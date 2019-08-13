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Все про:позов (246) Коломойський (497) Приватбанк (284)

 Нацбанк подав новий позов проти Коломойського на 4,26 млрд грн

Національний банк України подав проти колишнього власника Приватбанку позов до суду, в якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 млрд грн за кредитом рефінансування, який НБУ видав ПриватБанку під поручительство Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Finbalance, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новий позов Нацбанку є зустрічним, адже напередодні Коломойський через суд намагався скасувати своє поручительство за цим кредитом. Олігарх аргументував свою позицію тим, що укладений договір поруки є недійсним, оскільки його уклали "на підставі протиправних постанов НБУ".

Згідно із судовими матеріалами, за твердженням І. Коломойського, уповноважені особи НБУ не мали достатнього обсягу повноважень на укладення кредитної угоди, з огляду на відсутність кворуму на засіданні правління НБУ. А недійсність договору поруки №19-1/П від 27.05.2016 позивач обґрунтовує тим, що такі вимоги є похідними від вимог про визнання недійсним кредитного договору.

10 липня Верховна суд вивів з-під іпотеки ПриватБанку земельні ділянки компанії Коломойського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку"

Напередодні заступник голови ПриватБанку повідомила, що компанії, пов'язані з Коломойським, винні ПриватБанку 240 млрд гривень.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142602
 
   
 Топ коментарі
 
Собко Юрій Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-elektroenergiyu-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
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За Порохом пятилетнее успешное сопротивление одной из самых мощных армий мира, безвиз, дипломатический прорыв на Западе, рост экономики, суверенитет церкви.
А за зеро- это рост госдолга за месяц на два миллиарда долларов (при отсутствии затратных проектов), сдача противнику укрепленных линий и фортификаций без боя, сокращение армии и начинающаяся международная изоляция.
Логика уровня "овермайнд". (с)
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- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- отобрать и все…(с)
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Без показаний Порошенко и Гонтаревой разобраться будет сложно. Можно дело передать в Лондонский Суд. Тогда и прятаться ворам будет сложнее.
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А чому б не передати? Тепер все у руках нової влади
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Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
 показати весь коментар
 
 
За Порохом пятилетнее успешное сопротивление одной из самых мощных армий мира, безвиз, дипломатический прорыв на Западе, рост экономики, суверенитет церкви.
А за зеро- это рост госдолга за месяц на два миллиарда долларов (при отсутствии затратных проектов), сдача противнику укрепленных линий и фортификаций без боя, сокращение армии и начинающаяся международная изоляция.
Логика уровня "овермайнд". (с)
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К вашему сведению суд лишь запретил отмену действовавшего льготного тарифа, все годы пока Петя был у власти эти заводы и платили 57 коп. а отвенить попытались лишь в июне 2019
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Нещодавно я спілкувався з представниками Привату, які переконували мене, що Коломойський програє. Я їм пояснив те, що Коломойський зараз має сіру владу і при його виграші від Привату будуть лише козлячі ніжки. Нацбанк подал новый иск против Коломойского на 4,26 млрд грн - Цензор.НЕТ 585
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приват банк сейчас опять пожирнел)) пора покупать новый район в далекой Америке Нацбанк подав новий позов проти Коломойського на 4,26 млрд грн - Цензор.НЕТ 8979
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а баба яга против...Кому интересны бесконечные чвары между Коломойским и Нацбанком? Або грай, або гроши виддавай.
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Очередной задвигон Рошеновских? Ты Пецу не тронь, а мы не будем трогать тебя?
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Собко Юрій Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Олигархов пора деалигерхатизировать по самые помидоры. Народ Украины
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А что по этому поводу скажет долбанная зека *****? Где гбры всякие назк набу? Почему Труба на допрос с детектором Валерьича не зовет на каждом канале? Че случилось, зеприматы? Тишина...
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Игорь Валерьич пошлет их ларьки красить.
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