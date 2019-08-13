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 Політика України
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 Розгляд апеляції на продовження арешту пропагандиста Вишинського перенесли на 20 серпня

Апеляційний суд Києва переніс судове засідання у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із місця подій.

У зв'язку з неявкою деяких захисників Вишинського суд переніс засідання на 20 серпня, на 11:00.

Захисники не прийшли на засідання, оскільки беруть участь в інших справах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розгляне скаргу на продовження арешту пропагандиста Вишинського

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142606
 
 
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пора отпускать жертву киевской хунты ! ведь справедливо зетаварисчи
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