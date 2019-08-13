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 До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times

Росія допомогла ультраправій партії "Шведські демократи" домогтися рекордного успіху на парламентських виборах в 2018 році, підігріваючи антимігрантські настрої і розкручуючи пов'язані з націоналістами сайти і групи в соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це йдеться в розслідуванні, яке опублікувала газета "The New York Times".

Зазначається, що російський телеканал НТВ, імовірно, намагався підбити молодих шведських іммігрантів влаштувати показну бійку перед камерами в охопленому безладом передмісті Стокгольма у 2017-му.

За словами співробітників шведських служб безпеки, прямого іноземного впливу на вибори не було, але він мав тонкішу форму. Зокрема, Росія допомогла стрімкому розвитку "ультраправої цифрової екосистеми" Швеції.

Партія побудувала мережу закритих сторінок в Facebook, охоплення аудиторії яких "в кінцевому підсумку перевищив би охоплення будь-якої іншої партії". Також "Шведські демократи" створили кілька власних медіа, які стали популярними.

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NYT наводить свіжі заголовки цих видань: "Імміграція стоїть за браком питної води в Північному Стокгольмі", "Неповнолітній біженець зґвалтував дочку в приймаючій його сім'ї: він думав, що це законно", "Людині, яка вчинила операції на жіночих статевих органах своїх дітей, надали притулок у Швеції".

Найдружнішим Кремлю газета називає сайт Fria Tider. Він часто обмінюється матеріалами з російським пропагандистським агентством "Спутник". Через запис про власників доменів цей ресурс пов'язаний з мережею Granskning Sverige, відомою як шведська "фабрика тролів" — за переслідування в мережі відомих шведських журналістів, особливо тих, які пишуть про Росії негативно.

Серед постійних авторів сайту — редактор німецької ультраправої газети Zuerst! Мануель Окзенрайтер. Він регулярно виступає на російському пропагандистському каналі Russia Тoday і до недавнього часу працював на члена бундестагу Маркуса Фронмаєра з вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини".

Опубліковані європейськими ЗМІ документи — які сам Фронмаєр назвав підробленими — "наводять на думку, що Москва сприяла його виборчій кампанії, щоб отримати абсолютно контрольованого депутата", - стверджує NYT.

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Рука Росії в долі цих видань "прихована від очей, але відбитків багато", стверджує NYT. Наприклад, один з авторів Samhällsnytt, який раніше працював на "Шведських демократів", нещодавно був позбавлений парламентської пресакредитації після того, як служба безпеки встановила, що він контактував з російською розвідкою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142597
 
   
 Топ коментарі
 
Поздно усрались. Рашку нужно бить в морду когда она только голову в окно просунула а не когда она уже с ногами на стол влезла как в Украине. К сожалению в Украине до сих пор не понимают чем грозит сеть купленных Мертвечуком и рыгоаналами теле и радиоканалов
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А до перемоги в Україні 95 кварталу Росія не причетна?
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- Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(с)
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Приедет без всякой ракеты, пошлет всех нахер и ему за это ничего не будет. Спорим? (я не опровергаю при этом тезиса, что он мудак)
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Антиколорадос недавно описал восхождение Путина..... он не мудак, а просто угроза всем.

Я не думаю что Запад бы долго игрался с ним. Это, скорее всего, что-то такое как "управляемый хаос".
И теории заговора - тут как раз уместны.
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Иначе чем "все схвачено", объяснить не могу.
им в прикол обсераться от путинских испытаний ракет? Или от высеров пухлого корейца?
Судя по уму Запада - они все контролируют. И нас Параша таки будет бомбить походу.. Ну, там спектакль будет - ой, мы хотели помочь, но Путин уже фсе(разделил Украину)
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http://mmm.у мирко саблича крышу снесло от зеленского/
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"А я милаго узнаю по паходочке...." До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3571

знакомый почерк по украинским "СМИ"
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А до перемоги в Україні 95 кварталу Росія не причетна?
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Облом вышел с Петюньчиком, можешь спать спокойно, не причетна...
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Канечно не причетна, "Сваты" ж по шведски говорят...
И шведских ватников пропагандируют
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"Все смешалось в доме Облонских...", "Сваты" по- шведски говорят и шведских ватников пропагандируют, и в голове винегрет..Не сочувствую.
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...винегрет с оливье и шубой все перемешано.Она ещё и кокс умудрилась "курить".
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ставка порошенко после объявления результатов выборов

