взносы, а не как он наоборот привык получать консервы и гречку от партий. Теперь лохторат будет думать за кого он голосует.
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Коли вже скінчиться це неподобство? Скільки нам ще терпіти таке знущання? При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Какая глубокая мысль, млять!
И ежу понятно, что партии сами должны кормиться!
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Одни проходные места в списке им хватит!
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ВИ ПІДТРИМУЄТЕ ЗАРОБІТЧАНСТВО НАРДЕПІВ? Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 1391
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немедленно остановить этот безпредел с выплатами партиям наших денежек...ато **** на пенсии минимальные денег нет. а тварям типа ШАРИЯМ 5 ЛЕТ будут платить миллионы гривен для обсирания УКРАИНЫ! уже ШАРИЙ СО СКОБЕЕВОЙ ТВАРЬЮ В ПАРЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЛОХИ будут его партии платить денежки и ржут с нас...*читайте троли новости а не только срите тут сутками...*я предлагаю (героям ) тролям зеленского пойти в ютуб на рос. ресурсы и тролить сепаров и русню...что то вас там подорванных я не вижу... там очко жим жим делается от страха...((
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Хз, может и хорошо в реалиях Украины.
Но теперь кто платит тот и управляет.
Нищебродам теперь не место в политике))
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повертатись до корупційної системи фінансування партій суто олігархами НЕ ВАРТО..

А НА РАХУНОК шАРІЯ ПРОСТ ВАРТО ВВЕСТИ ДЕЯКІ ЗМІНИ У КК ..
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Скажите спасибо Шарию - без его партии скидывались бы молча, как и раньше. хотя все равно разворуют.
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СИЛА І ЧЕСТЬ.
270 МЛН..
2 млн баксів у рік..
сума ніби й невелика,але..



Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко виключив з її складу свого першого заступника Олександра Кіхтенка та ще сімох керівників регіональних відділень, які зважилися публічно розповісти про те, що відбувається в політсилі.
Про це повідомляється на сайті "Сили і честі". Офіційною причиною стали їхні дії, спрямовані нібито на дискредитацію партії та внутрішній розкол.
Так, своїх місць позбулися: перший заступник голови партії Олександр Кіхтенко; члени політради партії Михайло Нечипорук і Юрій Черкасов, член контрольно-ревізійної комісії партії Юрій Ляховський, голова правління Дніпропетровської обласної організації партії Володимир Фастов, голова правління Херсонської обласної організації партії Олександр Вітковський, голова правління Чернігівської обласної організації партії Валерій Безкровний і голова правління Харківської обласної організації партії Геннадій Крутов.
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