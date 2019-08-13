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 МЗС попереджає українців про небезпеку поїздок до Греції через пожежі

У МЗС рекомендують громадянам України обмежити пересування районами Греції, в яких у зв'язку із 40-градусною спекою і сильними вітрами оголошено високі рівні пожежної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС.

"У зв’язку з підвищенням температури до + 40℃ і сильними вітрами та оголошенням 10 серпня 2019 р. в більшості регіонів Греції найвищих четвертого і п’ятого режимів пожежної небезпеки Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України обмежити пересування зазначеними районами, перебувати у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води", - йдеться в повідомленні.

П’ятий, найвищий, режим пожежної небезпеки "тривога" введено у регіонах Аттика, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопоннес (Коринфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія).
Стан протипожежної готовності, що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопоннес, островах Егейського моря, Західній Греції, Іонічних островах.

У Департаменті порадили відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, слідувати інструкціям рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни в розкладі руху транспорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142599
 
 
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