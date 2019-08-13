 Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Президента.

Петицію зареєстровано 23 липня ексдепутатом ВР Миколою Томенком, який зазначає, що в 2016-2019 роках на фінансування партій виділено близько 1,5 млрд гривень.

Він зазначає, що левову частку коштів отримали також партії, які не потрапили до новообраного парламенту ("Народний фронт", "Радикальна партія Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок").

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їхні лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій у воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - підкреслює Томенко в петиції.

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Також він додає, що з 2019 року величезні гроші отримають партії, які не потрапили до парламенту. Нині за державний кошт фінансуватимуться не лише політичні сили, які подолали 5% бар’єр, а й ті, що набрали 2%.

Попередньо, за оцінками експертів, партії отримають такі суми з бюджету за 5 років:

"Слуга народу" - понад 2,685 млрд;

"Опозиційна платформа" - 705 млн;

"Європейська солідарність" - 545 млн;

"Батьківщина" - 465 млн;

"Голос" - 385 млн;

"Сила і честь" - 270 млн;

"Опозиційний блок" - 200 млн;

"Партія Шарія" - 190 млн;

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 170 млн;

"Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн;

"Свобода" - 130млн.

Загалом на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ має витратити близько 5 мільярдів 900 мільйонів гривень.

"Отже, пропоную скасувати або принаймні призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з Державного бюджету. Ці кошти слід скерувати на вирішення вкрай важливих проблем, пов’язаних із безпекою та оборонною міццю держави і якістю життя людей. Зокрема - на фінансування армії, освіти, культури, медицини, здоровго способу життя", - резюмує Томенко.