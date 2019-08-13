 На ефірний сервер ТРК "Чорноморка" здійснено кібератаку. Роботу телерадіокомпанії відновлено, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ встановили, що кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів. Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу", - сказано в повідомленні.

СБУ локалізувала кібератаку і блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії.

Наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями ДКІБ СБУ розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання.





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Також у відомстві зазначили, що СБУ, у межах компетенції, захищає національні інтереси держави та законні права і свободи громадян від протиправного кібернетичного та інформаційного впливу спеціальних служб РФ та підконтрольних їм структур.