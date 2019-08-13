 До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це йдеться в розслідуванні, яке опублікувала газета "The New York Times".

Зазначається, що російський телеканал НТВ, імовірно, намагався підбити молодих шведських іммігрантів влаштувати показну бійку перед камерами в охопленому безладом передмісті Стокгольма у 2017-му.

За словами співробітників шведських служб безпеки, прямого іноземного впливу на вибори не було, але він мав тонкішу форму. Зокрема, Росія допомогла стрімкому розвитку "ультраправої цифрової екосистеми" Швеції.

Партія побудувала мережу закритих сторінок в Facebook, охоплення аудиторії яких "в кінцевому підсумку перевищив би охоплення будь-якої іншої партії". Також "Шведські демократи" створили кілька власних медіа, які стали популярними.

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NYT наводить свіжі заголовки цих видань: "Імміграція стоїть за браком питної води в Північному Стокгольмі", "Неповнолітній біженець зґвалтував дочку в приймаючій його сім'ї: він думав, що це законно", "Людині, яка вчинила операції на жіночих статевих органах своїх дітей, надали притулок у Швеції".

Найдружнішим Кремлю газета називає сайт Fria Tider. Він часто обмінюється матеріалами з російським пропагандистським агентством "Спутник". Через запис про власників доменів цей ресурс пов'язаний з мережею Granskning Sverige, відомою як шведська "фабрика тролів" — за переслідування в мережі відомих шведських журналістів, особливо тих, які пишуть про Росії негативно.

Серед постійних авторів сайту — редактор німецької ультраправої газети Zuerst! Мануель Окзенрайтер. Він регулярно виступає на російському пропагандистському каналі Russia Тoday і до недавнього часу працював на члена бундестагу Маркуса Фронмаєра з вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини".

Опубліковані європейськими ЗМІ документи — які сам Фронмаєр назвав підробленими — "наводять на думку, що Москва сприяла його виборчій кампанії, щоб отримати абсолютно контрольованого депутата", - стверджує NYT.

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Рука Росії в долі цих видань "прихована від очей, але відбитків багато", стверджує NYT. Наприклад, один з авторів Samhällsnytt, який раніше працював на "Шведських демократів", нещодавно був позбавлений парламентської пресакредитації після того, як служба безпеки встановила, що він контактував з російською розвідкою.