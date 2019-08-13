 Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Президента.
Петицію зареєстровано 23 липня ексдепутатом ВР Миколою Томенком, який зазначає, що в 2016-2019 роках на фінансування партій виділено близько 1,5 млрд гривень.
Він зазначає, що левову частку коштів отримали також партії, які не потрапили до новообраного парламенту ("Народний фронт", "Радикальна партія Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок").
"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їхні лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій у воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - підкреслює Томенко в петиції.
Також він додає, що з 2019 року величезні гроші отримають партії, які не потрапили до парламенту. Нині за державний кошт фінансуватимуться не лише політичні сили, які подолали 5% бар’єр, а й ті, що набрали 2%.
Попередньо, за оцінками експертів, партії отримають такі суми з бюджету за 5 років:
"Слуга народу" - понад 2,685 млрд;
"Опозиційна платформа" - 705 млн;
"Європейська солідарність" - 545 млн;
"Батьківщина" - 465 млн;
"Голос" - 385 млн;
"Сила і честь" - 270 млн;
"Опозиційний блок" - 200 млн;
"Партія Шарія" - 190 млн;
"Радикальна партія Олега Ляшка" - 170 млн;
"Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн;
"Свобода" - 130млн.
Загалом на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ має витратити близько 5 мільярдів 900 мільйонів гривень.
"Отже, пропоную скасувати або принаймні призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з Державного бюджету. Ці кошти слід скерувати на вирішення вкрай важливих проблем, пов’язаних із безпекою та оборонною міццю держави і якістю життя людей. Зокрема - на фінансування армії, освіти, культури, медицини, здоровго способу життя", - резюмує Томенко.
О войне
«По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению. У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе - и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно. Зимой прошлого года два дня был дома. Волноваха-то вполне живая (дома не строятся, но бизнес какой-то есть), а вот в моем родном селе Ближнее все осталось так же, ничего не прогрессирует. Вся молодежь из села уезжает, перспектив там никаких. Это же зона АТО.
В 2014-м я играл в аренде в «Ильичевце». В Мариуполе захватывали обладминистрацию, в городе было много стрельбы, и ночью, и днем. И не где-то на окраине города, а выглядываешь из окна - и метрах в пятистах дым, копоть. Танки ездили по городу, БТР, трупы на улицах… На два дня у нас отменили тренировки, сидели по домам. Дай бог, чтобы все было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чем-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды. Видите, Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться».
Об отношении к тому, что УЕФА разводит украинские и российские команды
«Я этого не понимаю, не нужно это. Спорт вне политики. Играть вполне можно, например, на нейтральной территории».
І що цей бидлоїд сказав щось, що варто уваги?
)))))
Смішно. Все НАТО і весь ЄС сміються. Я тут через вікно чую. ))))
В ОСВЄНЦІМІ НАПРИКЛАД?
И ежу понятно, что партии сами должны кормиться!
Но теперь кто платит тот и управляет.
Нищебродам теперь не место в политике))
А НА РАХУНОК шАРІЯ ПРОСТ ВАРТО ВВЕСТИ ДЕЯКІ ЗМІНИ У КК ..
270 МЛН..
2 млн баксів у рік..
сума ніби й невелика,але..
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко виключив з її складу свого першого заступника Олександра Кіхтенка та ще сімох керівників регіональних відділень, які зважилися публічно розповісти про те, що відбувається в політсилі.
Про це повідомляється на сайті "Сили і честі". Офіційною причиною стали їхні дії, спрямовані нібито на дискредитацію партії та внутрішній розкол.
Так, своїх місць позбулися: перший заступник голови партії Олександр Кіхтенко; члени політради партії Михайло Нечипорук і Юрій Черкасов, член контрольно-ревізійної комісії партії Юрій Ляховський, голова правління Дніпропетровської обласної організації партії Володимир Фастов, голова правління Херсонської обласної організації партії Олександр Вітковський, голова правління Чернігівської обласної організації партії Валерій Безкровний і голова правління Харківської обласної організації партії Геннадій Крутов.