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Все про:контррозвідка (105) Львівщина (923) СБУ (4606) шпигунство, шпіонаж (332)

 Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові. ФОТО

На Львівщині контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації і передавав зібрані дані дипломату-шпигунові, що діяв під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

"Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави", - сказано в повідомленні.

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.

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А вказаний дипломат-шпигун був оголошений МЗС України persona non grata за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи. Він уже покинув територію України.

Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142608
 
   
 Топ коментарі
 
СБУ - в Мариуполе судья выпустил террористов под домашний арест, разве этот судья не агент спецслужб хуйла?
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Дипломатичні відносини з росією мають бути розірвані, через те що обстріли на фронті продовжуються! Всі російські дипломати мають бути позбавлені права в'їзду в Україну під будь яким виглядом, а для росіян мають бути введені візи і видавати візи в Україну мають в українському посольстві в Литві, Латвії, та Естонії, навіть не в Білорусі! А звідтам літаками хай летять в Україну! Жодних залізничних сполучень з росією не має бути і транзитних російських поїздів через Україну не має бути! Досить вже цього ідіотизму! Війна не передбачає дипломатичних відносин та залізничного сполучення з агресором!
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це були напевне секретні дані про діяльність ЛАЗу Чуркіна...))

або співпраці ПАтріота Садового з власником Альфа-Банку Фрідманом...
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СБУ - в Мариуполе судья выпустил террористов под домашний арест, разве этот судья не агент спецслужб *****?
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Дипломатичні відносини з росією мають бути розірвані, через те що обстріли на фронті продовжуються! Всі російські дипломати мають бути позбавлені права в'їзду в Україну під будь яким виглядом, а для росіян мають бути введені візи і видавати візи в Україну мають в українському посольстві в Литві, Латвії, та Естонії, навіть не в Білорусі! А звідтам літаками хай летять в Україну! Жодних залізничних сполучень з росією не має бути і транзитних російських поїздів через Україну не має бути! Досить вже цього ідіотизму! Війна не передбачає дипломатичних відносин та залізничного сполучення з агресором!
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Наверняка этнический русский, а фамилия заканчивается на -ов.
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Не обязательно, ибо например фамилия Иванов может быть русская, украинская и даже еврейская.
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необязательно ты накатываешь поутру бояры перед поцелуем ыконки сралина, можешь спевра закусить куском репы со щей, а потом уж приложиться к ыконке мощей.
это не отменяет того что ты совок Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові - Цензор.НЕТ 3139
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Смачно как ты написал, видно руку любителя репы и скреп.
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а то, прям щас я беру кусок Ленина и..... мой русский пес(собака) блюет(по-русски) на ковер(русский).
дядя, очнись - ты же совок Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові - Цензор.НЕТ 8148
жаль что твоих дидов недостреляли шо внучек так беснуется по жизни
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Мои деды полегли на фронте. А твои видимо фашистам в полицаях сапоги лизали.
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Казалось бы - причем тут Муссолини?

"умник", ты читал ЧТО было возле границы?
"умник", ты в курсе что Молотов исполнял в Берлине в ноябре 40-го?
"умник", твои диды - рабы, да и внучек недалеко убежал
причем рабство дидов, если бы увидел кто-то в Риме(давно) - обосрался бы от того что и подумать о таком не мог.
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аха!!а со временем и компенсацию (за моральный ущерб)выплатит (думаю в таком варианте твоя мысль будет законченной) Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові - Цензор.НЕТ 3644
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це були напевне секретні дані про діяльність ЛАЗу Чуркіна...))

або співпраці ПАтріота Садового з власником Альфа-Банку Фрідманом...
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Суд, під час війни за зраду - довічне, або розстріл. А якщо суд відпустить то його мобілізувати в ООС так десь на рік на нульовку. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Там вивчать хто ворог і не будуть сумніватись в степені його винни, а то судять, ніколи не бачили їх злочинів і відпускають , буде практика.
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і в спину тобі таке вистрелить при наступі, або накладе в кашу при відпочинку.
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"он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительнах органы, иностранных военных инструкторах "

обращаю внимание контрразведки:
все то же самое будет делать легальное бюро Эха Москвы, которое Венедиктов откроет в Украине с любезного согласия "команды Зе" .
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Бред! Ми живем в єпоху Интернет, а не радистки Кєт
Аферист Бабченко нервно курит в сторонке
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Неужели?!
А зачем тогда Петров и Боширов ездили в Солзбери "на шпили смотреть"?
У них что, интернета не было?
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Консульства РФ в Украине это филиалы фсб.Их нужно закрыть,россиян выслать.
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