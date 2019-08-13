 Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.
"Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави", - сказано в повідомленні.
Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.
А вказаний дипломат-шпигун був оголошений МЗС України persona non grata за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи. Він уже покинув територію України.
это не отменяет того что ты совок
дядя, очнись - ты же совок
жаль что твоих дидов недостреляли шо внучек так беснуется по жизни
"умник", ты читал ЧТО было возле границы?
"умник", ты в курсе что Молотов исполнял в Берлине в ноябре 40-го?
"умник", твои диды - рабы, да и внучек недалеко убежал
причем рабство дидов, если бы увидел кто-то в Риме(давно) - обосрался бы от того что и подумать о таком не мог.
або співпраці ПАтріота Садового з власником Альфа-Банку Фрідманом...
обращаю внимание контрразведки:
все то же самое будет делать легальное бюро Эха Москвы, которое Венедиктов откроет в Украине с любезного согласия "команды Зе" .
Аферист Бабченко нервно курит в сторонке
А зачем тогда Петров и Боширов ездили в Солзбери "на шпили смотреть"?
У них что, интернета не было?