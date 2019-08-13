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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Данія (79) дозвіл (33) Північний потік (352)

 Будівництво Nord Stream 2 можуть затримати через відсутність дозволів від Данії

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" можуть затримати через відсутність дозволів від Данії.

Про це заявив офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Єнс Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Усе залежить від того, коли ми отримаємо дозволи від Данії. Якщо отримаємо їх незабаром, то проєкт завершимо вчасно. Однак через зволікання з видачею дозволів є ризик затримки проєкту і збільшення коштів", - сказав Мюллер.

За його словами, роботи на будівництві газопроводу Nord Stream 2 в німецьких територіальних водах відбуваються згідно з графіком.

Однак у зв'язку з відсутністю датських дозволів, в районі острова Борнхольм роботи призупинили.

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Як повідомлялося, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через проблеми з дозволами Данії може затриматися на вісім місяців і подорожчати на 660 млн євро.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142609
 
   
 Топ коментарі
 
по-любому это должно было когда-то произойти - это вопрос времени
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Стратегична ціль Украіни повністью відійти від того старшого брата Козлостану та чим швидше тим краще
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Если Европа не понимает что связываться с сатаной путиным - это себе в убыток, то пусть тогда пеняют на себя.
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В Європі лишилась тільки одна країна з принципами - це Данія! От Данія і є справжнім носієм європейських цінностей і саме Данію і потрібно запрошувати за стіл переговорів по припиненню російської агресії проти України! В німців, французів та італійців вже немає принципів -вони путінські повії, а позиція Данії достойна поваги і тому з Данією потрібно вибудовувати стратегічні відносини в першу чергу, а не з проститутками!
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Ждем очередных террактов в Дании от *****....
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Кацапы уже 2 теракта в Дании устроили, шоб уломать датчан. Пока что все мимо кассы.
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Скоро підарашка буде робити Данії колективний мінет...

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Просто сделают трубу на 40 км длиннее, обойдя датские терводы
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молодец Дания! респект!
даже если они как-то пойдут в обход ( или все же выколотят разрешение)
все равно на месяц-полгода-год задержка в строительстве - это бонус для Украины (или нет?)
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это просто оттягивание неминуемого. Перед Газпромом поставлена стратегическая цель - полностью уйти от транзита через Украину. И есть все шансы этой цели добиться.
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Альо ,кацапи , коли борг за газ віддасте ? Ніщеброди , де бабки ?
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по-любому это должно было когда-то произойти - это вопрос времени
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Стратегична ціль Украіни повністью відійти від того старшого брата Козлостану та чим швидше тим краще
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Так рубите транзит зачем затягивать?
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Як би то було для мене можливим і транзит б зарубав і візовий режим би з Козлостаном ввів , але я на разі не президент Украіни )
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Супер! Данці! Українці ваші боржники по скінчання Світу! Ви нас рятуєте. Просто так рятуєте.
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Важливо, щоб ця зима пройша. Якщо рашковани добудують ПП-2, то відразу почнеться навала на Україну з усього, що вміє вбивати. А взимку це - тотальне знищення. Тому треба хочаб дати українцям шанс врятуватись. І це роблять данці!!! Будівництво Nord Stream 2 можуть затримати через відсутність дозволів від Данії - Цензор.НЕТ 7981
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Надеемся, Дания не отступит от своих принципов.
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Сколько же на цензоре полезных идиотов... Обход 12 мильной зоны Дании - всего лишь 40 км. Это задержит строительство аксиму на месяц. Как результат - потом нецы датчанам будут совать палки в колеса. Пока стоительство идет строго по плану и смычка где-то в ноябре
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Згідно соц.дослідженням Данія знаходиться на першому місці у Европі у відповідях на питання :Ви щастливі?
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Нужно не задержать, а отменить строительство
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Что явно, то "перед смертью не надышишся". Конвульсия.
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Тут главное чтобы московия не устроила пару тройку терактов на территории Дании . Эти суки умеют .
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