До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9012
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А к твоему финансированию антиукраинских вбросов РФ не причастна?
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Поздно усрались. Рашку нужно бить в морду когда она только голову в окно просунула а не когда она уже с ногами на стол влезла как в Украине. К сожалению в Украине до сих пор не понимают чем грозит сеть купленных Мертвечуком и рыгоаналами теле и радиоканалов
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было бы не плохо, если бы рашка также привела к власти в Украине ультро-правых националистов патриотов..., но она все время помогает и поддерживает конченных леваков без роду и племени....
Поэтому у нас и бардак в нашем Вавилоне все время...
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ты уверен что Кремль не имеет влияния на украинских современных так называемых "националистов" ?
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уверен..., иначе бы в Украине они хотя бы иногда выигрывали бы выборы.., а не как сейчас вечные 2%....
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там 2%...там 2%...от вже від Порошенка 4% і відтягли...
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у них другая роль... Кремлю не нужно что бы националисты в Украине выигрывали и становились популярными. Им нужно что бы украинские националисты пугали украинцев, Запад, россиян....
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А я думаю, что чёрные просто совсем оборзели. Скоро их везде гнать будут. Хотя до немцев это медленно доходит, но сдвиги есть.
Только за это уважаю поляков и венгров, что не пускают эту шваль к себе.
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сначала немцы стали нацистами,потом толерастами,это доказывает что народ всегда остается стадом баранов,которых ведут пастухи
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немцев мировое сообщество де-национализировало после 2-й мировой....
Сделали лоботомию национального сознания..., также как раша это сделала с большинством украинцев...
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старушка Европа просто расслабилась и получает удовольствие...
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Россия из Сирии гонит в Европу беженцев - раскачивает ситуацию, а виноваты правые...Давно известно, что газета "The New York Times" работает на кремль.
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Из Ливии, Ирака, Афганистана тоже Россия беженцев гонит?
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Какие нафиг сирийцы? Тут кого только нет. Даже с Индии и Тибета умудряются пролезть.

Половина Африки уже здесь и остальная половина ждёт очереди. Куда не глянь везде чёрные или муслимы.
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немцы проиграли войну и теперь из белокурых европейцев станут грязными метисами
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Ай-яй-яй, а шотакое ? Жидоглобалистский прожект трещит по всем швам, и к власти после тотального засилья либерастов с либертенами приходят те, кого все эти годы гнобили в глобалистких СМИ, отметая для такого случая химеру "свободы слова" ?
А может, нужно было чуть меньше говна в свое время кидать на сторонников "правых взглядов", а не поносить их сверхаргессивно ?
"Маятник качнулся влево, маятник качнулся вправо".
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РФ підігрівала антимігрантські настрої та допомагала розкручувати пов'язані з націоналістами сайти і групи в соцмережах. До цього провідні ЗМІ відмовилися від реклами "Шведських демократів", а партії було важко навіть найняти поштову службу для розсилання своїх листівок і газет.
https://tsn.ua/svit/do-uspihu-ultrapravih-u-tolerantniy-shveciyi-doklala-ruku-rf-rozsliduvannya-the-new-york-times-1393704.html

Ліва влада Швеції спочатку створила проблему масової міграції в країну, потім ігнорувала і замовчувала цю проблему. А тепер шукає крайніх у причинах зростання впливу правих "радикальних націоналістів".

Би-Би-Си: мигрантам лучше всего в Швеции

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То есть на самом деле шведы просто обожают мигрантов, и они мечтают чтобы их приезжало всё больше и больше, я правильно понял ?
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ага..., они мечтают что бы их женщины по ночам без охраны не могли никуда выйти...., и что бы дети агрессивных мигрантов били их детей в школах...
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ты не понимаешь, это всё происки агентов Кремля ! А мигранты - они на самом деле белые и пушистые.
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А до появи цих мігрантів Росія, через свої військові дії не причетна?
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Но давайте будем откровенны. Швеция сама дала все козыри в руки ультраправых, поддерживаемых россией. Толерантное отношение к эмигрантам из Африки и ближнего востока ни к чему хорошему не приведет.
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ясный пентиум. все нулевые рашка европейским правым чуть в жопу свои жирные нефтяные баксы не совала. теперь требует от них платежом этот долг красить.
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Пхи, здивували. Всі радикали, в тому числі і у нас, керуються з *******.
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Ляшко такой же радикал, как животновод и аграрий.
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Вот же ж лицемерная и лживая страна Расия. В Украине правый сектор им не нравится даже у себя внесли в список запрещенных, а в Швеции видите ли правому сектору помогают к власти прийти.
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офф топ


В Приамурье на памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО
Речь идет о памятнике в поселке Дипкун. На монументе изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками М-16.
Исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова сказала, что изображение менять не будут. «Там темные силуэты, их не видно. Кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая», - сказала чиновница.......
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Давайте быть честными - везде (включая выборы в Украине 2019), где на выборах наверх выплыло говно, над этим поработала Роися.

Говно - это главная специализация Роиси. Собственно, это единственное, в с чем Роися успешно справляется себе на радость, нам на беду.
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ага в 2014 году рашка в выборы Пети не вмешивалась До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times - Цензор.НЕТ 80Он слуйайно перетер с Фирташем(пророссийским олигархом) в Вене и стал президентом,при котором взорвалось 6 военных складов в Украине
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Тада. Спецом, шоб потом с ним воевать и отказываться вести разговоры.

Не стоит тебе думать, что кацапы еще тупее тебя.
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Встретил рашиста? Гаси без предупреждения наглухо!
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Московія звісно що втручалася,а людям самі набридла лівацька політика.В інтернеті наприулад,є сюжет про поліцейського,то він розповідає,хто робить переважно злочинини.І це тільки один такий сюжет.Наприклад в деяких районах Стокгольму,не можливо жити,завдяки мігантам.Шведи не хочуть цього терпіти.
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